Boczek na widelcu. Tagliatelle z wędzonym boczkiem czy zupa serowa z boczkiem [przepisy]

Zaczynamy od przystawki. Boczek świetnie nadaje się na domową wędlinę. Lubi przyprawy, dobrze się piecze, długo się przechowuje w lodówce. Żeby sobie upiec smaczny boczek, trzeba najpierw dobry boczek kupić. Nie w promocji, nie w markecie, ale w małym sklepie mięsnym. Boczek lubi się z czosnkiem i majerankiem i od takich przepisów zaczynamy.

Boczek w majeranku

Składniki: 1 kg surowego chudego boczku, 2 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 łyżka margaryny, 11/2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka papryki słodkiej, sól.

Wykonanie: czosnek obrać, posiekać i rozetrzeć z solą. Boczek oczyścić, dokładnie umyć i osuszyć. Skórkę naciąć w kratkę ostrym nożem. Boczek natrzeć czosnkiem, majerankiem oraz papryką i odstawić na 2 godz. Następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym, polać stopioną margaryną i piec 45 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C. Cebule obrać, pokroić w cienkie plastry i dodać do boczku. Piec jeszcze 15 min. Upieczony boczek ostudzić i pokroić w cienkie plastry.

Boczek z czosnkiem

Składniki: 1 kg surowego, chudego boczku, 2 cebule, 1 główka czosnku, 1 łyżka margaryny, 1/2 łyżeczki majeranku, 1 łyżeczka papryki słodkiej, sól.

Wykonanie: połowę czosnku obrać, posiekać i rozetrzeć z solą. Boczek oczyścić, dokładnie umyć i osuszyć. Skórkę naciąć w kratkę ostrym nożem. Boczek natrzeć czosnkiem, majerankiem oraz papryką. Nakłuć i naszpikować całymi ząbkami czosnku. Schować na noc do lodówki.

Następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym, polać stopioną margaryną i piec 45 min w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C. Cebule obrać, pokroić w cienkie plastry i dodać do boczku. Piec jeszcze 15 min. Upieczony boczek ostudzić i pokroić w cienkie plastry. A teraz hit i rarytas.

Boczek dojrzewający z Kodnia

Składniki: 2 kg boczku, pół kg cukru, pół kg soli, 2 główki czosnku, pieprz, czarny pieprz.

Wykonanie: boczek oczyścić, zasypać solą w misce na 2 doby. Odsączyć w bibule, zasypać cukrem na kolejne dwie doby. Odsączyć w bibule. Przepuścić przez praskę czosnek, natrzeć mięso, wetrzeć młotkowany pieprz, zawinąć w gazę, odstawić w chłodne miejsce na trzy doby. Wyjąć z gazy i zawiesić w chłodnym miejscu.

Zupa bez boczku?

Wyobrażacie sobie wojskową grochówkę bez boczku? Albo fasolową z fasoli Jaś? Muszą w nich pływać kawałki boczku. Kartoflanka na boczku to poezja smaku, słynna regionalna zupa gryczana też nie może obyć się bez boczku.

Jak tu ugotować biały barszcz, żurek czy zalewajkę bez smakowitego boczku? Boczek w węgierskiej zupie gulaszowej to podstawa. Kiedy do węgierskiej zupy rybnej dodać wędzonego boczku, jej smak będzie wyśmienity. Oto dwa sprawdzone przepisy na zupę na boczku. Wykwintna serowa oraz staropolska, pożywna zupa z soczewicy to dobre pożegnanie ustępującej zimy.

Zupa serowa z boczkiem

Składniki: 2 litry bulionu, 2 serki topione (najlepiej czosnkowy i z szynką), 6 ząbków czosnku, 20 dag wędzonego boczku, 3 łyżeczki kaszy manny, masło.

Wykonanie: zagotować bulion, wrzucić do tego 2 serki w całości. Mieszać aż do rozpuszczenia. Na maśle podsmażyć pokrojony w plasterki (albo jak kto lubi) czosnek, jak się zrumieni dodać pokrojony boczek. Podsmażyć. Zawartość patelni wrzucić do bulionu. Kaszę rozmieszać w małej ilości wody, dodać do zupy, chwilę pogotować i gotowe. Można doprawić białym pieprzem

Zupa z soczewicy na wędzonym boczku

Składniki: 1 litr bulionu, 20 dag wędzonego boczku, 3 ziemniaki, 1 puszka soczewicy, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: na oliwie podsmażyć boczek oraz pokrojone w kostkę ziemniaki. Przełożyć do bulionu. Gotować 20 minut, dodać przepłukaną soczewicę, doprawić solą z pieprzem. Kto lubi zupy pikantne, może w trakcie gotowania dodać kawałek czuszki. A teraz coś konkretnego na drugie danie.

Bigos na wędzonym boczku

Składniki: 2,5 kg kapusty kiszonej, 2 marchewki, 15 dag śliwek suszonych (nie wędzonych), garść grzybów suszonych, 3 ząbki czosnku, 30 dag wędzonego boczku, 1 cebula, 1 kg kiełbasy wędzonej, olej rzepakowy, przyprawy do smaku (3 listki laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzy, sól, kminek).

Wykonanie: kapustę kiszoną wypłukać, odcisnąć, zalać zimną wodą, dodać listek, ziele, pieprz, marchewki starte na tarce jarzynowej, śliwki i grzybki Gotować, aż wyparuje woda. Na patelnię wlać olej, dodać kilka całych śliwek. Boczek pokroić w drobną kostkę, podsmażyć na chrupiące skwarki. Kiełbasę obrać ze skórki, obsmażyć, nie odlewać tłuszczu. Gdy kapusta jest miękka, dodać boczek i kiełbasę razem z tłuszczem, czosnek przeciśnięty przez praskę podsmażony na oleju z drobno pokrojoną cebulą, przyprawy, wymieszać i zapiec w piekarniku.

A teraz słynna carbonara.

Carbonara na boczku

Składniki: 1 opakowanie spaghetti, 15 dag wędzonego boczku, 2 żółtka, 5 dag parmezanu, 1 ząbek czosnku, pieprz.

Wykonanie: nastawić makaron. Boczek pokroić w kosteczkę, wrzucić na patelnię, po 5 minutach dodać roztarty czosnek, po minucie wyjąć czosnek. Na patelnię wrzuć ugotowany al dente makaron, dodać żółtka roztrzepane z parmezanem. Wymieszać, jak trzeba dolać wody spod gotowania makaronu. Na talerzu posypać świeżo zmielonym pieprzem i startym parmezanem.

Irlandzki garnek z boczkiem

Składniki: 25 dag surowego boczku, 6 kiełbasek typu metka, 75 dag ziemniaków, 2 cebule, 2 jabłka natka pietruszki, sól pieprz.

Wykonanie: cebule pokroić w plasterki, obrane jabłka w kostkę, ziemniaki w plasterki, boczek w kostkę, metkę ostrym nożem na kawałki. Wszystkie składniki wrzucić do garnka, podlać szklanką wody, doprawić solą z pieprzem i posiekaną natką pietruszki. Dusić na bardzo wolnym ogniu przez godzinę.

Karkówka na boczku

Składniki: 4 kotlety z karkówki, 2 łyżki musztardy francuskiej, 8 cienkich plastrów boczku wędzonego, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz.

Wykonanie: kotlety oprószyć solą i pieprzem, posmarować musztardą i odłożyć do lodówki na 3 godzinki. Zawinąć w plastry boczku, spiąć patyczkiem, posmarować oliwą, pozostawić na 30 minut. Piec na grillowej patelni przez około pół godziny. Podawać z grubo pokrojonymi frytkami. A teraz przepis na smaczne pstrągi z boczkiem

Pstrągi z wędzonym boczkiem

Składniki: 4 filety z pstrąga, 4 długie paski wędzonego boczku, świeżo mielony pieprz, sól, kieliszek ginu.

Wykonanie: filety z pstrąga posolić, natrzeć pieprzem, skropić ginem, odstawić na pół godziny do lodówki. Zwinąć filety w roladę, zawinąć w plaster boczku i upiec na patelni grillowej. Podawać z pieczonymi ziemniakami i czosnkowym sosem.

Tagliatelle z wędzonym boczkiem

Składniki: 25 dag tagliatelle, 2 brokuły, 15 dag wędzonego boczku w plastrach, kubeczek śmietany, 1 łyżeczka mąki, sól, pieprz, świeża bazylia.

Wykonanie: ugotować makaron. W międzyczasie brokuły podzielić na różyczki i ugotować w posolonej wodzie. Koniecznie al dente. Śmietanę wlać do rondelka, dodać mąkę, gałkę, pieprz i odrobinę soli. Ostrożnie podgrzewać, ciągle mieszając. Gdy się zagotuje, zdjąć z ognia, dodać boczek pokrojony w paski, wymieszać. Gorący makaron przełożyć do ciepłej miski, dodać porcję sosu, porcję brokułów i bardzo delikatnie wymieszać. Zsunąć z miski na talerz i posypać świeżo zmielonym pieprzem.