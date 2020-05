Gotowe projekty domów – czy to dobre rozwiązanie?

1. Dlaczego warto wybrać gotowy projekt domu?

Gdy mamy już wymarzoną działkę, można przystąpić do wizualizacji domu naszych marzeń, czyli obmyślaniu ogólnego zarysu projektu. Jednak nie jest to sprawa łatwa. Podobnie jak znalezienie dobrego architekta, który wykona projekt z rozsądnej cenie. Dlatego też bardzo popularnym i wygodnym rozwiązaniem są gotowe projekty domów. Różnorodność propozycji jest tak duża, że bardzo prawdopodobne, iż znajdziemy wśród nich dom swoich marzeń i to w rozsądnej cenie. Czy jednak naprawdę pod wszystkimi względami jest to dobre rozwiązanie?

Dlaczego warto wybrać gotowy projekt domu?

Firmy oferujące gotowe projekty domów na dobre zagościły w naszej rzeczywistości i nie ma już konieczności korzystania przy zamiarze budowy domu z usług wynajętego specjalnie architekta. Jednak mimo to, nadal niektórzy podchodzą do takich ofert z pewną nieufnością. A zupełnie niepotrzebnie. Odpowiadając na tytułowe pytanie, należy zacząć od tego, że niewątpliwą zaletą gotowych projektów domów jest to, że takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Co przy budowie domu jest dość kluczowe – to droga inwestycja, dlatego dobrze, gdy można choć trochę (bez straty na jakości) obniżyć jej koszty. Drugą niewątpliwą zaletą jest także to, że firmy oferujące projekty domów mają strony internetowe, które dzięki specjalnym filtrom pozwolą nam wybrać projekt dokładnie taki, na jakim nam zależy. I stanie się to bez zbędnego chaosu i natłoku wielości ofert, z których ciężko będzie w wyniku mętliku w głowie coś wybrać. Poza tym wybrany projekt domu nie będzie tylko jego rozrysowanym planem, ale także będziemy mogli zobaczyć jego wizualizację. To bardzo cenna możliwość – wtedy nie trzeba sobie po prostu pewnych rozwiązań wyobrażać, a można je zobaczyć na własne oczy. Nie jest to jednak tak, że przy wyborze projektu domu obcujemy tylko ze stroną internetową. Mamy też możliwość kontaktu z doradcami i specjalistami, którzy rozwieją nasze wątpliwości oraz przedstawią kosztorys projektu.

Niestandardowa działka, a gotowe projekty domów

A co jeśli działka jest niestandardowa i z tych albo innych względów musimy wprowadzić do wybranego przez nas projektu pewne modyfikacje? Przeważnie nie ma z tym problemu. Firmy oferujące gotowe projekty domów przewidują taką opcję. Dlatego jest możliwość nanoszenia poprawek na wybrany projekt. Wiadomo, że łączy się to jednak z dodatkowymi kosztami. Jeśli chodzi na przykład o działki niestandardowe, to nie zawsze będzie konieczność modyfikacji projektu. Firmy zajmujące się gotowymi projektami domów mają w swojej ofercie już gotowe rzuty domów przeznaczone na przykład na działki wąskie. Projekty na nietypowe działki charakteryzują się często bardzo kreatywnymi rozwiązaniami, co niewątpliwie wpłynie na atrakcyjność domu.

Hit budownictwa, czyli domy ekologiczne

Biura oferujące gotowe projekty domów starają się iść z duchem czasu. Dlatego też mają w swojej ofercie propozycje dla osób, którym na sercu leży ochrona środowiska, a także tych, które chciałyby mieć dom energooszczędny ze względu na dbałość o portfel. Dlatego też projekty przewidują takie rozwiązania jak: pozyskiwanie energii z otocznia – dzięki promieniom słonecznym czy wentylacji mechanicznej.

Gotowe projekty domów to niewątpliwie wygoda i oszczędność na inwestycji (co niewątpliwie zwiększy radość z budowy) – dlatego warto się zainteresować ofertami firmy praktykującej takie rozwiązania.

