Klienci mają prawo zgłosić regulaminy sklepów do UOKiK – czy Twój e-commerce jest bezpieczny?

Czy mój sklep e-commerce działa zgodnie z przepisami?

Zadając sobie takie pytanie i widząc oczyma wyobraźni skargi napływające do UOKiK-u, po pierwsze nie należy wpadać w popłoch. Pamiętaj, że to jak działa Twój e-commerce zależy głównie od Ciebie. Jeśli dopiero zakładasz sklep, albo odwrotnie zacząłeś działalność dłuższy czas temu i nawet nie pamiętasz, jak tworzyłeś regulamin, to najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, będzie decyzja o audycie prawnym oraz audycie RODO.

Za co przykładowo mogą zostać ukarane są sklepy internetowe? Za szeroko pojęte wprowadzanie konsumenta w błąd – fałszywe opinie, fałszywe promocje, brak odpowiedniego poinformowania w zakresie zwrotów, gwarancji, praw klienta, nieprawidłowa strategia wysyłki, bezprawne przetwarzanie danych klienta, czy brak odebrania odpowiednich zgód. Zdecydowana większość tych wykroczeń wiąże się z jednym dokumentem, który jest błędnie przygotowany czy też nieaktualizowany – regulaminem sklepu e-commerce.

Na czym polega audyt prawny sklepu internetowego?

Audyt prawny generalnie rzecz ujmując, polega na sprawdzeniu całej strony sklepu internetowego pod kątem aktualnych przepisów prawnych. Wykwalifikowany prawnik analizuje strukturę strony, dokumentację w niej zawartą (np. właśnie regulamin) oraz jej funkcjonowanie (np. stosowane checkboxy, formularze). Taki audyt należy zlecić kancelarii prawnej, która zajmuje się

Przebieg samego audytu zależy od tego, jakie są oczekiwania danego sklepu oraz oczywiście od sytuacji, w jakiej audyt się odbywa. Sklep e-commerce będzie sprawdzany pod kątem ochrony praw konsumenta, dyrektywy Omnibus, ochrony danych osobowych czy też wprowadzonych niedawno – Prawa Komunikacji Elektronicznej oraz aktu o usługach cyfrowych- DSA.

Przypomnę tylko, że podstawą prawną do stworzenia regulaminu są liczne przepisy prawa, w tym między innymi:

ustawa o prawach konsumenta;

ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;

ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

prawo komunikacji elektronicznej;

dyrektywa Omnibus;

Kodeks cywilny;

RODO;



Na czym polega audyt RODO sklepu internetowego?

Działania sklepu internetowego właściwie niepodzielnie związane są z przetwarzaniem danych osobowych. Bardzo ważne jest, aby marketing, proces sprzedażowy, kontakt z klientem był zgodny z RODO. Zaniedbanie w kwestiach bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla klientów, jak i samych przedsiębiorców.

Przeprowadzenie audytu RODO jest najlepszym sposobem zapewnienia działania zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych. Audyt RODO jest oczywiście o wiele szerszą operacją niż sprawdzanie i dostosowywanie regulaminu. Cała działalność firmy sprawdzana jest wtedy pod kątem zgodności z RODO, stosowanych narzędzi i dokumentów. Zostaje przeprowadzona również analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych (o ile jest to konieczne, a taka decyzja zostaje podejmowana w trakcie samego audytu).

Częstym zjawiskiem w sklepach internetowych jest korzystanie z narzędzi oferowanych przez firmy międzynarodowe, przykładowo narzędzia do wysyłki newslettera. W takim wypadku, korzystanie z takich narzędzi może wiązać się z transferem danych osobowych do kraju trzeciego. Kancelaria prawna, która wykonuje audyt, dokonuje weryfikacji czy transfer do określonych krajów jest bezpieczny i dozwolony na gruncie RODO, w także czy jest odpowiednio zabezpieczony (np. odpowiednimi standardowymi klauzulami umownymi).

A może to przesada i nie warto inwestować w działania zapobiegawcze?

Za naruszenia przepisów przez sklep internetowy UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10% rocznego obrotu za rok poprzedzający nałożenie kary. Przedsiębiorcy e-commerce mogą zostać ukarani także grzywną w wysokości do 2 mln zł. Naruszenie przepisów RODO może natomiast wiązać się z odpowiedzialnością przed Prezesem UODO, który może nałożyć karę do 10 lub 20 mln Euro lub do 2% lub 4% rocznego obrotu firmy, w zależności od rodzaju naruszenia.

Mając na uwadze powyższe zasady odpowiedzialności, nie warto wychodzić z założenia, że skoro konsumenci nie zgłaszają zastrzeżeń, to nie ma potrzeby niczego zmieniać. Polityka sklepu internetowego względem klienta powinna opierać się na pełnej transparentności. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi cały czas mieć na uwadze zmieniające się przepisy prawa i w razie potrzeby dostosowywać do nich regulamin i politykę prywatności sklepu oraz budowę strony internetowej. Najlepiej jest, aby raz na jakiś czas zdecydować się na audyt prawny, który pomoże określić faktyczny stan sklepu i jego zgodność z przepisami.



