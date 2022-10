Warsztaty, usługi opiekuńcze i wspólny czas dzięki wsparciu unijnemu

Rekrutację do projektu prowadzono wśród niepełnosprawnych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, po to, by zwiększyć dostęp do wysokiej jakości usług społecznych osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach drugiego zadania, dzięki utworzeniu nowych miejsc świadczenia usług terapeutycznych i społecznych w ramach projektu zapewnione zostały usługi zapobiegające wykluczeniu. Jest to możliwe poprzez stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, integrację społeczną umożliwiającą pozostanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw tj. tolerancji i życzliwości, tworzenie warunków dla samorealizacji, wypracowanie większej samodzielności życiowej, wzrost zdolności do adaptacji społecznej, umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Każdego miesiąca trwania projektu koordynator przygotowuje harmonogram aktywności dla swoich podopiecznych. Biorą oni udział w różnych zajęciach, na liście są m.in. warsztaty muzyczne i taneczne, tkackie i stolarskie, informatyczne, fotograficzne, kosmetyczne, gier i zabaw zręcznościowych, florystyczne oraz teatralne. Odbywają się spotkania dotyczące zdrowego stylu życia, usprawniające funkcje intelektualne oraz relaksujące, a także trening umiejętności społecznych. Podopiecznych projektu zabieramy też na wycieczki edukacyjne.

– W tym roku odwiedziliśmy m.in. Ogród Botaniczny w Lublinie, Fabrykę Bombek w Nowej Dębie, Jaskinię Raj w Chęcinach, Zoo w Zamościu oraz Centrum Geoedukacji w Kielcach. Wkrótce wybieramy się na warsztaty robienia krówek do Opatowa, a w przyszłym roku odwiedzimy m.in. Rudnik nad Sanem – mówi Iwona Rachoń. – Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby spotkania były ciekawe i to się jak na razie udaje.