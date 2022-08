Kiedy potrzeba założyć konto firmowe?

Obowiązek założenia konta firmowego

Przedsiębiorca, który zakłada własną działalność gospodarczą nie jest zobowiązany do zakładania konta firmowego. Równie dobrze może do tego procesu używać tylko swojego rachunku osobistego. Tym samym wszelkie przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy US może również wykonywać z konta prywatnego. Mimo tego takie rozwiązanie może generować wiele problemów. Spora część przedsiębiorców woli jednak rozdzielać rachunku, głównie ze względu na fiskusa.

W niektórych przypadkach przedsiębiorcy będą jednak mieli obowiązek założenia konta firmowego. Chodzi głównie o wypełnienie obowiązków, które są wyszczególnione na białej liście podatników VAT, a dokładnie o dokonywanie płatności za faktury, których wartość wynosi co najmniej 15 tysięcy złotych. W takim przypadku należy dokonać płatności na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie. Brak konta w spisie może skutecznie zniechęcić kontrahentów do nawiązywania dalszych współprac z takim przedsiębiorcą.

W jakiej formie realizuje się obowiązek konta bankowego?

Zgodnie z nowelizacją z 1 kwietnia 2004 roku, uchylony został zapis, że rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, które bezpośrednio są powiązane z działalnością gospodarczą. Nie zmienia to jednak faktu, że prawo bankowe dokładnie reguluje, jakie podmioty mogą korzystać z poszczególnych rachunków bankowych. Posiadanie takie konta może być prowadzone wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przy zdolności prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek.

Natomiast rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz te do terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. W praktyce niejeden przedsiębiorca wykorzystuje jednak rachunek osobisty dla celów firmy, a obowiązek posiadania konta bankowego realizowany jest w takiej formie przede wszystkim na względy ekonomiczne. Wariant osobisty jest bowiem znacznie tańszy w użytkowaniu od rachunków firmowych.

Bank jako źródło finansowania dla firmy

Finansowanie firmy przez sprawdzone banki to znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców. Podstawowym problemem dla wielu z nich jest pozyskanie niezbędnych pieniędzy do prawidłowego działania. W takim wypadku warto jest dokładnie przyjrzeć się, co do zaoferowania mają instytucje finansowe.

Wśród nich można wyróżnić bardzo popularne kredyty czy leasingi, lecz także konta z limitem, karty kredytowe czy faktoring. Równie często spotykanym sposobem na zdobycie dodatkowej kwoty jest kredyt gotówkowy. Aby uzyskać w ten sposób potrzebne środki, należy złożyć właściwy wniosek i posiadać zdolność finansową przedsiębiorstwa. Jeżeli firma spełni wszystkie kryteria to bank udziela kredytu na daną kwotę w określonej liczbie rat i okresie czasu do jego spłacenia.

Z kolei karty kredytowe dają możliwość uzyskania dodatkowej gotówki przy zakupach w sklepie bądź wypłatach z bankomatu. Posiadają one określone limity, które zależne są w głównej mierze od dochodów klienta i jego zdolności kredytowej. Wraz z limitem określany jest czas spłaty, który może obejmować nawet dwa miesiące. Należy również wspomnieć o leasingach, dzięki którym możliwe staje się pozyskanie niezbędnego składnika majątku, takiego jak maszyny czy pojazdu. Co ważne, nie ma konieczności wyłożenia dużej sumy pieniędzy jednorazowo.