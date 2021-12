Jak planujemy Święta Bożego Narodzenia w 2021 roku? Raport 2021

Kiedy zaczynamy dekorować swoje domy na Święta?

Dekoracje świąteczne, w tym lampki czy choinkę, możemy kupić w sklepach na przełomie listopada oraz grudnia. Czy już wtedy, zachęceni sklepowymi witrynami, jarmarkami, świątecznymi światełkami na ulicach miast, decydujemy się na zakup ozdób, a następnie przystrojenie swoich domów? Nie do końca.

Z raportu wynika, że 8% ankietowanych dekoruje dom oraz ubiera choinkę tak jak nakazuje tradycja, czyli 24 grudnia, w Wigilię. Aż 34,6% osób zabiera się za podobne prace prawie na ostatnią chwilę, w trzecim tygodniu grudnia. W połowie miesiąca dom dekoruje 29,1% respondentów, a początkiem - 28,3%.

Jak się okazuje, spory procent osób przezornie przystraja swoje domy oraz ubiera choinkę w pierwszych dwóch tygodniach grudnia, ale nie wszyscy - niektórzy zostawiają te czynności na ostatni moment. Motywacje zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy mogą być różne - jedni tęsknią za świąteczną atmosferą, więc próbują wprowadzić ją w swoje otoczenie jak najszybciej. Drudzy przez codzienne obowiązki nie mają czasu na wcześniejsze dekorowanie pokoi czy ubieranie choinki. Niezależnie jednak od tego, w jakim tygodniu grudnia przystrajamy dom, okazuje się, że wszyscy mamy podobne upodobania co do dekoracji świątecznych.

Najpopularniejsze dekoracje bożonarodzeniowe

Sięgamy po różne ozdoby świąteczne, ale i tak większość z nas jednoznacznie wskazuje na trzy topowe dekoracje, które tworzą magiczny, bożonarodzeniowy klimat. Są to:

światełka - najpopularniejsza dekoracja świąteczna, którą jak pokazuje raport, wręcz uwielbiamy. Do swojego domu wprowadza ją aż 93,6% Polaków. Światełkami ozdabiamy nie tylko igiełki choinek, ale także balkony, tarasy, okna czy fasady budynków. Wybieramy żółte, ciepłe światło lampek, a także wielokolorowe czy jednokolorowe - zielone, niebieskie, czerwone. Uniwersalność światełek na pewno wpłynęła na ankietowy wynik.

bombki - wiszą na choinkach czy stroikach aż u 87,6% ankietowanych. Okazuje się jednak, że bombki ustępują miejsca o wiele prostszym czy minimalistycznym ozdobom - około 5% Polaków decyduje się na ozdobienie igiełek sosny czy jodły za pomocą słodyczy, drewna oraz łańcuchów.

ozdoby na stół - bardzo szeroka kategoria dodatków świątecznych gości w domach 75,6% ankietowanych.

Dodatkowe wnioski wynikające z raportu:

Nie przyozdabiamy choinki tylko za pomocą bombek. Aż 96,7% osób zadeklarowało, że w ich domu pojawi się świąteczne drzewko, ale tylko 87,6% respondentów potwierdziło, że znajdą się na nim bombki.

Coraz częściej zwracamy uwagę na dekoracje tematyczne, nie tylko na te tradycyjne. Popularne są koce z motywami świątecznymi, poduszki czy pledy. Takie elementy wystroju wnętrza budują świąteczną atmosferę, pozwalają się zrelaksować czy odprężyć.

Procenty w tym zestawieniu nie sumują się, ponieważ w pytaniu o ulubione dekoracje świąteczne respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Ile wydajemy na świąteczne dekoracje i prezenty dla bliskich?

Zespół analityczny BRW sprawdził również, jakie sumy planujemy przeznaczyć w tym roku na świąteczne dekoracje oraz prezenty dla rodziny. Jak prezentują się wyniki? Najpierw pod lupę weźmiemy ozdoby.

22,8% respondentów chce przeznaczyć na ten cel mniej niż 100 złotych. Natomiast największa grupa ankietowanych, 38,1% osób, planuje wydać od 100 do 199 złotych. Aż 25,3% Polaków, nieco ponad ¼, jest w stanie zapłacić od 200 do 399 złotych. O wiele mniejsza grupa, 13,8% respondentów, szacuje wydatki większe niż 400 złotych. Ostatnią, najmniejszą część (1,7%) stanowią osoby chcące zapłacić powyżej 1000 złotych za same ozdoby świąteczne.

Odwołując się do badania ,,Nastroje i plany polskich konsumentów w dobie koronawirusa” można wysnuć wniosek, że pandemia wpłynęła na wysokość wydawanych kwot, ale nie aż tak bardzo. W 2019 roku przeciętny Polak podczas przygotowań do świąt wydał 610 złotych, a w 2020 - 552 złote. W tym roku na same ozdoby świąteczne największa grupa badanych planuje wydać od 100 do 199 złotych, a ¼ ankietowanych - od 200 do 399 złotych. Może mieć to związek z inflacją czy jeszcze większą potrzebą wykreowania świątecznej atmosfery we własnym domu niż w poprzednich latach.

W raporcie o świątecznych zwyczajach Polaków zespół analityczny BRW przyglądał się też wydatkom na prezenty dla bliskich. Prawie połowa ankietowanych (47,3%) deklaruje, że na jedną osobę przeznaczy mniej niż 200 złotych. 21,6% osób planuje wydać więcej, bo od 200 do 399 złotych. Grupa 12,3% respondentów chce kupić prezenty o wartości od 400 do 599 złotych, a najmniejsza ze wszystkich (18,8%) planuje wydatek powyżej 600 złotych na jedną osobę.

Blisko 70% ankietowanych spędzi Święta w swoim domu

Okazuje się, że aż 69,8% respondentów zadeklarowało, że spędzi Święta Bożego Narodzenia we własnym domu, nie planując żadnego wyjazdu. Niecałe 10% nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Powodem tak niewielu deklarowanych odwiedzin może być pandemia SARS-CoV-2. W ubiegłych latach, gdy wirus nie występował, Polacy o wiele chętniej odwiedzali swoje rodziny.

Podsumowanie

Święta Bożego Narodzenia to istotny czas dla Polaków, do którego przygotowujemy się często odpowiednio wcześniej. Chociaż nie każdy roztropnie ubiera choinkę już początkiem grudnia, to prawie wszyscy wybieramy takie same ozdoby świąteczne: światełka, bombki czy ozdoby na stół. Coraz częściej kreujemy bożonarodzeniową atmosferę za pomocą tematycznych koców, poduszek, pledów. Za to, by poczuć magię świąt, nie raz potrafimy słono zapłacić. Nie oszczędzamy też na prezentach dla bliskich, chociaż większość z nas wręczy je u siebie w domu lub (prawdopodobnie) już po Świętach. Blisko 70% ankietowanych deklaruje, że spędzi Święta w swoim domu i nigdzie nie wyjedzie.

Cały raport Black Red White.

/ Materiał prasowy Black Red White /