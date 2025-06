Niszczyciel jamy ustnej – co warto wiedzieć na temat kamienia nazębnego?

Osad nazębny powstaje w ciągu kilku godzin po umyciu zębów; łatwo jest go usunąć poprzez dokładne oraz systematyczne szczotkowanie uzębienia. Jeżeli jednak pacjent niedostatecznie dba o higienę swojej jamy ustnej bądź niedokładnie oczyszcza zęby, po około 2-3 dniach płyta ulega stopniowej mineralizacji. W efekcie na powierzchniach osadza się kamień, którego nie sposób usunąć za sprawą zwyczajnego szczotkowania. Osadza się on zarówno naddziąsłowo, jak i poddziąsłowo, w drugim przypadku będąc w stanie doprowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia. Już dziś dowiedz się, dlaczego nie powinieneś lekceważyć kamienia nazębnego.

Konsekwencje związane z nadmiarem kamienia nazębnego

Poddziąsłowy kamień nazębny jest w stanie doprowadzić do powstawania tak zwanych kieszonek dziąsłowych, które – stopniowo się powiększając – wywołują stany zapalne, uszkodzenia tkanek przyzębia, a w konsekwencji także rozrost czy cofanie dziąseł. Objawia się to krwawieniem i rozchwianiem zębów, czyli paradontozą. To właśnie to schorzenie stanowi jedną z najczęstszych przyczyn utraty uzębienia u dorosłych osób. Oprócz tego kamień nazębny stanowi także znakomite siedlisko dla bakterii tlenowych oraz beztlenowych, jakie bytują w złogach oraz koronach zębów. Dostarczanie im pożywienia w postaci węglowodanów sprzyja uwalnianiu się kwasów, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do powstawania ubytków, czyli próchnicy. Im dłużej dana osoba zwleka z wizytą u doświadczonego stomatologa, tym gorzej. Schorzenie nie ustępuje, w efekcie uszkadzając tkanki zęba i wnikając w jego głąb. To z kolei może doprowadzić do zapalenia nerwu, a co za tym idzie konieczności przeprowadzenia leczenia kanałowego. To jednak nie wszystko. Niewiele osób zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że bakterie z jamy ustnej mogą wędrować wraz z pożywieniem w głąb naszego organizmu, w ten sposób wywierając negatywny wpływ zarówno na układ pokarmowy, jak i odporność, doprowadzając do stanów zapalnych górnych dróg moczowych czy problemów z nerkami. Bakterie odpowiedzialne za paradontozę, będące wynikiem odkładania się kamienia nazębnego w jamie ustnej, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca czy miażdżycy. Z tego powodu tak istotne jest, by nie lekceważyć powstawania kamienia nazębnego w jamie ustnej. Pozostaje pytanie...

Jak skutecznie radzić sobie z problemem kamienia nazębnego?

Leczenie kamienia nazębnego może przebiegać na kilka sposobów. Można robić to samodzielnie, w domowym zaciszu, wykorzystując ku temu irygator. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest dokładne oczyszczanie przestrzeni pomiędzy zębami, z wykorzystaniem płynu wystrzeliwanego z irygatora pod odpowiednim ciśnieniem. W ten sposób możliwe jest usunięcie resztek pokarmów oraz osadu, co ma niebagatelny wpływ na higienę jamy ustnej. Jeżeli zależy nam na profesjonalnym efekcie lub kamienia jest za dużo, warto odwiedzić gabinet dentystyczny – właśnie tam specjalista wykona zabieg skalingu, z pomocą fachowych narzędzi. Metoda ta przebiega przy użyciu specjalistycznych narzędzi, takich jak skalery, które oferuje sklep LUBDENT. Tego typu zabieg jest bezpieczny i w większości przypadków bezbolesny; dolegliwości mogą pojawić się w przypadku gdy pacjent cierpi na nadwrażliwość zębową bądź posiada odsłonięte szyjni. Cały zabieg zazwyczaj trwa od kilku bądź kilkunastu minut, w zależności od ilości kamienia na zębach. Warto wiedzieć, że skaling powinno się wykonywać średnio dwa razy do roku; zachowując taką częstotliwość oraz stosując się do zasad higieny jamy ustnej w znaczący sposób ogranicza się ryzyko groźnych chorób zębów i przyzębia. A o to właśnie chodzi!