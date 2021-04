Dlaczego fizjoterapia po urazie jest tak ważna?

Zalety fizjoterapii po urazach

Kontuzje i urazy nie pozostają bez zmian dla naszego układu ruchu. Szczególnie, jeśli są poważniejsze - złamania, zwichnięcia, skręcenia różnego stopnia, przebyte zabiegi po zerwanych więzadłach. Niekiedy nie jesteśmy w stanie nawet poruszyć kończyną czy wykonywać podstawowych czynności dnia codziennego. Wówczas z pomocą przychodzi fizjoterapeuta. Dobierając terapię manualną i pozostałe metody terapeutyczne bierze on pod uwagę aktualny stan pacjenta, jego możliwości ruchowe, oczekiwania i styl życia. Dzięki nim działa przeciwbólowo, przeciwobrzękowo i przeciwzapalne, dlatego z jego pomocy można skorzystać już we wczesnym etapie po urazie. W późniejszym okresie usprawniania likwiduje przykurcze stawowe i mięśniowe, przywraca prawidłowy tonus mięśniowy, odbarcza nerwy oraz odblokowuje połączenia stawowe. Oddziałując na tkanki miękkie wspiera ich prawidłową regenerację, dzięki czemu uzyskuje się świetle rezultaty i szybki powrót do aktywności.

Dlaczego fizjoterapia po urazie jest aż tak ważna? Przykładowo, jeśli po skręceniu stawu skokowego III stopnia nie skorzystalibyśmy z pomocy fizjoterapeuty, istnieje duże prawdopodobieństwo, że tkanki zrosną się nieprawidłowo, wytworzą zrosty, staw pozostanie niestabilny i będzie wykazywał tendencję do kolejnych skręceń. Osłabione mięśnie nie będą w stanie utrzymywać go we właściwej pozycji, co może być kompensowane w dalszych częściach ciała. Siły będą przenoszone na stawy kolanowe, co może skutkować także ich kontuzjami w przyszłości. Fizjoterapia zmniejsza więc również ryzyko kolejnych urazów, a powrót do pełnej sprawności jest znacznie szybszy pod okiem specjalisty. Osoba, która ukończyła studia fizjoterapeutyczne posiada wiedzę, którą następnie rozszerza uczęszczając na kursy i szkolenia. Dzięki temu pacjent otrzymuje jak najlepszą pomoc.

Jak wygląda fizjoterapia po urazie?

Wizyta u fizjoterapeuty ma różny przebieg, w zależności od rodzaju urazu, jego stopnia oraz momentu wystąpienia. Jeśli zgłaszamy się do specjalisty w krótkim czasie po jego wystąpieniu, czynności terapeutyczne będą się opierać głównie na zmniejszaniu stanu zapalnego, obrzęków i bólu. W razie konieczności fizjoterapeuta zaleci oszczędzanie kończyny lub nawet jej unieruchomienie, zaaplikuje kinesiotaping oraz zaleci proste ćwiczenia do wykonywania w domu. Jeśli zgłosimy się do niego w późniejszym okresie, celem będzie przywrócenie utraconych funkcji narządu ruchu, w tym prawidłowej siły mięśniowej, pełnego zakresu ruchomości i stabilności. Do popularnych metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych przy usprawnianiu po urazach zaliczamy:

masaże - klasyczne, funkcyjne, poprzeczne, tkanek głębokich

suche igłowanie

terapię narzędziową

kompresoterapię

zabiegi fizykalne - np. falę uderzeniową, krioterapię, elektrostymulację

kinesiotaping

szeroko pojętą terapię manualną i mobilizacje stawowe - np. wg koncepcji Kaltenborna, Cyriaxa czy Mulligana

Metody zawsze dobierane są indywidualnie do potrzeb i stanu pacjenta, przez co fizjoterapeuta do każdego podchodzi indywidualnie. Pacjent otrzymuje gwarancję kompleksowej rehabilitacji i szybkiego powrotu do zdrowia. Dlatego właśnie tak istotna jest fizjoterapia po urazach. Osoby szczególnie zainteresowane tematem fizjoterapii po urazach powinny zapoznać się z ofertą Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie, oferującej jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Prawdopodobnie wybór takiej przyszłości będzie strzałem w dziesiątkę.