Zespół ratownictwa medycznego w Okunince. Karetka bliżej turystów nad Jeziorem Białym

Decyzja o uruchomieniu zespołu to odpowiedź na coroczny wzrost liczby interwencji medycznych w sezonie letnim. Dotychczas pacjentów z Okuninki obsługiwały karetki z Włodawy, które – zwłaszcza w weekendy – musiały wielokrotnie pokonywać trasę utrudnioną przez rzadką sieć dróg.

– Latem w Okunince i okolicach przebywa tysiące turystów. Sezonowy podstawowy zespół ratownictwa pozwoli, aby patrol medyczny jeszcze szybciej i skuteczniej docierał do potrzebujących pomocy w tej popularnej wakacyjnej lokalizacji – podkreślił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Wraz z uruchomieniem sezonowej bazy, stacja zakupiła także nowy ambulans marki Renault, wart blisko 470 tys. zł. Pojazd został sfinansowany ze środków własnych i jest wyposażony m.in. w ssak transportowy, ciśnieniomierz ścienny oraz lawetę do noszy. W okresie wakacyjnym karetka będzie wykorzystywana nad Jeziorem Białym, a po sezonie trafi do bazy we Włodawie.