Czy elektronarzędzia są rzeczywiście potrzebne?

Miejsce pracy majsterkowicza powinno być dobrze wyposażone - nie może w nim zabraknąć śrubokrętów, młotków, kombinerek. Tak samo nie można zapomnieć o elektronarzędziach, które przeznaczone są do zastępowania nas w najcięższych i najbardziej wymagających zadaniach. To od nich zależy, czy konkretne przedsięwzięcie się uda - bez nich nie można sobie wyobrazić dziś choćby wiercenia otworów, polerowania, cięcia drewna czy gresów.



Elektronarzędzia mają za zadanie odciążyć Cię w Twojej pracy i zaoszczędzić Ci wielu długich godzin ręcznego wycinania, szlifowania, docinania i wkręcania. A pewnych prac po prostu nie da się wykonać jedynie siłą własnych mięśni. Możesz więc być pewien, że zakup elektronarzędzi Ci się opłaci.

Jakie elektronarzędzia warto kupić?

Wielu majsterkowiczów decyduje się na niedrogie i łatwo dostępne narzędzia dostępne w marketach budowlanych. Jeśli jednak planujesz zmienić swoje majsterkowanie w poważniejszy biznes i cieszyć się nimi przez długie lata, warto postawić na sprawdzone marki. Na pewno sprawdzą się elektronarzędzia marki Festool, które już od lat cieszą się zaufaniem majsterkowiczów z całej Polski i świata.

To sprzęt, dzięki któremu szybko, precyzyjnie i z łatwością wykonasz zaplanowaną pracę. Niezawodnie sprawdzi się zarówno w domowych, jak i profesjonalnych warsztatach. Bez problemu dokupisz do niego dodatkowe akcesoria. Narzędzia Festool świetnie znoszą duże i długotrwałe obciążenia - wystarczy tylko wybrać odpowiednią moc urządzenia. Jakich elektronarzędzi nie może zabraknąć w Twoim warsztacie? Oto lista.

Wkrętarka

Do podstawowych narzędzi należy oczywiście wkrętarka. Dzięki niej możesz w kilka chwil wkręcać i wykręcać śruby w różnych rozmiarach. Nadaje się do pracy w raczej miękkich materiałach, na przykład w drewnie, ale i tak bez wkrętarki nie da się przeprowadzić, chociażby niewielkiego remontu mieszkania. Z jej pomocą możesz wykonać i powiesić półki na ścianie, złożyć meble czy zrobić karmnik dla ptaków. To urządzenie do zadań łatwiejszych, ale bez niego warsztat nie będzie kompletny. Nie zapomnij dokupić wkrętów.

Wiertarka

Wiercenie w betonie, metalu, ścianie z cegły lub wylewce? Przy wierceniu otworów w tak twardych materiałach nie może zabraknąć wiertarki. To maszyny idealne do wykorzystania w najtrudniejszych pracach, w których wkrętarki nie zdają egzaminu. Jeśli planujesz zakup wiertarki, zdecyduj się na model z udarem lub młotowiertarki. Możesz także zdecydować się na zakup urządzenia, które łączy w sobie funkcje wiertarki i wkrętarki - to wiertarko - wkrętarka.

Szlifierka

Planujesz szybkie prace renowacyjne starych mebli? Jeśli tak, to zakup szlifierki jest najlepszym, co możesz w tej sytuacji zrobić. To niewielkie urządzenie, które w parze z papierem ściernym sprawi, że szlifowanie starych powłok lakierniczych stanie się łatwiejsze. W komplecie ze szlifierką oscylacyjną kup koniecznie zapas papieru ściernego o różnej ziarnistości. Obecnie w sprzedaży dostępne są papiery już przycięte na odpowiedni wymiar - wystarczy tylko je przypiąć do urządzenia.

Przydać się może także szlifierka mimośrodowa, która jest urządzeniem bardziej uniwersalnym od szlifierki oscylacyjnej. Nie ma płaskiej powierzchni roboczej, a okrągłą tarczę. Dzięki temu możesz za jej pomocą szlifować nie tylko płaskie, ale także wypukłe i wklęsłe powierzchnie.

Wyrzynarka

Sprawdzi się do wycinania różnorodnych elementów drewnianych. Dzięki niej przytniesz deskę na dowolny rozmiar i kształt - prosty, skośny, półokrągły. Istnieją także wyrzynarki do metalu i miękkiej stali. Wybór modelu zależy od tego, w jakim materiale będziesz pracować.

Pilarka

Przy pomocy tego narzędzia przetniesz nie tylko deskę czy panele podłogowe do pożądanej długości, ale także dotniesz kantówkę drewnianą. Pilarka przyda się więc wtedy, gdy chcesz zbudować taras drewniany, samodzielnie wykonać meble, domek narzędziowy albo ogrodowy plac zabaw dla dzieci. Wystarczy tylko kupić odpowiednie tarcze. Nie zapomnij wygładzić krawędzi drewna przy pomocy szlifierki.

Ukośnica

To rodzaj pilarki, która służy do precyzyjnego cięcia krawędzi pod określonym kątem. I choć ukośnice mogą kojarzyć się bardziej jako urządzenia stosowane w zakładach meblarskich czy stolarskich, to i w domowym warsztacie znajdziesz dla nich zajęcie. Wyobraź sobie na przykład, że chcesz na swoim nowym tarasie zamontować balustrady. Dzięki ukośnicy nie tylko wykonasz je samodzielnie, ale także bardzo estetycznie wykończysz ich krawędzie.

Wszystkie te narzędzia przydadzą się w warsztacie - każde z nich ma do spełnienia inne zadanie i mogą się wzajemnie uzupełniać. Tak wyposażony możesz przeprowadzić remont domu, odnowić meble i stolarkę okienno - drzwiową, samodzielnie wykonać elementy architektury ogrodowej albo rozpocząć świadczenie usług remontowych.