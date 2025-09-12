Prokuratura w Lublinie będzie prowadzić śledztwo w sprawie wszystkich dronów

Prokurator Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała w piątek (12 września), że śledztwo w tej sprawie zostało już wszczęte:

– Zakresem śledztwa objęte zostały wszystkie zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty latające w nocy z 9 na 10 września tego roku, co oznacza, że wszystkie postępowania prowadzone na terenie zarówno Lubelszczyzny, jak i całego kraju będą prowadzone przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie – powiedziała Jolanta Dębiec.

Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw, najwięcej – 10 – w woj. lubelskim. Ostatni – jak na razie – został odnaleziony pod Biłgorajem w miejscowości Przymiarki (gm. Księżpol).

W sumie części dronów znaleziono w miejscowościach na terenie pięciu województw.

Województwo lubelskie (poza dronem w Przymiarkach):

• Czosnówka (pow. bialski)

• Cześniki (pow. zamojski)

• Wyryki (pow. włodawski)

• Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski)

• Wohyń (pow. radzyński)

• Wielki Łan (pow. włodawski)

• Zabłocie-Kolonia (pow. bialski)

• Wyhalew (pow. parczewski)

• Bychawka Trzecia (pow. lubelski)

Województwo mazowieckie:

• Nowe Miasto nad Pilicą (pow. grójecki)

• teren gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski)

Województwo świętokrzyskie:

• Czyżów (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego)

• Sobótka (pow. opatowski)

• Smyków (pow. konecki)

Województwo łódzkie:

• Mniszków (pow. opoczyński)

Województwo warmińsko-mazurskie:

• Oleśno (pow. elbląski).