Jak zrobić WC na działce ROD?

Budowa toalety na działce zgodnie z przepisami

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać podczas planowania toalety na działce, to regulamin ROD przygotowany przez Polski Związek Działkowców. Każdy miłośnik ogródków zobowiązany jest do tego, aby korzystać z nich w zgodzie z regulaminem ROD właśnie i to tam znajdą się najistotniejsze wytyczne odnośnie tego, jakie WC można na swojej działce postawić oraz jakie wiążą się z tym obowiązki. Dokument jest aktualizowany, aby być w zgodzie z tym, co widnieje w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rozdział 5 niniejszego regulaminu mówi jasno i wyraźnie o zagospodarowaniu działki. Tam § 43 precyzuje kwestię zbiornika na nieczystości ciekłe, w który działka może zostać wyposażona. Co najważniejsze jednak, przepis stanowi, że odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniem ponosi działkowiec. Chodzi o eksploatację urządzeń, wywóz nieczystości lub ich utylizację. Oznacza to, że owszem, można zrobić WC na działce ROD i wyposażyć ją w profesjonalny sprzęt, ale o wszelkie czynności sanitarne i zabezpieczenia musimy zadbać sami. To musi być zgodne z normami oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego. Ale sprawa nie dotyczy toalet wolnostojących, o czym ten sam regulamin mówi w rozdziale 7 § 68 pt. „Zakazy porządkowe”. Takiego WC postawić nam już nie wolno.

Szambo na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych

Toaleta wolnostojąca na działce ROD nie wchodzi w grę, ale można za to wybudować szambo, jeżeli istnieją możliwości oraz warunki do zainstalowania takiego bezodpływowego zbiornika. Samą toaletę zaś powinno się wkomponować w obrys altany albo umieścić ją wewnątrz. Trzeba pamiętać, że ostatecznie całość nie może przekroczyć 35 m², podczas gdy sam zbiornik powinien mieć objętość do 10 m³. Takie gabaryty w zupełności wystarczą do działalności sezonowej, która dotyczy czteroosobowej rodziny przebywającej często w ogródku działkowym.

Zamiar budowy szamba trzeba odpowiednio wcześnie zgłosić w siedzibie zarządu ROD. Należy przy tym załączyć:

formalne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

opis zakresu robót do wykonania

rysunek wskazujący lokalizację działki

rysunek uwzględniający usytuowanie instalacji w stosunku do granic działki

Trzeba zadbać też o to, aby całość znalazła się w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego z zastrzeżeniem warunków określonych regulaminem ROD oraz przepisami prawa polskiego. Jeśli otrzyma się zgodę, można zacząć przygotowania do budowy.

Jak przygotować grunt do budowy WC na działce ROD?

Przede wszystkim trzeba określić głębokość robót ziemnych. Rury doprowadzające nieczystości do szamba muszą być na minimalnej głębokości 40–50 centymetrów. Jeśli chodzi o instalacje, z których będzie się korzystać również w okresie zimowym, trzeba pamiętać o głębokości przemarzania gruntu. W praktyce oznacza to, że rury powinny znaleźć się ok. 1 metr pod ziemią. Do tej decyzji trzeba dostosować całą budowę, która później przebiega już zgodnie ze standardowym trybem postępowania w przypadku każdego przedsięwzięcia tego typu.