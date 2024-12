AI pomoże w leczeniu nowotworów krwi? Taki pomysł zrodził się w Zamościu

Autorski projekt użycia AI w diagnostyce i leczeniu hematologicznym został opracowany przez zespół, którego pracą koordynował Mariusz Paszko, prezes ZSN.

Jak nam opowiada, udział w konkursie „Hospital AI Challenge” organizowanym przez Deloitte Polska (to światowa firma specjalizująca się m.in. w audycie, konsultingu, zarządzaniu ryzykiem, a także doradztwie finansowym), był wieloetapowy. Najpierw, zgłaszając swój projekt, trzeba było odpowiedzieć na szereg pytań ankietowych, później zaprezentować go podczas kolejnych spotkań z ekspertami i przekonać ich do tego, że pomysł jest nie tylko innowacyjny, ale też realny, a w praktyce może okazać się wysoce skuteczny.

Swoich sił w tej rywalizacji spróbowało około 200 placówek medycznych z całej Polski, a zamojski szpital zdobył w konkursie drugą nagrodę.

– Postanowiliśmy postawić na wykorzystanie sztucznej inteligencji w hematologii, bo to jest dziedzina medycyny, która w naprawdę wyjątkowo dużym stopniu opiera się na rozbudowanej diagnostyce. Zanim lekarz wdroży terapię, musi przeanalizować całą masę najróżniejszych badań, od molekularnych, przez cytogenetyczne, także mnóstwo laboratoryjnych – mówi nam Mariusz Paszko.

Podkreśla, że sztuczna inteligencja w znaczącym stopniu przyspieszyłaby proces dochodzenia do ostatecznej diagnozy, a także wybrania ścieżki leczenia dla konkretnego pacjenta. W swoim konkursowym projekcie ZSN założył, że do bazy danych, w oparciu o którą miałaby pracować AI wprowadzone były badania nie tylko pacjentów zamojskiej hematologii. Do analizy poszczególnych przypadków mogłyby być również wykorzystane dane z innych ośrodków medycznych w kraju, które też na wdrożeniu projektu mogłyby w przyszłości skorzystać.

– Chciałbym jednocześnie podkreślić, że nie ma mowy o tym, by sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka, lekarza. To on na końcu zawsze decydowałby, jak leczenie prowadzić. Jednak skorzystanie z nowoczesnych osiągnięć mogłoby tę pracę znacząco usprawnić. A to dla hematologów, których jest naprawdę niewielu, miałoby ogromne znaczenie i było dużym ułatwieniem – wyjaśnia prezes Paszko.

Niestety, zdobycie drugiej nagrody w konkursie „Hospital AI Challenge” nie oznacza, że innowacyjny projekt zostanie automatycznie wdrożony. Taką gwarancję ma jedynie laureat pierwszego miejsca, czyli Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytuty Badawczy w Warszawie. Wygrał przełomowym projektem wykorzystania sztucznej inteligencji w usprawnianiu zamówień publicznych, który może znacząco poprawić efektywność procesów w placówkach medycznych.

– Ale nasza koncepcja zyskała bardzo duże uznanie i po wstępnych rozmowach możemy przypuszczać, że ta nagroda otworzy nam możliwości wdrożenia projektu – dodaje Mariusz Paszko.

Oddział hematologii w ZSN nie jest duży. To zaledwie 34 łóżka. Jednak w ciągu roku przyjmuje ok. 940 pacjentów zmagających się z nowotworami krwi.

Dodajmy, że szpital z Zamościa został ostatnio doceniony również w konkursie „Liderzy Zarządzania” organizowanym przez BFF Banking Group. Wzięło w nim udział ok. 400 placówek z całego kraju. ZSN zajął drugie miejsce w kategorii NZOZ-ów, których właścicielami są samorządy.