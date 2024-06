Mistrzowskie ceny w PROROWERY

Rowery na wakacje w super cenach i z możliwością spłaty po wakacjach

Zanim podpowiemy jaki rower wybrać, warto zwrócić uwagę na niezwykle atrakcyjne promocje przygotowane przez największą multibrandową sieć sklepów PROROWERY.PL . Obecnie każdy z klientów może wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert:

· tylko teraz w sklepie dostępne są mistrzowskie oferty: rowery górskie od 999zł, a rowery elektryczne już od 2999zł’

· wybrane rowery belgijskiego producenta RIDLEY do 30% taniej,

· Płatność za rower można rozłożyć na 20 rat 0%. Możesz też zakupić wymarzony rower z odroczoną płatnością, co daje możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu bez natychmiastowego obciążania domowego budżetu. To oznacza, że jazdą na nowoczesnym rowerze można cieszyć się już teraz i podczas wakacji, a raty zaczniesz spłacać dopiero od października,

· do 30 czerwca można skorzystać z dogodnej promocji „Kup rower i odbierz 100 zł na akcesoria za każde 1000 zł wydane na rower”. To świetna okazja do wyposażenia roweru w niezbędne akcesoria, które zapewnią wygodę, bezpieczeństwo i ułatwią podróżowanie. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów salonów PROROWERY.pl.

*Szczegóły powyższych akcji dostępne u Sprzedawcy w sklepie PROROWERY.