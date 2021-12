Samodzielna księgowość działalności gospodarczej

Prowadzenie dokumentacji dla Urzędu Skarbowego - księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie dokumentacji dla Urzędu Skarbowego - księgi przychodów i rozchodów

Mała księgowość to doskonałe ułatwienie dla każdego właściciela firmy, który na bieżąco mus odpowiadać za wystawianie faktur, wykonywanie skanów niezbędnych do dołączenia w dokumentach, czy innych czynności wynikających z regulacji prawnych. Program do księgowości może przejąć niektóre działania. Ze względu na intuicyjny i samo uczący się system wprowadzanie faktur może okazać się niebywale proste i szybkie. Wprowadzając podobne schematy w postaci skanów i faktur, narzędzie uczy się wykonywania działań, dzięki czemu po kuluarowych powtórzeniach, samodzielnie klasyfikuje wprowadzone koszty.

Prowadzenie pełnej ewidencji podatkowej księgi przychodów i rozchodów ułatwi w późniejszym etapie rozliczenia podatku VAT, do którego deklarację należy cyklicznie przedstawiać w Urzędzie Skarbowym. Za pomocą systemu w łatwy sposób można obliczyć wszelkie należności i zobowiązania podatkowe oraz ubezpieczeniowe, które następnie za pomocą e-deklaracji składa się do odpowiedniej placówki w postaci gotowych plików.

Ewidencja środków trwałych - podatnicy VAT

Ewidencjonowanie środków trwałych za pomocą samodzielnej księgowości następuje automatycznie po wprowadzeniu do systemu wszelkich środków trwałych zakupionych na potrzeby firmy, które można zanotować w formularzu, jakim jest deklaracja VAT, celem odciągnięcia niższego podatku. Jest to niezwykle ułatwienie dla wszystkich, którzy nie prowadzą dużych działalności i nie chcą korzystać z pomocy przedstawicieli biur rachunkowych. Możliwość szybkiego wdrożenia systemu i nauki działania pozwoli opanować jego zasady i rozliczać koszty przedsiębiorstwa samodzielnie.

Oprócz prowadzenia przychodów ewidencjonowanych, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych, korzystając z małej księgowości, można na bieżąco kontrolować system finansowy. Połączenie narzędzia z bankiem elektronicznym umożliwia bieżącą kontrolę nad rachunkami oraz systemami płatności.

Mała księgowość online - jak prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą

Niejednokrotnie zdarza się, że właściciele zarządzający własną działalnością gospodarczą oprócz podatku VAT opłacają również ryczałt, który w skali procentowej nałożony jest na wybrany rodzaj świadczeń i odliczany jest od wartości przychodu. Księgowość online udostępniona do samodzielnego prowadzenia pozwala na prowadzenie pełnej ewidencji, wystawiania faktur z gotowymi stawkami ryczałtowymi, oraz klasyfikacje dokumentów zgodnie z należytym opodatkowaniem.

Ważnym elementem, który daje mała księgowość online, jest funkcja wystawiania faktur. Rozbudowany program pozwala na wdrożenie wzoru z wykorzystanie nadanego logotypu firmy. Ponadto system udostępnia osiem różnych języków, dlatego nie ma problemu w komunikacji z zagranicznymi kontrahentami wymagającymi faktur VAT w wersji przetłumaczonej. Każdy dokument może być udostępniony w klasycznej wersji papierowej lub elektronicznej, bezpośrednio wysyłany na maila klienta.

Przydatne funkcje małej księgowości online

Szukając nowych rozwiązań mających na celu ułatwienie zarządzania własną działalnością gospodarczą, warto zastanowić się nad udogodnieniem, jakim jest prowadzenie księgowości firmy za pomocą dedykowanej platformy, do której można mieć wgląd z każdego miejsca z dostępem do internetu. Takie rozwiązanie zapewni mobilność i brak konieczności umawiania się na wizyty w biurze rachunkowym.

Ułatwieniem wprowadzonym przez księgowość online jest automatyczne księgowanie zdarzeń na podstawie zdjęć wykonanych telefonem komórkowym, które następnie system importuje do swoich danych w plikach PDF. Ponadto, jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy jest samochód firmowy wzięty na leasing lub mający zastosowanie jako środek trwały, bez problemu można koszty wynikające z jego użytkowania, jak i ewentualne spłaty rozliczać za pomocą rozbudowanej platformy.

Narzędzie w postaci małej księgowości online można założyć całkowicie za darmo, a dodatkowo przez pierwsze dwanaście miesięcy użytkowania nie rozliczać się z należności, co pozwala na przetestowanie platformy, dopasowanie funkcji do indywidualnych potrzeb swoich i swojej firmy, a także całkowite poznanie wszystkich opcji do wykorzystania, które ułatwią całą biurokrację.

