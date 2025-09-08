Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 8 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biała Podlaska

Dzisiaj
6:10
Strona główna » Biała Podlaska

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak eb
Udostępnij A A
(fot. zdjęcie ilustracyjne/Archiwum)

Kolejna niespokojna noc dla polskich służb i kolejne niepokojące doniesienia o "niezidentyfikowanym obiekcie" znalezionym niedaleko granicy w województwie lubelskim. Tym razem dron odkryto w powiecie bialskim.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

O znalezisku około północy poinformowała w mediach społecznościowych bialska policja.

- Około godziny 21.30 dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu w miejscowości Polatycze szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego -potwierdza nadkomisarz Barbara- Salczyńska, rzeczniczka bialskiej policji. Jak zapewnia, nie doszło do wybuchu. Nikt nie został poszkodowany.

Teren został od razu zabezpieczony. - Obiekt, który najprawdopodobniej był dronem, ale to potwierdzi śledztwo, spadł na polu kukurydzy w pobliżu polsko-białoruskiego przejścia w Terespolu -zaznacza rzeczniczka. Na miejsce od razu wezwano służby, m.in., prokuratorów i żandarmerię wojskową. 

- W poniedziałek odbędą się oględziny tego miejsca i zabezpieczone zostaną szczątki obiektu. Prokuratura prowadzić będzie śledztwo- dodaje nadkomisarz Salczyńska-Pyrchla. 

Przypomnijmy, że w sobotę (6 września)  w miejscowości Majdan Sielec położonej w gminie Krynice w powiecie tomaszowskim spadł dron, na którym widniały napisy po rosyjsku. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Obiekt rozbił się, ale nie eksplodował na polach, w odległości ok. 500 metrów od zabudowań.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim, od dzisiaj ma je już prowadzić zamojska okręgowa.

Do incydentu, którego wyjaśnieniem zajmują się polscy śledczy doszło również pod koniec sierpnia w pod Osinami w powiecie łukowskim. Tam spadł i eksplodował wojskowy bezzałogowiec, który wleciał do Polski z terenu Ukrainy

Nocą z soboty na niedzielę (6/7) września Rosja prowadziła wyjątkowo wzmożone ataki na Ukrainę. Poderwane zostały polskie i NATO-wskie myśliwce.

Wtedy też ukraińska grupa monitorująca przekazała, że jeden z rosyjskich dronów miał opuścić obwód wołyński i zmierzać w stronę Zamościa. "1xUAV (bezzałogowy statek powietrzny - red.) leci z Wołynia w kierunku Zamościa w Polsce" - podano na platformie X. 

Strona polska w żaden oficjalny sposób nie odniosła się do tych doniesień.

Warto też dodać, że do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej na pewno doszło również w pierwszym tygodniu września. Szef Sztabu Generalnego informację o incydencie z 2 na 3 września przekazał w czwartek, 4 września. Generał Wiesław Kukuła zaznaczył wówczas, że naruszenia te nie miały żadnych konsekwencji, a służby w pełni kontrolowały sytuację.

Więcej szczegółów na temat znaleziska z ostatniej nocy podamy wkrótce.

W miejscu, gdzie spadł dron pracują służby. Policja zabezpiecza teren
pilne

Kolejny dron zza wschodniej granicy rozbił się na Lubelszczyźnie

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Ataki Rosji na Ukrainę. Polska znów poderwała myśliwce

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję
AKTUALIZACJA

Dron spadł na pole. Prokuratura nie ma pewności, że to obiekt przemytniczy

Na mapie zaznaczyliśmy miejsce eksplozji drona, który uderzył w pole kukurydzy na Lubelszczyźnie
galeria
eksplozja

Mieliśmy sporo szczęścia. Dron trafił niemal równo pomiędzy wioski

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Eksplozja w Osinach. Oględziny zakończone, biegli badają dowody

Incydent z dronem w Osinach. MSZ podaje, skąd mógł nadlecieć
kraj świat

Incydent z dronem w Osinach. MSZ podaje, skąd mógł nadlecieć

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja straż graniczna Terespol granica Białoruś dron policja biała podlaska wojna w Ukrainie

Pozostałe informacje

Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Górnik II Łęczna pokonał rezerwy Avii Świdnik 2:0. Zielono-czarni po czterech kolejkach mają na koncie dziewięć punktów
Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejna niespokojna noc dla polskich służb i kolejne niepokojące doniesienia o "niezidentyfikowanym obiekcie" znalezionym niedaleko granicy w województwie lubelskim. Tym razem dron odkryto w powiecie bialskim.
Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Drugi mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski i pierwsze zwycięstwo. W niedzielny wieczór Biało-Czerwomi pokonali Finlandię 3:1 i wróciła na drugie miejsce w grupie G gwarantujące baraże o przyszłoroczny mundial
Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
zdjęcia
galeria

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych, pochodząca z Lublina - Budka Suflera z nowymi wokalistami, Robertem Żarczyńskim i Jackiem Kawalcem, wystąpił w niedzielny wieczór na pikniku "Pożegnanie Lata" przy hali sportowej w Puławach.

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik wygrali Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. W finale „żółto-niebiescy” okazali się lepsi od gospodarzy
Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Stan zapasów krwi z grupy A, zarówno RhD+ jak i RHD-, a także 0 RhD- w magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest już bardzo niski. A potrzebujących nie brakuje. W najbliższym tygodniu w kilku miejscowościach naszego regionu będzie można oddać krew.
Julia Szeremeta jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

Julia Szeremeta bez problemów pokonała Yan Cai i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata w kategorii wagowej 57 kg. Zawodniczka Paco Lublin nie miała najmniejszych problemów z wyeliminowaniem reprezentantki Chin.

Z kwiatami i życzeniami do dostojnej jubilatki wybrał się w sobotę burmistrz Tomaszowa Lubelskiego

Dużo zdrowia pani Bronisławo. Mieszkanka miasta skończyła 100 lat

Takie urodziny zdarzają się raz na 100 lat. 6 września 1925 roku urodziła się w Podlesinie na Podkarpaciu mała Bronia, jedna z pięciorga dzieci Julii i Józefa Pleskaczów. Obecnie Bronisława Sadłocha mieszka w Tomaszowie Lubelskim i w sobotę przyjmowała wielu gości.
Biłgoraj był po raz pierwszy gospodarzem rywalizacji w Orlen Superlidze

Galiczanka Lwów w Biłgoraju odniosła sensacyjne zwycięstwo nad Energą Start Elbląg

Galiczanka Lwów na swój dom wybrała Biłgoraj. I widać, że miejscowy obiekt jej bardzo odpowiada, bo w niedzielne popołudnie rozbiła w niej Energę Start Elbląg 26:21.
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Trąbki, puzony, tuby i waltornie poszły w ruch. I grały tak, że nogi same rwały się do tańca. Dzisiaj na pożegnanie lata w Lublinie odbył się I Przegląd Tradycyjnych Orkiestr Dętych „Eskapada”.
Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Wypadek na DK 74. Droga jest zablokowana. Cztery osoby poszkodowane

Trzy samochody osobowe brały udział w wypadku, który ok. godz. 18.30 wydarzył się na drodze krajowej nr 74 pomiędzy Liśnikiem w Wólką Gościeradowską w powiecie kraśnickim.
Mural jest już gotowy, oficjalne odsłonięcie 21 września

Mural z bohaterkami wojny polsko-bolszewickiej ozdobił wiejską świetlicę

Portrety trzech sanitariuszek: Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, Teresy Grodzińskiej oraz Janiny Zdziarskiej-Wencel ozdobiły jedną ze ścian wiejskiej świetlicy w Stefankowicach (gm. Hrubieszów). Oficjalne odsłonięcie muralu jeszcze w tym miesiącu.
Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Ireneusz Pietrzykowski (Chełmianka): Nikt jeszcze nie wygrał ligi we wrześniu

Rozmowa z Ireneuszem Pietrzykowskim, trenerem Chełmianki
Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym
zdjęcia
galeria

Pielgrzymi modlą się w Wąwolnicy. Tysiące wiernych na Placu Różańcowym

W Wąwolnicy powoli kończą się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, w których od soboty uczestniczyły tysiące wiernych. Niedzielną sumę pontyfikalną z udziałem orkiestry dętej i chóru celebrowali biskupi. Część wiernych na Plac Różańcowy dotarli pieszo pielgrzymując z różnych stron województwa.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania w Godziszowie na Lubelszczyźnie

Wyborcze obietnice Karola Nawrockiego. Kto wierzy, że prezydent je zrealizuje?

Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. W realizację tych obietnic wierzy niecałe 40 proc. respondentów.

Najnowsze
Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

07:15 W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

06:10

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

22:52

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

22:38

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

20:29

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

20:07

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

19:20

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik wygrali Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Stal Poniatowa w doliczonym czasie gry jednak pokonała Tarasolę Cisy Nałęczów

W starciu drugich drużyn Górnik lepszy od Avii, wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Eliminacje mistrzostw świata. Polacy pewnie pokonują Finlandię na Stadionie Śląskim

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach
galeria

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Siatkarze PZL Leonardo Avii Świdnik wygrali Memoriał Wiesława Gawłowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

PZL Leonardo Avia Świdnik wygrała Memoriał Wiesława Gawłowskiego

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Zapasy krwi na wyczerpaniu. RCKiK apeluje o udział w terenowych akcjach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie
galeria
film

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień
film

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Pożar na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
galeria
film

Pożar sortowni odpadów w Bełżycach: Prokuratura wszczęła śledztwo

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą
galeria
film

W Bełżycach nadal się dymi. Wojewoda: Sytuacja pod kontrolą

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Nadchodzi jesień
Pogoda

Nadchodzi jesień

film
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów