Najciekawsze miejsca na Sycylii, które warto zobaczyć

Atrakcje w Palermo - co musisz zobaczyć?

Palermo, czyli słynna stolica Sycylii, to miasto pełne kontrastów, w którym barokowa architektura łączy się z arabskimi wpływami. W mieście tym nowoczesność ściera się znakomicie z wielowiekową tradycją. Zwiedzanie warto rozpocząć od monumentalnej Katedry w Palermo, której fasada łączy różne style architektoniczne, począwszy od gotyku, a skończywszy na elementach bizantyjskich. Wewnątrz znajduje się majestatyczny grobowiec cesarza Fryderyka II, a więc jednego z najwybitniejszych władców w historii Europy. Nie sposób pominąć także Pałacu Normanów z zachwycającą Kaplicą Palatyńską, w której złocone mozaiki przedstawiają sceny biblijne w sposób zapierający dech w piersiach. Wakacje w Palermo to idealny patent na zrozumienie wyjątkowości Sycylii.

Miłośnicy lokalnego życia koniecznie powinni odwiedzić targ Vucciria lub Ballarò, gdzie między zapachami przypraw, świeżych owoców morza i dźwiękami sycylijskich głosów, da się poczuć unikalny i niepowtarzalny klimat miasta. Palermo to prawdziwy raj dla pasjonatów teatru. Na uwagę zasługuje majestatyczny Teatro Massimo, ponieważ jest to jeden z największych i najpiękniejszych operowych budynków w Europie, zapewniający nie tylko pasjonujące widowiska, ale także zwiedzanie z przewodnikiem. Wieczorem warto przespacerować się po historycznym centrum i zatrzymać się na kawę lub lody w jednej z licznych kawiarni przy Piazza Pretoria.

Co ciekawego skrywa Katania?

Katania, leżąca u stóp wulkanu Etna, także zasługuje na kilka ciepłych słów. Jest to miasto o potężnej sile charakteru i niezwykłej historii. Zniszczona wielokrotnie przez erupcje i trzęsienia ziemi Katania zawsze powracała do życia, w efekcie czego zachwyca aktualnie surową, wulkaniczną architekturą wykonaną z czarnego bazaltu. Centrum miasta to oczywiście Plac Katedralny z imponującą Katedrą św. Agaty, czyli legendarnej patronki Katanii. Nieopodal znajduje się słynna Fontanna Słonia, czyli symbol miasta. Fontanna ta jest wykonana z lawy i marmuru, przez co robi świetne wrażenie. Spacerując ulicą Via Etnea, możesz podziwiać nie tylko barokowe budynki, lecz również panoramiczny widok na Etnę, idealny dla wymagających turystów.

Jedną z najbardziej fascynujących atrakcji w Katanii jest bez wątpienia rzymski amfiteatr, częściowo odsłonięty wśród współczesnych budynków. To miejsce przypomina o niebywale długiej i bogatej historii miasta sięgającej czasów rzymskich. Dla osób spragnionych życia nocnego Katania zapewnia mnóstwo barów, klubów i restauracji, które po zmroku ożywiają ulice w rytmach włoskiej muzyki i śmiechu. Dzięki temu w mieście tym nikt nie powinien narzekać na nudę, a wakacje w Katanii na pewno dostarczą fantastycznych przeżyć.

Taormina - jakie ma walory?

Będąc na Sycylii, Twoją uwagę powinna przykuć Taormina. Jest to jedno z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miasteczek na Sycylii. Zapewnia ona niezrównane krajobrazy i romantyczną atmosferę. Najbardziej znaną atrakcją jest rzecz jasna starożytny teatr grecki, który mimo upływu wieków po dziś dzień zachwyca swoją formą i widokiem rozciągającym się z jego tarasów. To właśnie tutaj organizowane są rozmaite koncerty i festiwale, które w połączeniu z unikalną scenerią tworzą niezapomniane wydarzenia kulturalne.

Spacer główną ulicą Corso Umberto to idealna okazja do podziwiania pięknie odrestaurowanych kamienic, butików i galerii sztuki. Klimatyczne uliczki prowadzą do malowniczych placów i tarasów, z których można podziwiać turkusową wodę oraz zielone wzgórza wokół miasta, które przyprawiają o zawrót głowy. Warto odwiedzić ponadto słynne Ogrody Publiczne, założone przez angielską arystokratkę, w których bujna roślinność i egzotyczne kwiaty tworzą fantastyczne warunki do odpoczynku w cieniu palm.

Ciekawe rzeczy do robienia w Trapani

Trapani zachwyca spokojem, piękną linią brzegową i dostępem do niezwykłych miejsc przyrodniczych. Znane z produkcji soli i tuńczyka miasto zachowało swój portowy charakter, który czuć na każdym kroku. Spacer po starówce Trapani to znakomita podróż przez wąskie uliczki, pełne barokowych kościołów i eleganckich kamienic. Warto odwiedzić przede wszystkim Katedrę San Lorenzo oraz piękne muzeum Pepoli, gdzie zgromadzono bogate zbiory sztuki sakralnej.

Jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń jest na pewno wycieczka do pobliskich solnisk, gdzie nadal działają tradycyjne młyny i gdzie latem można podziwiać imponujące stosy białej soli odbijające się w różowych wodach zbiorników. Trapani to wręcz idealna baza wypadowa do odwiedzenia wyspy Favignana, czyli jednej z Wysp Egadzkich, znanej z nieskazitelnie czystych wód i fantastycznych warunków do snorkelingu. Sycylia ma wiele walorów, aczkolwiek Trapani niewątpliwe jest jedną z ozdób wyspy.