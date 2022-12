Nałęczowianka i Nałęczów: dekady dobrosąsiedzkiej współpracy

Odpowiedzialni środowiskowo

Formą wsparcia społeczności lokalnej jest również dbałość o środowisko naturalne. Firma ściśle monitoruje zasobność wód w rejonie Nałęczowa. Z analiz wynika, że działania rozlewni nie wpływają negatywnie na poziom wód podziemnych. Te są odnawialnym zasobem, którego źródłem są opady atmosferyczne, a nałęczowski zakład pobiera z tego zasobu tylko 2,14%.

Woda to zasób strategiczny dla całej grupy Nestlé w Polsce. Dzięki m.in. wdrażaniu zamkniętych obiegów, procesów odzysku oraz programów oszczędnościowych, w ciągu ostatniej dekady grupa ograniczyła zużycie wody w zakładach produkcyjnych o 18 proc. na tonę produktu. Firma koncentruje wysiłki na różnorodnych obszarach: fabrykach (zwiększając efektywność zużycia), w obrębie działów wodnych (współpracując z partnerami w celu ochrony zasobów wody), w całym łańcuchu dostaw rolnych oraz w społecznościach lokalnych – zwiększając dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych.

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi nałęczowskiej rozlewni już wiele lat temu potwierdził uznany certyfikat Alliance for Water Stewardship - zakład w Nałęczowie otrzymał go jako pierwszy w Polsce. Potwierdza on, że przedsiębiorstwo dba o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności i czyni to w pełnym procesie - na poziomie wododziałów i w całym łańcuchu dostaw.

Dodatkowo, firma prowadzi badania mikrobiologiczne ważnej dla regionu rzeki Bystrej, stanowiącej główny zasób wód powierzchniowych dla Nałęczowa i okolic. Analizowane są dane z pięciu różnych punktów pobrania próbek. Wyniki pomiarów są konsultowane z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie – na tej podstawie wspólnie poszukuje się możliwości wspierających poprawę jakości i czystości wody. Podejmowane są również cykliczne akcje sprzątania brzegów tej rzeki.

Firma nie zapomina o rolnikach, popularyzując wśród nich – we współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - praktyki zrównoważone i regeneracyjne, chroniące zasoby wodne. Przedsiębiorstwo finansuje indywidualne konsultacje z rolnikami, analizy gleby oraz planowanie optymalnego nawożenia.

Przedsiębiorstwo, ramię w ramię ze społecznością lokalną, organizuje różne ciekawe działania prośrodowiskowe. To m.in. dni otwarte w zakładzie z okazji Światowego Dnia Wody, warsztaty ochrony środowiska dla dzieci, posadzenie łąki bylinowo-kwietnej w celu poprawy bioróżnorodności oraz retencji wody. Każda rodzina w gminie miała szansę nieodpłatnie otrzymać kalendarz z treściami edukacyjnymi. Niedawnym przykładem świetnej współpracy marki Nałęczowianka i Gminy Nałęczów była inicjatywa, zrealizowana w ramach kampanii „Uwierz w recycling”. Za przekazanie pustych butelek PET do recyklingu można było bezpłatnie korzystać z rowerów miejskich. Aby otrzymać godzinę darmowej jazdy Nałęczowskim Rowerem Miejskim, należało przekazać min. 1 kg butelek. Butelki można było przynosić do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - następnie trafiały do recyklingu. Warto wspomnieć o tym, że PET z recyklingu (tzw. rPET) to tworzywo stosowane do produkcji opakowań różnych formatów wody Nałęczowianka – butelki o pojemności 1L i 1,5L wykonane są w 50% właśnie z rPET. Co ważne, te butelki także można ponownie przetworzyć.

Społeczne uznanie

Rozlewnia Nałęczowianki to atrakcyjny pracodawca, długoletni inwestor, dobry sąsiad i firma dbająca o środowisko. Zakład angażuje się w życie społeczne w wielu obszarach – co jest naturalne, wziąwszy pod uwagę fakt, że jego załoga to właśnie „ludzie stąd”: związani z regionem – tutaj mieszkający, tutaj posiadający rodziny, które dzięki zakładowi mogą utrzymać. Dziś blisko 90 proc. mieszkańców Nałęczowa i okolic dobrze ocenia wpływ rozlewni na rozwój lokalny – wynika z badania opinii, przeprowadzonego w 2022 roku.