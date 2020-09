Brexit, a czas doręczenia przesyłki kurierskiej do Anglii

To kierunek, który jest bardzo popularny ze względu na wyjątkowo dużą Polonię, która zamieszkuje Wyspy Brytyjskie. Tylko w samym Londynie znajduje się - według ogólnych szacunków - ok. 200 tys. Polaków. Brytyjski urząd statystyczny szacuje, że w Wielkiej Brytanii jest ok. 900 tys. osób, które zdecydowały się na czasowe lub stałe przenosiny. Inne źródła, mniej oficjalne podają, że liczba ta jest jeszcze większa i może przekraczać nawet 1,5 mln. osób według stanu na koniec 2018 r. Samych firm, które powstały na Wyspach jest ponad 60 tys. Stąd tak intensywna aktywność kurierska na linii Polska-Anglia z uwzględnieniem dodatkowo Szkocji czy Irlandii.

Ile kosztuje kurier do Anglii?

Wysyłanie paczki z Polski na Wyspy - ale też równie popularne są w odwrotnym kierunku - to jedno z najczęstszych zleceń składanych firmom kurierskim w ujęciu transgranicznym. Wynika to m.in. z relatywnie wysokich cen narodowych przewoźników, a jednocześnie niepewnym czasie doręczenia przesyłki. Stąd przesyłki kurierskie powszechnie uważane są za najkorzystniejszą opcję jeśli paczka ma dotrzeć do odbiorcy w Londynie czy Manchesterze.

Jakie są ceny przesyłek do Anglii? Bazując na analizach serwisu KurJerzy.pl można ocenić, że - według stanu na jesień 2020 r. - przesyłka o wymiarach:

30x20x18 cm i wadze 15 kg kosztować będzie od 98 do 112 zł

40x20x25 cm i wadze 30 kg kosztować będzie od 112 do 136 zł.

Na ceny wpływ mają oczywiście to, który kurier podejmie przesyłkę oraz jaka jest data zlecenia. Koszty oczywiście rosną wraz z powiększającą się wagą i wymiarami opakowania, które odbierze przedstawiciel firmy kurierskiej.

Czas doręczenia przesyłki do Anglii

Znając cenę paczki do Anglii, ważną kwestią pozostaje czas doręczenia - to, ile czasu trzeba czekać, by odbiorca na Wyspach otrzymał przesyłkę nadaną nad Wisłą. Należy pamiętać, że czas realizacji zlecenia może się znacząco różnić w zależności od wybranej firmy. Zakładać można, że czas doręczenia to ok. 3-4 dni robocze, choć czas ten może się przedłużyć np. w okresie grudniowym lub z przyczyn, które są niezależne od kurierów. To np. zawirowania pogodowe czy problemy administracyjne - np. kwestie celne związane z Brexitem. Duże znaczenie w kontekście czasu doręczenia odgrywa również konkretna lokalizacja odbioru przesyłki. O ile paczki do dużych miast - np. Londynu - obsługiwane są bardzo szybko, te wysyłane do małych miejscowości oddalonych od kluczowych sortowni mogą się nieco przedłużyć.

Planując wysyłkę paczki do Anglii warto zrobić to z wyprzedzeniem. Niektóre firmy kurierskie miewają - tak było w przeszłości m.in. w przypadku TNT Express - wyjątkowe promocje, dzięki którym zapewniają szybkie, 48-godzinne doręczenie przesyłki bez dodatkowych dopłat. Kluczowym źródłem jest tu internet i m.in. platformy do składania zamówień online.

