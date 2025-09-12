Prokuratura w Lublinie będzie prowadzić śledztwo w sprawie wszystkich dronów

Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych. Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscach.
Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała w piątek (12 września), że śledztwo w tej sprawie zostało już wszczęte:
– Zakresem śledztwa objęte zostały wszystkie zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty latające w nocy z 9 na 10 września tego roku, co oznacza, że wszystkie postępowania prowadzone na terenie zarówno Lubelszczyzny, jak i całego kraju będą prowadzone przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie – powiedziała Jolanta Dębiec.
Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw, najwięcej – 10 – w woj. lubelskim. Ostatni – jak na razie – został odnaleziony pod Biłgorajem w miejscowości Przymiarki (gm. Księżpol).
Województwo lubelskie (poza dronem w Przymiarkach):
• Czosnówka (pow. bialski)
• Cześniki (pow. zamojski)
• Wyryki (pow. włodawski)
• Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)
• Wohyń (pow. radzyński)
• Wielki Łan (pow. włodawski)
• Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)
• Wyhalew (pow. parczewski)
• Bychawka Trzecia (pow. lubelski)
Województwo mazowieckie:
• Nowe Miasto nad Pilicą (pow. grójecki)
• teren gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski)
Województwo świętokrzyskie:
• Czyżów (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego)
• Sobótka (pow. opatowski)
• Smyków (pow. konecki)
Województwo łódzkie:
• Mniszków (pow. opoczyński)
Województwo warmińsko-mazurskie:
• Oleśno (pow. elbląski).