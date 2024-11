Gospodarka obiegu zamkniętego – czysty zysk

„Istnieje tylko jedna planeta Ziemia, lecz do 2050 r. światowa konsumpcja będzie tak duża, jak gdyby było ich trzy” – tak brzmi Komunikat Komisji Europejskiej. Dlatego jednym z priorytetów działania UE jest minimalizacja zużycia surowców i energii przez przedsiębiorstwa. Jednym z efektywniejszych sposobów realizacji tego założenia jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ).

To nie moda, ale konieczność

Wdrażanie w przedsiębiorstwach zasad GOZ nie jest już tylko elementem ogólnopolskiego trendu czy mody bycia „eko”. To już konieczność. Dziś zdecydowana większość firm wytwórczych działa linearnie, zgodnie ze schematem: wyprodukuj, użyj, wyrzuć. Tymczasem GOZ to obieg surowców i produktów w sposób, który pozwala zachować ich wartość na jak najdłuższy czas, minimalizując zużycie energii oraz ilość wytwarzanych odpadów w procesie produkcji dóbr.

Drugie życie kartonów

Jednym z przykładów GOZ są pudełka kartonowe, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane w transporcie, bez konieczności kupna czy produkcji nowych. Wprowadzenie w firmie systemu ponownego zbierania i wykorzystywania kartonów wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zredukuje masę wytwarzanych opadów. Ten sam karton będzie krążył w firmie wielokrotnie.

To typowy przykład gospodarki o obiegu zamkniętym – inaczej model cyrkularny. Zasadą jest zamknięcie modelu linearnego (wyprodukuj, użyj, wyrzuć) w cykl zamknięty. Chodzi o maksymalne wydłużenie czasu życia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym. GOZ dąży do tego, by produkt lub surowiec pozostał w obiegu jak najdłużej, według zasady 3 R (z angielskiego): Reduce – redukować, obniżać ilość odpadów, Reuse – ponownie wykorzystać i Recycle – powtórnie przetworzyć.

Same korzyści

Dzięki unijnym środkom przedsiębiorcy mogą rozpocząć wdrażanie w swoich firmach biznesowych modeli gospodarki obiegu zamkniętego. Wymaga to analiz i obliczeń dotyczących możliwości zużycia surowców, wody, zagospodarowania odpadów czy emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych odpadów.

Efekty wprowadzenia GOZ mogą być spektakularne. Obniżą się koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, wzrośnie stopień ochrony środowiska, zwiększy się efektywność wykorzystania zasobów, powstaną nowe miejsca pracy.

Model GOZ oparty jest bowiem nie tylko na recycklingu posiadanych zasobów, ale także na ekoprojektowaniu, naprawie, odnawianiu, usługach, pożyczaniu, ponownym użyciu, czyli powtarzaniu modelu cyrkulacyjnego możliwie jak największą liczbę razy. A to otwiera nowe pola działalności biznesowej.

LAWP – 112 milionów na gospodarkę obiegu zamkniętego już w 2025 roku (informacje praktyczne)

Czy warto inwestować w ekologiczne rozwiązania? Okazuje się, że tak. Zwłaszcza jeżeli można skorzystać z dotacji. Takie rozwiązanie będzie dostępne w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). Firmy mogą skorzystać ze wsparcia w kwocie 112 milionów złotych na projekty realizowane w woj. lubelskim. Wsparcie to realizacja działania 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach, finansowane z FunduszyEuropejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Dofinansowanie można uzyskać na:

* zmniejszenie zużycia zasobów i ilości wytwarzanych odpadów

* zastąpienie surowców pierwotnych wtórnymi, w tym z recyklingu

* przygotowanie do ponownego użycia

Więcej o tym naborze można dowiedzieć się w punkcie kontaktowym Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, bądź telefonicznie pod numerem 81 462 38 12, 81 462 38 31 lub e-mail: lawp@lubelskie.pl

Więcej na: www.funduszeue.lubelskie.pl

Dzięki wdrożeniu rozwiązań GOZ firma obniży koszty poprzez efektywniejsze gospodarowanie zasobami, zmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz wzmocni swoją pozycję na rynku jako innowacyjna, zrównoważona i odpowiedzialna społecznie firma. GOZ to więcej niż ekologia – to przyszłość nowoczesnego biznesu!

Artykuł współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich