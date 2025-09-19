Słodka Ekipa zaprasza na piknik cukrzyka

Cukrzyca jest dolegliwością cywilizacyjną. Dotyka bardzo dużą grupę ludzi. Warto rozmawiać o tej chorobie. A ku temu będzie okazja podczas wspomnianego pikniku. – Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych z cukrzycą typu 1 oraz ich rodziny na Piknik Cukrzyca łączy – Rodzinny Piknik na Lubelszczyźnie. Spotykamy się w sobotę, 20 września, w godz.11-17 na Ranczu Wróblówka – mówi Marta Gralewska, jedna z organizatorek spotkana.

Podczas pikniku zaplanowana całą gamę atrakcji zarówno, dla dzieci jak i dorosłych. Będą osiołki do głaskania, konie do jazdy, konkursy, gry i zabawy oraz wiele innych. W programie także integracja i wspólne rozmowy, nie tylko o cukrzycy, czas na relaks i dobrą zabawę. – Dietetycy będą służyć poradą, a na wszystkich przygotujemy pyszne, zdrowe jedzenie i napoje – dodaje Marta Gralewska. Wstęp na piknik jest bezpłatny, obowiązują jedynie zapisy. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem tel. 733 210 190.

Piknik sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności–Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu wsparcia Organizacji pozarządowych Moc małych społeczności.