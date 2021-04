Jak podłączyć i odbierać telewizję naziemną?

Wielu z nas korzysta obecnie z naziemnej telewizji cyfrowej. Ale co to w ogóle jest? Na jakiej zasadzie działa? To proste!

Nadajniki, które znajdują się na wzniesieniach, lub na bardzo wysokich budynkach, wykorzystywane są do emisji programów telewizji naziemnej. Czemu ma to służyć? Otóż takie umiejscowienie nadajników ma zapewnić jak najlepszy sygnał, dla możliwie największego obszaru. Pierwotnie użytkowano tylko analogowy sposób nadawania telewizji.

Niewielka ilość programów, obraz i dźwięk kiepskiej jakości, spowodowały zmiany na międzynarodowym rynku usług cyfrowego przekazu. W całej Europie wypracowano jeden standard kodowania i modulacji DVB. Co to oznacza? Ilość kanałów została zwiększona z kilku do kilkunastu, poprawiła się jakość obrazu i dźwięku (odtwarzanie w HD), ujednolicenie jakości sygnału i możliwości odbioru, możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej W Polsce te zmiany zaszły w połowie 2013 roku, kiedy to telewizja analogowa została na dobre zastąpiona naziemną telewizją cyfrową.

Telewizja naziemna krok po kroku

Przy zmianie telewizji analogowej na cyfrową, niezbędne stały się dekodery. Dekoder DVB-T umożliwia poprawne odbieranie sygnału, a co za tym idzie, programów telewizyjnych. Jeśli ktoś posiada telewizor, który jest starszej generacji (kineskopowe, bądź modele sprzed 2011 roku), niestety musiał zaopatrzyć się w takie urządzenie. Te nowsze modele, mają już wbudowany dekoder, umożliwiający odczyt sygnału.

Jak podłączyć dekoder?

To proste! Oprócz zaopatrzenia się we wcześniej wspomniane urządzenie, potrzebny nam będzie kabel HDMI, ewentualnie kabel Euro Scart, który nieco różni się od tego wspomnianego wcześniej. W tej sytuacji należy sprawdzić jakie wejście posiada nasz odbiornik i na tej podstawie należy dopasować odpowiedni kabel. Dzięki temu unikniemy pomyłki i w ewentualnych zwrotów zakupionych urządzeń. Dekoder, za pomocą odpowiedniego kabla, należy podłączyć do telewizora. I gotowe!

Pilot w dekoderze

Każdy dekoder posiada także swój własny pilot, który umożliwia płynne przechodzenie między kanałami, a także regulację głośności i inne ustawienia ekranu.

Antena przy telewizji naziemnej

Do każdego zestawu załączona jest także antena, która pomaga wyłapać sygnał z nadajnika. Możemy wykorzystać także antenę, której używaliśmy do połączenia z telewizją analogową. Obydwa sygnały są emitowane na tej samej częstotliwości, więc to znacznie ułatwia sprawę. Antenę należy ustawić w odpowiednim kierunku i sprawdzić sygnał i jakość połączenia. Najlepszym dla nas rozwiązaniem jest, kiedy antena ustawiona jest w kierunku nadajnika, wtedy otrzymamy najlepszy sygnał i jakość obrazu, oraz dźwięku. Takie opcje możemy sprawdzić za pomocą przycisku Menu na naszym pilocie. Kolejnym krokiem jest wybór kanałów, tutaj należy posłużyć się możliwością automatycznego wyszukiwania kanałów. Dzięki temu dowiemy się, jaka jest siła i częstotliwość danego sygnału.

Telewizja naziemna może być odbierana również bez wykorzystania anteny

Wystarczy komputer podłączony do sieci, niezależnie czy jest to laptop, czy komputer stacjonarny. Do tej opcji wykorzystuje się dekodery DVB-T z łączem USB (często w formie kart do PC lub po prostu jako pendrive). Tutaj, oprócz standardowej obsługi kilkunastu kanałów, mamy możliwość zatrzymywania obrazu w dowolnym momencie, a także nagrywania i cofania programów, również tych emitowanych na żywo. Jak to jest połączone? Wszystko dzięki Wi-Fi. Telewizja łączy się z naziemnym sygnałem cyfrowym właśnie za pomocą Wi-Fi.

Telewizja naziemna na komputerze

Istnieje także możliwość podłączenia komputera do telewizora, aby móc oglądać ulubione kanały na większym ekranie. Stanie się to za pomocą kabla HDMI, dzięki któremu bez problemu możemy podłączyć komputer z telewizorem. To jedna z najczęstszych wybieranych opcji użytkowania naziemnej telewizji, ponieważ nie wymaga ona ustawiania anteny i pozwala na więcej możliwości podczas oglądania (wcześniej wspomniane zatrzymywanie, czy cofanie programów).

Kanały telewizji naziemnej, którymi cieszymy się każdego dnia

Kanały nadawane są na kilku multipleksach. Wszystkie dostępne są od razu po podłączeniu dekodera, oraz anteny satelitarnej. Każdy z multipleksów zawiera dobrze znane nam kanały telewizji naziemnej.



MUX1



Lista kanałów:



- TTV

- Stopklatka TV

- ATM Rozrywka

- Polo Tv

- Eska TV

- TVP ABC

- Fokus TV

- Telewizja Trwam



MUX2



Lista kanałów:



- Polsat

- TVN

- Super Polsat

- TVN 7

- TV4

- V6

- TV Puls

- TV Puls 2



Mux8



Lista kanałów:



-Nova TV

- Zoom TV

- WP

- Metro

- TVP HD

- TVP Kultura HD

- TVP eSzkoła 1

- TVP eSzkoła 2

Co wybrać? Telewizja naziemna, czy satelitarna?

Naziemna telewizja cyfrowa od telewizji satelitarnej różni się przede wszystkim sposobem nadawania. Telewizja cyfrowa odbierana jest za pomocą dekodera i anteny. Telewizja satelitarna również potrzebuje anteny i dekodera, jednak sposób łączenia jest zupełnie inny. Ten rodzaj telewizji działa za pomocą satelit, które umieszczone są na orbicie ziemskiej. Cyfrowy sygnał telewizyjny jest wysyłany w kierunku satelity, odbiera go, a następnie przekazuje do odbiorcy. Jeśli chcesz wybrać odpowiedni rodzaj telewizji lub po przetestowaniu danego rodzaju zmienić dostawcę, możesz skorzystać z Submatiqa, który w panelu podpowie, jaka oferta jest korzystniejsza dla Ciebie.

Dlaczego wykorzystuje się taki sposób pozyskiwania sygnału? Otóż zdecydowanie zwiększa on jakość odbieranego sygnału, może obejmować znacznie większy obszar niż nadajnik telewizji naziemnej, a także nie wymaga dużych nakładów finansowych. To sprawia, że telewizja satelitarna zyskuje na popularności. Warto jednak zaznaczyć, że sygnał nadawany z nadajników telewizji naziemnej, nie powoduje problemów z odbiorem programów telewizyjnych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, czego nie możemy powiedzieć o telewizji satelitarnej.