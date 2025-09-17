Szef MON o Wyrykach: o wszystkim informujemy prezydenta i BBN

W środę (17 września) Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało wpis na portalu X, nawiązujący do nieoficjalnych informacji TVN24, zgodnie z którymi 12 września do BBN miała trafić oklauzulowana notatka na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do których doszło w nocy z 9 na 10 września.

Notatka ta miała zawierać – według TVN24 – informację mówiącą, że na dom w Wyrykach spadła rakieta, a nie dron bądź jego fragmenty.

„Serwis TVN24+ fałszywie insynuuje, jakoby w konkretnym dniu – tj. 12 września 2025 r. – do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wpłynął dokument niejawny opisujący zdarzenie w m. Wyryki” – czytamy we wpisie BBN. „Podtrzymujemy stanowisko Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz własne, zaprezentowane we wpisie z dn. 16.09.2025 na platformie X, zgodnie z którym do czasu publikacji przez »Rzeczpospolitą« informacji o tym zdarzeniu Pan Prezydent ani BBN nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie”.

Pytany o tę sprawę podczas środowej konferencji prasowej w Orzyszu Kosiniak-Kamysz zapewnił, że „o wszystkim, co jest stanem faktycznym i nasze wiedza informujemy pana prezydenta i BBN”. – To dla mnie zawsze było bardzo ważne – powiedział szef MON, wskazując także na znaczenie możliwie szerokiego informowania opinii publicznej o działaniach wojska.

Wicepremier podkreślił, że do BBN trafiają „określone meldunki, raporty dzienne i tygodniowe”.

– Wszystko, co było w naszej wiedzy, zostało przekazane – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że w posiedzeniach rządowego komitetu bezpieczeństwa zawsze bierze udział przedstawiciel prezydenta. – Tak było też i wczoraj, gdy omawialiśmy skutki działań (w nocy z 9 na 10 września – przyp. aut.), reakcję sojuszniczą, a także analizowaliśmy zdarzenia i ich potencjalne przyczyny.

Szef MOBN podkreślił jednocześnie, że za wszystkie zdarzenia z nocy z 9 na 10 września odpowiada Federacja Rosyjska i jej drony, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzą: – Za każde zdarzenie, konsekwencje tych zdarzeń i podjętych w związku z nimi decyzji, odpowiedzialność ponosi Federacja Rosyjska.

Jak mówił, „była próba zepchnięcia odpowiedzialności na Ukrainę, a teraz będą inne próby”. – Żołnierze Wojsko Polskiego mogą liczyć na moje wsparcie – zapewnił Kosiniak-Kamysz.

W środowym komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliło, że prezydent Nawrocki w dalszym ciągu oczekuje na „kompleksowy meldunek” w sprawie zdarzenia w Wyrykach, oraz że obieg dokumentów niejawnych w BBN nie jest przedmiotem dyskusji publicznej.

„Rzeczpospolita” podała we wtorek – powołując się na anonimowe źródła „w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa” – że dom, który został uszkodzony we wsi Wyryki w woj. lubelskim, nie został uszkodzony przez spadającego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.