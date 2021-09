Rasy psów- border collie, maltańczyk

"Border collie"

Border collie to rasa psów należąca do grupy psów pasterskich i zaganiających, podlegająca próbom pracy. Krajem patronackim tej rasy psów jest Wielka Brytania, w 1873 odbyły się pierwsze zawody z ich udziałem. Psiaki te żyją od 10 do 17 lat i są średniej wielkości pieskami. Przedstawiciele płci żeńskiej i męskiej różnią się wagą i wielkością. Psy osiągają wagę od 15 do 20 kg, a suki od 12 do 18 kg. Samice dorastają do 52 cm, a samce do 55 cm. Poprzez swój wygląd psy wyglądają na szlachetne- ich sylwetka jest wręcz idealnie proporcjonalna. Wszystkie odmiany barwne są dopuszczalne, jednak nie może przeważać biel. U tej rasy występuje około 100 odmian, a najbardziej popularną jest black and white. Border collie mogą mieć oczy jasne, ciemne lub brązowe. Ważnym aspektem jest fakt, że tylko osobniki z umaszczeniem merle mogą mieć niebieskie oczy. Sierść tych psów jest gładka lub średniej długości, ale właściciel powinien czesać podopiecznego częściej, niż raz w tygodniu. Kąpiele natomiast zalecane są dwa razy do roku. Border collie został uznany za najbardziej inteligentną rasę psów na świecie przez psychologa Stanleya Corena ! Ze względu na swoją inteligencję czworonóg szybko uczy się i chętnie wykonuje zadania powierzone mu przez właściciela. Jak większość tych ssaków uwielbia spacery i potrzebuje dużo miejsca, aby móc się wybiegać, bo jest niezwykle energiczny, jednak nie robi dużo hałasu. Właściciel musi zapewnić mu dużą aktywność fizyczną, ale również umysłową- wszelkie zabawy rozwijające umysł. Psy te są niezwykle oddane i lojalne, a także posłuszne. Charakteryzują się wielką łagodnością i z powodzeniem odnajdą się w rodzinach z dziećmi, jednak nie przepadają za zbyt wielkim okazywaniem uczuć. Jeśli są hodowane stadnie w celu np.zaganiania owiec potrafią być stanowcze i świetnie radzą sobie z takimi zadaniami. Border collie nie są narażone na wiele chorób. Jeśli już chorują to najczęściej jest to anomalia oka collie, dysplazja stawów biodrowych, łokciowych, bądź występują schorzenia neurologiczne.

"Maltańczyk"

Maltańczyk to rasa psa zaklasyfikowana do sekcji biszonów i należąca do psów, do towarzystwa. Jego historia sięga do prawie 3 tysięcy lat. Krajem, z którego pochodzą te pieski to Włochy, a ich rasa nie podlega już próbom pracy i jest jedną z najstarszych na świecie. Maltańczyki są zdecydowanie małe i ich masa ciała waha się od 3 do 5 kg. Suczki osiągają wysokość 20-23 cm, a pieski 21-25 cm. Uszy tych przedstawicieli są wysoko osadzone, trójkątne. Oczy z kolei okrągłe, ciemne z czarną oprawą. Charakterystyczny w wyglądzie tej rasy jest długi ogon osadzony na mocnym zadzie. Sylwetka psów jest prosta i wydłużona. Sierść maltańczyków jest bardzo długa i należy pamiętać o regularnej pielęgnacji takiej, jak wyczesywanie, czy wizyty u fryzjera. Kąpiele powinny odbywać się raz na tydzień. Ubarwienie sierści jest białe, ale zdarza się odcień kości słoniowej. Psina praktyczne w ogóle nie gubi włosów. Psiaki są niezwykle radosne i czułe, uwielbiają towarzystwo człowieka. Są łatwe do ułożenia i szybko zapamiętują nowe komendy. Ich rozmiar nie czyni z nich bujnych, a wręcz przeciwnie są nieustraszone. Psy te tolerują nowe osoby i nie mają problemu z akceptacją, ale pozostają początkowo nieufne. Z kolei doskonale odnajdują się w towarzystwie innych zwierząt, nawet kotów. Nie lubią zostawać same i wówczas bardzo cierpią, chciałyby wszędzie towarzyszyć swojemu opiekunowi. Maltańczyki kochają długie spacery i wykazują się ogromną aktywnością fizyczną. Piesków nie można zostawiać w towarzystwie małych dzieci, ponieważ charakteryzują się dużą kruchliwością i delikatnością. Pieski te rzadko chorują, a przy tym stosunkowo żyją. Do najczęstszych problemów zdrowotnych należy niedrożność kanalików łzowych, zapalenie spojówek, bądź infekcje.

