PIT 28 - co musisz wiedzieć?

Dla kogo przeznaczony jest PIT 28?

Deklarację PIT-28 muszą wypełnić wszystkie osoby, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze źródeł, takich jak:

pozarolniczej działalności gospodarczej

umowy dotyczące najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, bądź innych umów, które mają podobny charakter i są rozliczane poza działalnością gospodarczą - jest to np. wynajem prywatny

umowy dotyczące najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, bądź innych umów, które mają podobny charakter i są rozliczane w ramach działalności gospodarczej

sprzedaż produktów rolnych, które zostały przetworzone w sposób inny niż przemysłowy

Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT 28?

Podatnik jest zobowiązany o złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 2 maja 2023 roku. Termin złożenia dokumentów został wydłużony w stosunku do lat poprzednich, kiedy był on wymagany do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Trzeba jednak pamiętać, że podatek za grudzień i ostatni kwartał należy uiścić nie później niż 28 lutego 2023 roku, nawet jeśli deklaracja nie musi być jeszcze złożona.

Jak wypełnić zeznania PIT online?

Na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl), od dnia 15 lutego 2023 roku, będzie dostępny wstępnie przygotowany Twój e-PIT 2023. Program e-pity umożliwia bezpieczne załadowanie, sprawdzenie oraz wysłanie swojego e-PITu. Korzystając z programu e-pity 2022 online, nie trzeba znać się na podatkach ani znać szczegółowo wszystkich zmian, które zostały wprowadzone w PIT 2023 (za rok 2022). Nie musisz też iść osobiście do Urzędu Skarbowego, możesz to zrobić bezpiecznie, a przede wszystkim szybko przez internet. Deklarację złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, nie musisz posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Program e-pity umożliwia łatwe wypełnienie PIT-28 oraz wszystkich załączników, takich jak: PIT-28/B, PIT/D, PIT/O, PIT-2K, PIT/WZR, NIP-7 oraz ZAP-3. Kreator pomoże wybrać odpowiednie formularze do wypełnienia, takie jak: PIT 28, PIT 36 lub PIT 37, a także poda informacje o dokumentach potrzebnych do złożenia deklaracji PIT. Swój PIT-28 za 2022 rok w 2023 roku, możesz wypełnić szybko i bezpiecznie, również na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy lub tablet.

Oprócz PIT 28 możesz wypełnić również inne zeznanie podatkowe PIT, ponieważ program e-pity umożliwia rozliczenie ponad 40 deklaracji podatkowych - najwięcej spośród dostępnych aplikacji do wypełniania PIT-ów na rynku.

Odwiedź stronę https://www.e-pity.pl/pit-28/, dowiedz się więcej i wypełnij swój PIT online.

Opodatkowanie ryczałtem

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych polega na uiszczaniu podatku na podstawie osiągniętego przychodu, pomniejszonego o przysługujące odliczenia. Jest to korzystne dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą dużych kosztów związanych np. z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ w rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, co ułatwia obliczenie podatku.

Różnicą między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a rozliczeniem na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego jest właśnie brak możliwości odliczania wydatków związanych z działalnością opodatkowaną w tej formie. Ryczałt polega na opodatkowaniu osiągniętego przychodu, natomiast pozostałe formy opodatkowania polegają na opodatkowaniu wysokości osiągniętego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli decydujesz się na opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, warto pamiętać, że taka forma opodatkowania uniemożliwia rozliczenie się wspólnie z małżonkiem, bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Nie można też rozliczać przychodów opodatkowanych poza ryczałtem według skali podatkowej. Ryczałt eliminuje taką możliwość rozliczeń. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja w momencie, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu, dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Uzyskiwanie takich przychodów nie wyklucza wtedy prawa do opodatkowania innych przychodów łącznie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

PIT 28S

Jeśli podatnik wybierze formularz PIT-28S oznacza to, że wypełnia deklarację jako przedsiębiorstwo w spadku, a osoba podpisująca deklarację jest odpowiedzialna za zarządzanie takim przedsiębiorstwem po śmierci jego poprzedniego właściciela. Ten rodzaj deklaracji jest składany przez osoby fizyczne, które są wspólnikami spółki osobowej lub cywilnej, i dotyczy rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa po śmierci osoby, która była przedsiębiorcą.