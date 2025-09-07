Dron spadł w Lubelskiem. Prokuratura: Nie ma pewności, że to dron przemytniczy

Zgłoszenie o znalezieniu szczątków niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Majdan-Sielec (gmina Krynice) policja otrzymała w sobotę ok. godz. 17.40. Nikt nie ucierpiał.

Rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej powiedział PAP, że na Lubelszczyźnie rozbił się dron „nienoszący żadnych cech wojskowych”. Dodał, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy.

- To jedna z wersji, które zostały przyjęte bezpośrednio po zdarzeniu - przyznaje Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Dodaje jednocześnie, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono dron nie natrafiono na żadne przedmioty, które "jednoznacznie wskazywałyby, że obiekt był wykorzystywany do przemytu".

- Z całą pewnością na dzisiaj możemy stwierdzić, że nie był to dron bojowy. Dopiero dokładne badania i opinia biegłego pozwolą nam określić, czy ta maszyna była tzw. samoróbką służącą np. do przemytu czy też np. dronem wojskowym - zastrzega prokurator Kawalec.

Zapowiedział, że dzisiaj oględziny na miejscu zdarzenia będą kontynuowane m.in. z powietrza przy użyciu drona.

Według wstępnych ustaleń znaleziona w sobotę maszyna była lekkiej konstrukcji, z tworzywa przypominającego styropian. - Na miejscu nie stwierdzono śladów eksplozji. Jedną z wersji braną pod uwagę jest to, że przyczyną rozbicia się maszyny był brak paliwa – dodał w rozmowie z PAP Rafał Kawalec. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim potwierdził ponadto informacje o tym, że na elementach drona były napisy w języku rosyjskim.

Sprawę bada na ten moment Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim, ale najpewniej w poniedziałek przejmie ją zamojska okręgowa. Śledczy zamierzają ustalić m.in. rodzaj drona, do czego mógł on służyć, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, z jakiego kierunku nadleciał.

Starosta tomaszowski Henryk Karwan przekazał PAP, że obiekt spadł na pole, ok. 500 metrów od zabudowań. – Bez względu na to, jaki to był dron, niestety nie został wcześniej wykryty przez specjalistyczne systemy. Jako powiat przygraniczny obawiamy się takich działań prowokacyjnych, zaczepnych, sprawdzających. Strach jest na pewno dużo większy niż w głębi kraju – przyznał starosta.

Majdan-Sielec to wieś położona ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Zamieszkuje ją około 200 osób.