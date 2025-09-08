Kolejny dron w polu? "Niezidentyfikowany obiekt" tuż przy granicy z Białorusią

O znalezisku około północy poinformowała w mediach społecznościowych bialska policja.

- Około godziny 21.30 dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu w miejscowości Polatycze szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego -potwierdza nadkomisarz Barbara- Salczyńska, rzeczniczka bialskiej policji. Jak zapewnia, nie doszło do wybuchu. Nikt nie został poszkodowany.

Teren został od razu zabezpieczony. - Obiekt, który najprawdopodobniej był dronem, ale to potwierdzi śledztwo, spadł na polu kukurydzy w pobliżu polsko-białoruskiego przejścia w Terespolu -zaznacza rzeczniczka. Na miejsce od razu wezwano służby, m.in., prokuratorów i żandarmerię wojskową.

- W poniedziałek odbędą się oględziny tego miejsca i zabezpieczone zostaną szczątki obiektu. Prokuratura prowadzić będzie śledztwo- dodaje nadkomisarz Salczyńska-Pyrchla.

Przypomnijmy, że w sobotę (6 września) w miejscowości Majdan Sielec położonej w gminie Krynice w powiecie tomaszowskim spadł dron, na którym widniały napisy po rosyjsku. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Obiekt rozbił się, ale nie eksplodował na polach, w odległości ok. 500 metrów od zabudowań.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim, od dzisiaj ma je już prowadzić zamojska okręgowa.

Do incydentu, którego wyjaśnieniem zajmują się polscy śledczy doszło również pod koniec sierpnia w pod Osinami w powiecie łukowskim. Tam spadł i eksplodował wojskowy bezzałogowiec, który wleciał do Polski z terenu Ukrainy.

Nocą z soboty na niedzielę (6/7) września Rosja prowadziła wyjątkowo wzmożone ataki na Ukrainę. Poderwane zostały polskie i NATO-wskie myśliwce.

Wtedy też ukraińska grupa monitorująca przekazała, że jeden z rosyjskich dronów miał opuścić obwód wołyński i zmierzać w stronę Zamościa. "1xUAV (bezzałogowy statek powietrzny - red.) leci z Wołynia w kierunku Zamościa w Polsce" - podano na platformie X.

Strona polska w żaden oficjalny sposób nie odniosła się do tych doniesień.

Warto też dodać, że do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej na pewno doszło również w pierwszym tygodniu września. Szef Sztabu Generalnego informację o incydencie z 2 na 3 września przekazał w czwartek, 4 września. Generał Wiesław Kukuła zaznaczył wówczas, że naruszenia te nie miały żadnych konsekwencji, a służby w pełni kontrolowały sytuację.

Więcej szczegółów na temat znaleziska z ostatniej nocy podamy wkrótce.