Czy sucha karma dla psa jest zdrowa?

Jakich substancji odżywczych nie może zabraknąć w diecie

psa?

Karmy dla psa muszą dostarczać mu pięciu grup składników odżywczych: białek, tłuszczów,

węglowodanów, witamin i minerałów. Białka są podstawowym budulcem komórek ciała.

Potrzebuje ich zwłaszcza pies młody, który szybko rośnie. Kolejny istotny składnik to tłuszcz,

będący źródłem energii. Poza tym to za sprawą tłuszczów pożywienie ma dla psów

atrakcyjny smak i zapach. Lipidy odpowiadają również za przyswajalność witamin

rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K. Spośród minerałów (nazywanych

także materią nieorganiczną) psy potrzebują najbardziej wapnia, fosforu, żelaza, miedzi,

magnezu, sodu, selenu oraz cynku. Z kolei najistotniejsze witaminy w ich jadłospisie to

witaminy z grupy B, odpowiedzialne za odporność oraz produkcję komórek krwi.

Węglowodany, chociaż nie są niezbędne, to stanowią źródło łatwo przyswajalnej energii,

dlatego również powinny znaleźć się w diecie każdego psa. Oczywiście nie można zapomnieć

o optymalnej kompozycji kwasów Omega 3 i 6, źródłem których mogą być na przykład olej z

łososia i siemienia lnianego.

Czy sucha karma jest zdrowa?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy sucha karma dla dorosłego psa lub szczeniaka jest zdrowa,

należy przyjrzeć się jej składowi. Jeśli jest to produkt odpowiednio zbilansowany, czyli

dostarczający organizmowi zwierzęcia optymalnej ilości każdego ze składników odżywczych,

to może być doskonała dietą dla pupila. Chociaż mogłoby się wydawać, że psy to wyjątkowi

mięsożercy, to tak naprawdę potrzebują one składników odżywczych pochodzenia i

zwierzęcego, i roślinnego. Sucha karma ze znaczną przewagą wysokiej jakości mięsa, ale

zawierająca rośliny: warzywa i owoce, ma olbrzymi potencjał do bycia pełnowartościową

karmą dla psa. Warzywa i owoce w suchej karmie są potrzebne w diecie czworonoga choćby

ze względu na zawarty w nich błonnik pokarmowy, który reguluje procesy trawienne.

Najlepsza karma dla psa — co powinna zawierać, a czego nie?

Wspomnieliśmy już, że najlepsza sucha karma dla psa powinna być odpowiednio

zbilansowana. Poprzez optymalną zawartość wszystkich niezbędnych składników

odżywczych będzie wpływała korzystnie na zdrowie zwierzęcia. Warto zwracać uwagę na to,

co znajduje się w składzie produktu, jak i na to, czego karma nie powinna zawierać. Na liście

składników "niewskazanych" znajdują się między innymi:



● mączki mięsno-kostne,

● składniki modyfikowane genetycznie (GMO),

● mięso z kurczaka,

● zboża i gluten.

Dobra sucha karma dla szczeniaka i dorosłego psa powinna zawierać natomiast:

● dziczyznę,

● jagnięcinę,

● warzywa,

● owoce,

● zioła.



Nie każdy produkt spełnia jednak wymagania, jakie stawia się przed dobrą karmą.

Empire — karma dla psa

Zatem czy sucha karma dla psa może być zdrowa? Odpowiedź brzmi "tak", o ile jego

właściciel wie, po jaki suchy produkt warto sięgnąć. Karmy Empire zawierają 80 procent

wysokiej jakości mięsa z dziczyzny i jagnięciny, a nie znajdziemy w nich żadnego z

„zakazanych” składników. Sucha karma Empire dla psów w różnym wieku i różnych ras to

pożywienie w 100% naturalne, które doskonale sprawdza się w karmieniu nawet

zwierzaków z silną alergią pokarmową. Pełnowartościowa, hipoalergiczna, bezzbożowa,

niezawierająca kurczaka karma to najlepszy wybór dla Twojego czworonożnego przyjaciela.