365 dni dla Aleksandry Wachniewskiej. Rok 2022 w Zwierzyńcu będzie należał do malarki

120 drzew

– Mamy dużo pomysłów na wydarzenia, które można zorganizować w Roku Aleksandry Wachniewskiej. Chcemy współpracować z RPN, gdzie trafiła cała spuścizna naszej patronki, ale też z władzami czy Towarzystwem Miłośników Zwierzyńca – dodaje Agnieszka Popko, która przyznaje, że stowarzyszenie myśli na przykład o posadzeniu 120 drzew.

Jak tłumaczą członkowie stowarzyszenia, Zwierzyniec wydaje się być zielonym miejscem osobom przyjezdnym, ale mieszkańcy widzą, że drzew ubywa. W sposób naturalny, bo się starzeją czy chorują, ale też przy okazji inwestycji. Uważają, że trzeba sadzić młode na miejskich terenach, w miejsce tych, które muszą zostać wycięte. Rok Aleksandry Wachniewskiej to dobra okazja.

Najlepsze lata

– Czasami się zastanawiam, jak potoczyłyby się moje losy, gdyby nie to spotkanie. Pamiętam, jak siadywałam w fotelu w jej pracowni, a ona, rozmawiając ze mną, nie przerywała pracy. Mrużąc oczy, wpatrywała się w obraz, co chwilę nakładając farbę. Zwykle malowała w plenerze, ale ostatnie poprawki robiła w domu. To było niezwykłe miejsce. Przesiąknięte zapachem farb i werniksu, pełne pamiątek, pięknych mebli. Ona sama była drobna, filigranowa i piękna w każdym tego słowa znaczeniu. Miała piękną twarz i zawsze oryginalnie upięte włosy – tak malarka Elżbieta Hałasa wspomina Aleksandrę Wachniewską. – Był rok 1973, spod Krakowa przeprowadziliśmy się do Zwierzyńca, ojciec był leśnikiem i dostał tu pracę. Miałam 12 lat, gdy zamieszkaliśmy przy ul. Kolejowej, w domu obok. Moi rodzice znali panią Aleksandrę już wcześniej, w naszym domu były jej obrazy. Przełom lat 60. i początek 70. to były najlepsze lata twórczości, powstały wybitne prace. Wachniewska używała wówczas szpachli, wypracowała swój własny, niepowtarzalny styl. To trwało do jej choroby. Pracowała, malując w okolicach Bukowej Góry, tam zasłabła i upadła. Potem już nie wróciła do pełnej sprawności. Kiedy poszłam do liceum plastycznego i na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, bardzo pochwalała ten wybór – wspomina Elżbieta Hałasa, która też swoje życie związała ze sztuką.