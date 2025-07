Kuba był o krok od śmierci. Teraz walczy o sprawność

Pechowy upadek ze schodów miał fatalne konsekwencje. Zdrowy, sprawny młody człowiek, był o krok od śmierci, a niefortunny moment zakończył się zmiażdżeniem rdzenia kręgowego, uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym, w wyniku czego nastąpiło czterokończynowe porażeniem.

Ani Kuba, ani rodzice, pani Agnieszka i pan Grzegorz, nie poddają się w walce o jak największe postępy w rehabilitacji. A będzie ona długa, mozolna, wymagająca cierpliwości, samozaparcia i jest kosztowna. Sobotnie sportowo-artystyczne popołudnie w rodzinnych Bełżycach ma pomóc w zbiórce pieniędzy, prowadzonej również przez Fundację Siepomaga.

Tragiczne skutki upadku

- Jedna chwila wystarczyła, by całkowicie zmienić życie Kuby; odebrać mu wszystkie plany, nadzieje i marzenia. Tragiczny wypadek wywrócił jego świat do góry nogami, a ból i trudności, które teraz musi pokonać, dotknęły również nas wszystkich... Przed Kubą stoi niezwykle wymagająca, kosztowna i długa droga do odzyskania zdrowia, sił i sprawności. Nie możemy pozwolić, by był w niej sam! – te słowa rodziny i przyjaciół przytacza na swojej stronie organizator zbiórki.

- Kuba walczył ze śmiercią, a my umieraliśmy ze strachu! Lekarze utrzymywali go przez ponad trzy tygodnie w stanie śpiączki farmakologicznej. Nie dawali najmniejszych szans, że z tego wyjdzie. A on od samego początku walczył! Najpierw, by się obudzić, później, by zacząć samodzielnie oddychać, jeść i na nowo powiedzieć swoje pierwsze słowa. Dzisiaj walczy dalej, by odzyskać choć część dawnego życia, które tak kocha! Kuba przeszedł niezwykle skomplikowaną, niemal 8-godzinną operację. Ponad miesiąc spędził na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze i pielęgniarki robili co w ich mocy, by uratować życie naszego Kuby. Po zakończonym pobycie na OIOMie Kubę przewieziono do o Klinicznego Oddziału Rehabilitacji, gdzie z pomocą cudownych specjalistów Jakub walczy o odzyskanie sprawności – to ciąg dalszy listu rodziny zamieszczonego na stronie Fundacji Siepomaga.

Przyjaciele nie zawiedli

- Robimy co możemy – mówi nam w przeddzień turnieju pani Agnieszka, mama Kuby. – Staramy się żeby chociaż trochę poprawił się stan syna. Czeka nas rehabilitacja do ośrodku w Budach Głogowskich pod Rzeszowem. Tam są wspaniali ludzie, troskliwi, fachowcy, ale taki pięciotygodniowy turnus to koszt około 30 tys. zł. Ale widzimy światełko nadziei, Kuba zaczął trochę ruszać prawą ręką. Wierzymy, że uda się poprawić jego los.

- To był tragiczny dzień, nie muszę chyba nikogo przekonywać – dodaje pani Agnieszka. - Zdrowy, aktywny młody człowiek w jednej chwili został sparaliżowany. A jeszcze nie tak dawno grał w piłkę , był aktywnym, działał przy sporcie, przez pewien czas był prezesem klubu. Parę lat wcześniej sam grał w okolicznych zespołach. Miał wielu przyjaciół, znajomych i to właśnie oni odpowiedzieli na nasz pomysł. Mąż też kiedyś grał w piłkę, w Lubliniance, więc zachęciłam go żeby odświeżył swoje kontakty i tym sposobem udało się nam zorganizować ten charytatywny turniej.

- Przyjadą zawodnicy z Orionu Niedrzwica, Sygnału Chodel, Perły Borzechów, Huraganu Pniówno koło Urszulina, ekipa oldboyów Czesia Raka z Niedrzwicy. Zapraszamy wszystkich i z góry dziękujemy za wsparcie – kończy mama Kuby.

Nie tylko piłka

Obok piłkarskich potyczek organizatorzy przewidzieli wiele występów artystycznych. Na godz. 15.30 zaplanowali koncert Studia Wokalnego i Rehabilitacji Głosu Bluelife-Art w Lublinie, prowadzonego przez Krystynę Cugowską . O 20 wystąpi zespół Lejdi M, a o 21 - zespół News. W międzyczasie zaprezentują się też zespoły PASAT, TRAPEZ, SĘK, PIOTREK ŻUCHNIK, Gracjana Górka (Finał Eurovision Junior Poland, The Voice Kids, Must Be The Music), Nikola Awetisjan (Szansa Na Sukses), Dj Fatgoat (KOTŁOWNIA).

Ponadto swoimi umiejętnościami pochwali się Grupa Motocyklowa Wydech, obejrzeć będzie można eksponaty wystawa zabytkowych motocykli, wylicytować koszulkę z autografami. I jak zwykle przy tego typu imprezy nie zabraknie strefy gastronomicznej, popcornu, waty cukrowej, lodów, dmuchańców i innych licznych atrakcji dla dzieci.

Zabawa powinna być dobra, le najważniejszy jest cel – Gramy Dla Kuby!

Więcej informacji na temat zbiórki: www.siepomaga.pl/jakub-karwacki