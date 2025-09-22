Światowy Dzień Turystyki w Lublinie. Zwiedzanie i opowieści o czarownicach

Piwnica Kata oraz opowieści o czarownicach i diabłach w dawnym Lublinie - Światowy Dzień Turystyki w Lublinie to spacery tematyczne o darmowe zwiedzanie. Co będzie mozna zobaczyć?
Światowy Dzień Turystyki w Lublinie obchodzony będzie w sobotę 27 września. Urząd Miasta Lublin zaprasza do wspólnego świętowania, a w programie znalazły się zarówno spacery tematyczne, jak i zwiedzanie zabytków z przewodnikami, w tym wyjątkowo niedostępnego zwykle Trybunału Koronnego.
Co będzie można zobaczyć?
Zwiedzający będą mogli odkryć między innymi
-
nowoczesny budynek Centrum Spotkania Kultur
-
Piwnicę Kata, otwartą niedawno dla zwiedzających
-
zabytkowy kościół pobrygidkowski
-
oraz wyjątkowy Trybunał Koronny, oprowadzany przez Przewodniczkę Inspiracji Martę Łukasik
Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy online, które ruszają 23 września o godz. 10.00.
Dodatkową atrakcją będzie spacer tematyczny „Gdzie diabeł nie może… tam babę pośle. O czarownicach i diabłach w dawnym Lublinie”. Poprowadzi go Przewodniczka Inspiracji Magdalena Kowalska-Cichy. Start o godz. 14.30 spod Pomnika Unii Lubelskiej na Placu Litewskim.
Wieczorem będzie można również obejrzeć pokazy na fontannie multimedialnej – „Legenda” i „Symfonia Nauki” – które rozpoczną się o godz. 21.00 zgodnie z harmonogramem pokazów.
Darmowe wejściówki do muzeów
W sobotę, w godzinach otwarcia instytucji, będzie można odebrać darmowe wejściówki na:
-
donżon Zamku Lubelskiego (Muzeum Narodowe w Lublinie)
-
Muzeum Historii Miasta Lublina (Brama Krakowska, pl. Łokietka 3)
-
Wieżę Trynitarską (ul. Królewska 10)
Liczba wejściówek jest ograniczona, a aby je otrzymać, należy podać hasło „turysta”.
Niedziela z Przewodnikiem Inspiracji
Obchody zakończą się w niedzielę, 28 września, spacerem śladami „Znaku Dziedzictwa Europejskiego”. Tym razem przewodniczką będzie Joanna Kozak-Palak, a start spaceru zaplanowano na godz. 11.00 z dziedzińca Zamku Lubelskiego.
Szczegółowy program wydarzenia oraz linki do zapisów (aktywnych od 23 września, godz. 10.00) są dostępne na stronie lublin.eu.