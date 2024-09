Rodzinny Piknik Europejski odbędzie sięw Biłgoraju wniedzielę, 29 września 2024 roku na Placu Wolności. Zaś w Trzebieszowie tydzień później w niedzielę, 6 października 2024 roku na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.

– Rodzinne Pikniki Europejskie mają na celu promowanie korzyści, jakie na co dzień dają nam Fundusze Europejskie. Chcemy, aby mieszkańcy województwa lubelskiego byli świadomi, jak wiele zmienia się w ich otoczeniu dzięki tym Funduszom. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych to wszystko to, co mamy w pobliżu swoich domów m.in. bezpieczne drogi, nowoczesne obiekty sportowe, rewitalizacja zabytków, dostęp do rozwoju poprzez realizację projektów edukacyjnych. To też najnowocześniejsze źródła energii odnawialnej. Chcemy poprzez takie wydarzenia, jak Rodzinne Pikniki Europejskie w Biłgoraju i Trzebieszowie, przypominać lokalnej społeczności, jak dużo udało się osiągną dzięki Funduszom Europejskim. – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Konkursy z nagrodami, zabawy i quizy o Unii Europejskiej

Piknik to doskonała okazja, aby promować Fundusze Europejskie w naszych lokalnych społecznościach oraz łączyć naukę z zabawą. W trakcie wydarzenia animatorzy będą prowadzić gry, zabawy i quizy związane z Unią Europejską, a dla najlepszych uczestników przewidziane

są nagrody rzeczowe. Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańców, kącika plastycznego, modelowania balonów, malowania buzi w kolorowe wzory czy zrobić brokatowy tatuaż. W programie zaplanowano również warsztaty z nowych technologii. Dodatkowo odbędą się pokazy magii, a do wspólnych zabaw zaprosi Syriusz – oficjalna maskotka Unii Europejskiej.

Występy artystów

Podczas pikników nie zabraknie atrakcji muzycznych. Rozpoczniemy uroczystym przemarszem orkiestry dętej, następnie na scenie wystąpiąlokalni artyści, zarówno najmłodsi, jak nieco starsi. Wydarzenie uświetni występartystówOpery Lubelskiej. Na zakończenie wystąpi Wojtek Cugowskiwraz z zespołem.

Wiedza o Funduszach Europejskich

Podczas pikników w strefie unijnej będzie można skorzystać z pomocy specjalistów z Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Punktów kontaktowych. Swoje stoiska wystawią również instytucje, służby munduroweoraz beneficjenci Funduszy Europejskich.