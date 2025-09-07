Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. niedziela, 7 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Tomaszów Lubelski

Dzisiaj
4:04
Strona główna » Tomaszów Lubelski

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Udostępnij 0 A A
(fot. zdjęcie ilustracyjne/DORSZ/Archiwum)

Huk silników wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

"Uwaga, w nocy z 6 na 7 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy" - przekazano w komunikacie DORSZ, informując, że w związku z tą sytuacją, dla "zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej", uruchomione zostały "wszystkie niezbędne procedury".

Dlatego właśnie od kilku godzin w przestrzeni powietrznej nad naszym krajem operują polskie i sojusznicze statki powietrzne. Jak przekazano, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - czytamy w komunikacie.
 
Tymczasem ukraińska grupa monitorująca również około godz. 1 w nocy przekazała, że jeden z rosyjskich dronów miałby opuścić obwód wołyński i zmierzać w stronę Zamościa.
 
"1xUAV (bezzałogowy statek powietrzny - red.) leci z Wołynia w kierunku Zamościa w Polsce" - podano na platformie X. 
 
Jak dotąd strona Polska nie wypowiedziała się na ten temat.
 
Przypomnijmy, że do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę doszło w zeszłym tygodniu. Szef Sztabu Generalnego informację o incydencie z 2 na 3 września przekazał w czwartek, 4 września.
 
Generał Wiesław Kukuła zaznaczył wówczas, że naruszenia te nie miały żadnych konsekwencji, a służby w pełni kontrolowały sytuację.
 
Dodajmy, że wczoraj (6 września) w miejscowości Majdan Sielec położonej w gminie Krynice w powiecie tomaszowskim spadł dron, na którym widniały napisy po rosyjsku. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Obiekt rozbił się, ale nie eksplodował na polach, w odległości ok. 500 metrów od zabudowań.
 
Jak podał w rozmowie z PAP rzecznik resortu obrony, Janusz Sejmej, znaleziono drona "nienoszącego żadnych cech wojskowych". Rzecznik dodał, że jest to "najprawdopodobniej dron przemytniczy". Policja zabezpieczyła teren znaleziska.
 
Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła Prokuratura Okręgowa w Tomaszowie Lubelskim. Postępowanie ma ustalić, do kogo należał dron, a także skąd przyleciał.
 
Do incydentu, którego wyjaśnieniem zajmują się polscy śledczy doszło również pod koniec sierpniaw pod Osinami w powiecie łukowskim. Tam spadł i eksplodował wojskowy bezzałotowiec, który wleciał do Polski z terenu Ukrainy
 
Dzisiaj po godz. 4 DORSZ poinformowało o zakończeniu działań lotniczych.
 
"Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie. Dziękujemy za wsparcie NATO Allied Air Command oraz Królewskim Holenderskim Siłom Powietrznym Koninklijke Luchtmacht, których myśliwce F-35 pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie"- napisano w komunikacie.
 
Znalazło się w nim również zapewnienie, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do "standardowej działalności operacyjnej".
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Nocne ataki Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Nocne ataki Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Atak Rosji na Ukrainę. Dwukrotnie naruszono przestrzeń powietrzną Polski

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Na mapie zaznaczyliśmy miejsce eksplozji drona, który uderzył w pole kukurydzy na Lubelszczyźnie
galeria
eksplozja

Mieliśmy sporo szczęścia. Dron trafił niemal równo pomiędzy wioski

Incydent z dronem w Osinach. MSZ podaje, skąd mógł nadlecieć
kraj świat

Incydent z dronem w Osinach. MSZ podaje, skąd mógł nadlecieć

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
wojsko F16 dorsz wojna w Ukrainie myśliwce Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Pozostałe informacje

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Huk silników wojskowych myśliwców obudził dzisiejszej nocy wielu mieszkańców wschodnich rejonów naszego województwa. Słychać go było m.in. w powiecie tomaszowskim oraz zamojskim. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych około godz. 1 wydało komunikat w tej sprawie.
Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

To się nazywa szalony mecz. W meczu Cracovia II – Avia padło aż... dziewięć goli. Świdniczanie prowadzili 3:1 i 5:2, a niewiele zabrakło, a wracaliby do domu tylko z jednym punktem. W doliczonym czasie gry uratował ich słupek.
Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
ZDJĘCIA
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Kibice z Chełma mają znaną od lat przyśpiewkę: walka, walka, walka Chełmianka. W sobotę powinni ją jednak zaintonować sympatycy Świdniczanki, bo ich pupile zostawili na boisku "serducho" i wyszarpali punkt w starciu z kandydatem do awansu.
Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W spotkaniu drugiej kolejki Azoty Puławy przegrały przed własna publicznością z NETLAND MKS Kalisz. Była to pierwsza porażka puławian w nowym sezonie
W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Jak potwierdza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i policja - w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim znaleziono części przypominające drona. Zgłoszenie do policji wpłynęło ok. godz. 18. Na miejscu pracują służby.

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Para prezydencka zachęca do udziału w akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to autor wybrany przez poprzednią głowę państwa - Andrzeja Dudę, poeta z okresu renesansu - Jan Kochanowski. Jego utwory czytano dzisiaj m.in. w Bełżycach i Lublinie.

Fragment sobotniej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

Jeżeli inaugurować ligowe rozgrywki, to tylko w ten sposób. Podopieczne Pawła Tetelewskiego wybiegły na parkiet w Koszalinie maksymalnie skoncentrowane i nie pozostawiły cienia wątpliwości w temacie końcowego rezultatu.
Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią
ZDJĘCIA
galeria

Rycerze, rzemieślnicy i muzyka dawna – ruszył Weekend z Archeologią

Dziedziniec Zamku Lubelskiego ożył dziś średniowiecznym gwarem – rozpoczął się Weekend z Archeologią, tym razem pod hasłem „Na piastowskim dworze”. Pierwszy dzień wydarzenia przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów, którzy mogli dosłownie przenieść się w epokę od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego.
Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz
galeria

Wygrać wyścig po takim "dzwonie" to duże osiągnięcie. Opinie po meczu Orlen Oil Motoru Lublin z Bayersystem GKM Grudziądz

Orlen Oil Motor Lublin po raz piąty z rzędu w finale PGE Ekstraligi po pokonaniu Bayersytem GKM Grudziądz. Jak piątkowe zawody na lubelskim torze podsumowali broniący tytułu mistrzowie Polski?
Park w jesiennym anturażu

Zabytkowy park przejdzie gruntowną "remontadę"

Dominów w gminie Głusk znów wypięknieje. Po rewitalizacji otoczenia stawów przyszedł czas na odnowienie zabytkowego parku. Zmieni się nie do poznania.
Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Esperal Warszawa – działanie, skuteczność i najważniejsze informacje

Borykasz się z uzależnieniem od alkoholu i ciężko utrzymać Ci dyscyplinę w zachowaniu trzeźwości? A może uczęszczasz na terapię, ale nie jesteś w stanie przezwyciężyć powracającej chęci ponownego sięgnięcia po alkohol? Mamy dla Ciebie skuteczne rozwiązanie, jakim jest wszywka alkoholowa.
Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

Najnowsze gazetki promocyjne – jak zyskać więcej, wydając mniej?

W okresie rosnących cen i ciągłej inflacji, poszukiwanie promocji stało się ważną umiejętnością zarządzania domowym budżetem. Ponad 70% Polaków deklaruje, że przed zakupami regularnie przegląda gazetki promocyjne, a niemal co drugi planuje tygodniowe menu na podstawie aktualnych zniżek. Jeśli chcesz odkryć, gdzie naprawdę warto zrobić zakupy i jak rozpoznać prawdziwe okazje, ten przewodnik dostarczy Ci praktycznych rozwiązań.
Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Jak zorganizować kameralne przyjęcie weselne? Mniej znaczy lepiej

Tradycyjne wesela na 200 osób powoli ustępują miejsca kameralnym celebracjom. Współczesne pary odkrywają, że prawdziwa magia tkwi w jakości spotkania, a nie w liczbie zaproszonych gości. Organizacja małego wesela wymaga jednak przemyślanej strategii i uwagi do detali, które w większych wydarzeniach mogą pozostać niezauważone.
Piłkarze Motoru bez występów w swoich reprezentacjach

Piłkarze Motoru bez występów w swoich reprezentacjach

W piątek żaden z piłkarzy Motoru Lublin, którzy otrzymali powołania do swoich reprezentacji, nie pojawił się na boisku. Polska młodzieżówka pokonała Macedonię Północną 3:0, ale w zespole Jerzego Brzęczka zabrakło miejsca dla Filipa Lubereckiego.
Równiej na Wrotkowie. Samsonowicza po remoncie oddana do użytku
Lublin
galeria

Równiej na Wrotkowie. Samsonowicza po remoncie oddana do użytku

Nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki postojowe oraz sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Energetyków i Diamentową. Jak informuje lubelski Ratusz, ulica Samsonowicza przeszła modernizację na całym odcinku ok. 2,3 km.

Najnowsze
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

04:04 Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

23:01

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

20:35

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

20:09

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

19:22

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

17:23

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

17:17

PGE MKS El-Volt Lublin w imponującym stylu otworzył ligowe rozgrywki i rozgromił Piłkę Ręczną Koszalin

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Avia była o krok od katastrofy, udany wyjazd Stali Kraśnik i punkt Podlasia po golach 16-latka

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki
galeria

Świdniczanka i Chełmianka na remis. Gospodarze pokazali ducha walki

Dan Racotea z kolegami z Azotów nie będzie mile wspominał meczu z zespołem z Kalisza

Azoty Puławy gorsze od NETLAND MKS Kalisz

W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

galeria
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025