Jak zrobić WC na działce ROD

Załatwianie potrzeb fizjologicznych na działkach w nieodpowiedni sposób jest niezgodne z prawem. Szczególnie groźne jest ryzyko przedostania się do gleby bakterii kałowych i jaj różnego rodzaju pasożytów. Jedzenie warzyw i owoców wyhodowanych w takim miejscu zwiększa ryzyko zarażenia się. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie ustępu z zamkniętym odpływem lub toalety z odpływem do znajdującego się na działce szamba. Nie wszędzie jednak mogą wjechać wozy asenizacyjne. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na stworzenie przydomowej oczyszczalnie ścieków czy małej oczyszczalni biologicznej. Te jednak zwykle nie zdają egzaminu na działkach o małej powierzchni. Takie urządzenia są też drogie w budowie. Nie sprawdzą się też w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych. To zresztą szerszy problem, bo wysoki poziom wód gruntowych powoduje nawet zapadanie się ścian zbiorników lub wręcz ich wypychanie z gleby. Szamb i innych zbiorników na nieczystości ciekłe nie można lokalizować na terenach zalewowych i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami WC na działce traktowane jest jako zbiornik bezodpływowy. Musi mieć więc nieprzepuszczalne dno i ściany. Niezbędne jest też szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzaniem wyprowadzonym na co najmniej pół metra nad poziom gruntu. Najważniejsze jest jednak zachowanie właściwych odległości. W tym przypadku zastosowanie będą miały przepisy dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej. Mówią one o tym, że WC nie może znajdować się bliżej niż 5 metrów od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi. Odległość od granicy sąsiedniej działki, drogi lub ulic, ale też chodnika czy ścieżki nie może być natomiast mniejsza niż 2 metry. Ale tu uwaga! Jeśli użytkownik sąsiedniej działki wyrazi na to zgodę, to zbiornik na nieczystości może być umieszczony nawet na granicy działek.

Pamiętać należy także o zachowaniu odpowiedniej głębokości, na której umieszczony będzie zbiornik. Jeśli wkopany zostanie zbyt płytko będzie zimą przemarzać. Z kolei minimalna głębokość umieszczenia rur doprowadzających nieczystości do szamba także musi znajdować się poniżej poziomu przemarzania gruntu. W Polsce to 80 centymetrów, ale lokalnie głębokość ta może wzrosnąć nawet powyżej 1 metra.

Niezbędnie należy pamiętać także o tym, że WC nie może znajdować się bliżej niż 15 metrów od najbliższej studni, z której czerpana jest woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Jeśli w ziemi ukryta jest instalacja elektryczna, ubikacja musi być zlokalizowana co najmniej 80 centymetrów od niej, zaś w przypadku wodociągu lub gazociągu – co najmniej 1,5 metra od nich.

Ale to nie wszystko. Oczywiście działka na ROD może być zaopatrzona w zbiornik na nieczystości ciekłe, czyli szambo, ale zanim zaczniemy je budować niezbędne jest zgłoszenie tego faktu zarządowi ogrodu działkowego. Szamba zalicza się do budowli i dlatego rozpoczęcie ich instalacji zależy od wydania stosownej zgody, która jest decyzją administracyjną. To zarząd ogrodu działkowego sprawuje więc bezpośredni nadzór nad lokalizacją i budową szamba. Gdy stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości może wstrzymać inwestycję do czasu ich usunięcia.

Jeśli budując szambo naruszymy warunki regulaminu ROD musimy się liczyć nie tylko z obowiązkiem rozebrania instalacji. Jeśli działkowiec nie dostosuje się do nakazów, może mu grozić usunięcie z listy członków ROD i pozbawienie prawa do użytkowania działki.

Stąd też wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanych w ogródkach działkowych są tzw. sławojki. Tego typu latryny rzadko mają jednak szczelne zbiorniki i nieczystości z nich zazwyczaj przenikają do gleby. Dlatego warto pomyśleć o innych sposobach zagospodarowania fekaliów. Jednym z nich jest toaleta kompostująca. Różnica jest taka, że jej zawartość co jakiś czas przesypuje się trocinami drzewnymi lub suchym torfem. Materiały te wchłaniają wodę, a znajdujące się w fekaliach bakterie powoli rozkładają taką mieszankę, wykorzystując znajdujące się w odchodach azot i fosfor. Po pewnym czasie zawartość toalety można wymieszać z kompostem roślinnym i użyć jej np. do nawożenia roślin ozdobnych lub tych, których części jadalne nie mają kontaktu z glebą – choć w przypadku dobrze wykonanego kompostu takie środki ostrożności nie są potrzebne. Rozkład fekaliów można usprawnić, stosując mieszanki mikroorganizmów dedykowanych do ich rozkładu. Preparaty zawierające bakterie wsypuje się lub wlewa do zbiornika WC, gdzie dokonują one mineralizacji frakcji organicznej i nieuczynnienia patogenów. Produktem jest podczyszczona woda zawierająca znaczną ilość związków mineralnych, która doskonale nadaje się do podlewania trawników. Jedyne, co pozostaje, to usuwanie osadu z dna zbiornika. Można to zlecić asenizatorom, jednak taką mikrobiologiczne przerobioną masę można wymieszać z resztkami roślinnymi i przerobić na kompost.

Myśląc o budowie WC na działce warto też zastanowić się nad problemem zaopatrzenia działki czy domu w bieżącą wodę. Dobrym pomysłem jest kupno zestawu hydroforowego. Nie warto inwestować w niego gdy na działce mamy dostęp do wody z sieci wodociągowej, w której nie występują częste spadki ciśnienia. W innym przypadku lub gdy np. pobieramy wodę z własnej studni, szczególnie takiej o niewielkiej wydajności, wydaje się to bardzo zasadne. Najmniejsze hydrofory kompaktowe pozwolą też na pobierania wody ze zbiornika na deszczówkę, kopanej czy wierconej studni. Hydrofor taki nie tylko przyda się do podlewania roślin, ale pozwoli też na zaopatrzenia domku letniskowego w wodę użytkową, z której korzystamy np. pod prysznicem oraz do zasilania takich odbiorników wody jak spłuczki sedesów.

Artykuł powstał na podstawie informacji z serwisu dostudni.pl