Rekrutacja w IT 2022 – na jakie stanowiska będzie zapotrzebowanie?

Prognozy dla branży IT na 2022 rok

Choć pandemia mocno wpłynęła na sytuację wielu sektorów gospodarki, to branża IT zdaje się być odporna na kryzys wywołany pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa.Liczne biznesy przeniosły się do sieci, szukając wsparcia w założeniu lub udoskonaleniu strony internetowej czy witryny e-commerce. Specjaliści szacują, że rozwój technologiczny w czasie pandemii został przyspieszony nawet o kilka lat. Wakaty dla programistów czekają nie tylko u prywatnych przedsiębiorców, ale także w jednostkach użyteczności publicznej: szkołach, szpitalach czy urzędach. W 2022 roku nie zabraknie również ofert pracy dla testerów oprogramowania, wdrożeniowców oraz UX designerów.

Dużą rewolucją (zwłaszcza na polskim rynku) okazała się możliwość pracy zdalnej. Programiści, testerzy czy wdrożeniowcy coraz częściej szukają zatrudnienia nie tylko w pobliżu miejsca zamieszkania, ale także w innych miastach i poza granicami kraju. Polscy pracodawcy stanęli więc przed dużym wyzwaniem: musieli znacznie podwyższyć wynagrodzenia, aby móc konkurować ze stawkami na światowym rynku pracy i zawalczyć o najlepszych kandydatów.

Jak wygląda rekrutacja w IT?

Praca w branży IT ma wiele zalet. Można zaliczyć do nich chociażby: wysokie zarobki, możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca na świecie, elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, nowoczesne środowisko pracy, możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach, rozwój zawodowy, prestiż. Kandydatów do pracy w sektorze IT nie brakuje, ale także zapotrzebowanie na pracowników jest duże. Nie zawsze jednak udaje się znaleźć osobę, która idealnie pasuje do profilu kompetencyjnego. Choć wielu specjalistów z branży IT nie poszukuje aktywnie zatrudnienia, to jest otwartych na nowe (przede wszystkim lepiej płatne) oferty pracy. Dotarcie do nich to zadanie dla profesjonalnych headhunterów.

Rekrutacja specjalistów z branży IT to duże wyzwanie. Programiści, testerzy i wdrożeniowcy są świadomi, jak cenne na rynku pracy są ich umiejętności. Od nowego pracodawcy oczekują nie tylko wynagrodzenia adekwatnego do swoich kwalifikacji, ale także możliwości uczestniczenia w ciekawych projektach i dodatkowych benefitów pozapłacowych.

Poszukiwanie specjalisty IT warto więc zlecić profesjonalistom. Agencja rekrutacyjna IT specjalizuje się w poszukiwaniu kandydatów do pracy w najbardziej konkurencyjnych branżach. W związku z dużymi oczekiwaniami kandydatów nie wszystkie firmy stać na zatrudnienie specjalisty IT na etacie. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się Contracting IT, czyli outsourcing specjalistów IT do projektów informatycznych. Zaletą tego rozwiązania jest duża elastyczność kandydatów, a dla pracodawcy oszczędności – zarówno czasowe, jak i finansowe. Pracodawca nie musi wiązać się ze specjalistą umową o pracę, lecz zlecić mu wykonanie konkretnego zadania w określonym czasie. Nie musi się także martwić o procesy rekrutacyjne. Znalezieniem odpowiednich kandydatów (lub całego zespołu IT) zajmują się profesjonalni rekruterzy. Do ich obowiązków należy m.in. przeprocesowanie wszystkich kwestii formalnych, a także zadbanie o odpowiednią motywację pracowników i zapewnienie benefitów pozapłacowych.