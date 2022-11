Złota Klatka Pałac Nałęczów. Szokujące relacje dzieci pensjonariuszy

Był tam tylko sześć dni. Już nigdy nie wstał z łóżka

– Moim marzeniem jest, by ten dom zniknął. By tym ludziom odebrano pozwolenie – nie ukrywa pani Dorota, którą w końcu udaje mi się namówić na rozmowę. Jest jedną z osób, która decyduje się na zawiadomienie o sprawie puławskich śledczych.

Gdy opowiada o wydarzeniach z września 2021, płacze. – Sytuacja była nagła, a nie jest łatwo szybko znaleźć miejsce w DPS-sie – tłumaczy. Na Pałac Nałęczów trafiła w internecie. – Pięknie wygląda, pięknie też o nim opowiadają. I opieka, i rehabilitacja, wszystko pięknie.

Pan Kazimierz ma 91 lat i głęboką demencję. Gdy trafia do ośrodka, porusza się o własnych siłach. – Dzwoniłam codziennie. Słyszałam, że tata „powoli się dostosowuje”. Chciałam przyjechać, ale mówili, że w tygodniu to nie, dopiero w sobotę – opowiada córka.

Sobotniej wizyty w Pałacu Nałęczów nie zapomni nigdy. – Czekaliśmy na dole, tatę przywieźli na wózku. Już to mnie zszokowało, bo tata był przecież sprawny, chodził! – opowiada.

– Do tego nie reagował, był śpiący, dosłownie przelewał się przez ręce. Mówię do męża, że coś się dzieje, że natychmiast tatę zabieramy.

Po drodze w samochodzie zauważa więcej: – Miał gorączkę, suchą skórę, suchy pampers. Był skrajnie odwodniony – wspomina. – Zabrałam tatę do domu, ale w czasie pandemii lekarze nie przychodzili na wizyty domowe. Następnego dnia wezwałam karetkę.

***

Pan Kazimierz na OIOM-ie w szpitalu przy al. Krasnickiej spędza prawie miesiąc. Do pełnej sprawności nie wraca już nigdy. Umiera 29 grudnia w ośrodku w Bystrzejowicach. O tym miejscu pani Dorota nie powie złego słowa: – Zawsze można wejść, na wstępie długa lista badań, na miejscu lekarz. Ale sam przyznał, że cudów już nie zrobi.

1 sierpnia umiera pan Wiesław. Ostatnie dziesięć miesięcy życia spędza w specjalistycznym ośrodku dla osób leżących pod Lublinem. – Odleżyny skończyły się amputacją jednej nogi. Ale tamtejszy lekarz doprowadził go do stanu, że znów nas poznawał, uśmiechał się – wspomina pani Marzena.

„Wszystko w porządku” czyli dwie wizyty w szpitalu

W listopadzie 2021 na umieszczenie swojej 92-letniej mamy w Pałacu Nałęczów decydują się siostry Liliana i Anna.

– Przed podpisaniem umowy były miłe, pełne frazesów rozmowy. Zapewnienia o dbałości, domowej atmosferze, opiece lekarskiej, rehabilitacji. A potem życie toczyło się samo: lekarz niedostępny telefonicznie dla rodziny, opiekunki i pielęgniarka zapewniające, że wszystko jest w porządku.

Tymczasem mama źle się̨ czuła, upadła, miała problemy gastryczne. Dwukrotnie odwieziono ją do szpitala, o czym zapomniano nas poinformować́ – opowiada pani Liliana. – Mama była osobą nad wyraz skromną, nie było w jej zwyczaju upominać się o swoje. Robiłyśmy to za nią. Bez większego skutku.

Bez echa pozostają prośby sióstr o wizytę psychologa, psychiatry, o świeże owoce i słodycze, za co zobowiązują się płacić dodatkowo. Regularnie dzwonią do ośrodka, piszą do kierownictwa maile.

„23 listopad 2021. Szanowny Panie Dyrektorze! (…) Mama wspominała mi, że dzwonek przy łóżku nie działa, jest zmuszona wołać opiekunki. Jak to możliwe? Prosiłyśmy o pomoc w zainstalowaniu telefonu, obiecano nam zakup dłuższego kabla (zwrócimy koszt zakupu), czas mija i nic się nie dzieje w tej kwestii. (…) Czy to normalne, że mama prosi o podniesienie budzika, który niechcący zrzuciła, a pani twierdzi, że na podłodze nie ma i odchodzi. (…) Dzisiaj rozmawiałam z panią Bogusią, od razu zareagowała na uwagę o składowanych w pokoju mamy pieluchach. Za co dziękuję, ponieważ dla mamy jest to istotne, jak wygląda jej pokój. (…) Nasuwa się pytanie, czy to wielki problem od czasu do czasu zajrzeć do pensjonariusza? Zapytać, czy potrzebna pomoc w czymkolwiek?”.

– Przestała chodzić, siadać, traciła siły, zainteresowanie światem. Kilkakrotnie miała wkłuty wenflon. O stanie jej zdrowia dowiadywałyśmy się z faktur za jej leki i z rozmów z lekarzami podczas pobytów w szpitalu. Za każdym razem trafiała tam odwodniona i osłabiona – opowiada pani Liliana.

Przenieść mamę do ośrodka w Jadwinowie się nie udaje. Pani Liliana: – Trafiłam na uprzejme, bardzo pomocne urzędniczki, ale trwające w nieskończoność formalności okazały się nie do przeskoczenia. Rozmowy się przeciągały, telefony mnożyły, a czas uciekał. Stan zdrowia pogarszał się tak szybko, że trzeba było zrezygnować z przenosin. Mama spędziła w centrum trzy miesiące i kilkanaście dni. Tam zmarła.

„Turnusów” wojewoda nie sprawdza

Na terenie województwa lubelskiego działa 21 prywatnych domów opieki, Pałac Zdrojowy dla Seniorów z Rehabilitacją (czyli Pałac Nałęczów) jest z nich największy – ma aż 75 miejsc „dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych”.

Zezwolenie od wojewody na taką działalność firma POLMED Krzysztof Daszyński dostaje 10 grudnia 2016 r. (wniosek składa 22 listopada).

– Placówki te objęte są nadzorem i kontrolą Wojewody Lubelskiego – zapewnia Agnieszka Strzępka, rzecznika wojewody lubelskiego. Ale, jak precyzuje, „dotyczy to jedynie sytuacji osób (mieszkańców), które zawarły z tą placówką umowy o świadczenie usług w zakresie opieki całodobowej”. – Nadzór Wojewody Lubelskiego nie obejmuje innych form działalności komercyjnej (rehabilitacji zdrowotnej, pobytów krótkookresowych, opieki wytchnieniowej itp.).

Tymczasem ośrodek podpisuje z rodzinami różne umowy. Jedne są „na pobyt” z firmą Polmed Krzysztofa Daszyńskiego. Inne są „na turnus” ze spółką Amplus, w której Daszyński jest prezesem.

5-6 tysięcy złotych. Płatne z góry

Pobyt w ośrodku w Strzelcach miesięcznie kosztuje 5-6 tys. zł (pokój 1- lub 2-osobowy). Płatne z góry do 25. dnia poprzedzającego miesiąca. Opiekun zobowiązuje się dodatkowo płacić za: leki, opatrunki, pampersy, środki czystości (dostarczane nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu), za nierefundowane porady i konsultacje specjalistyczne, usługi stomatologiczne i protetyczne, badania laboratoryjne zlecane przez lekarza, usługi dodatkowe (zrobienie fotografii, fryzjer).

Do Pałacu Nałęczów trafiają też podopieczni gminnych ośrodków pomocy społecznej w ramach ministerialnych programów jak np. Opieka Wytchnieniowa.

To program, na który rocznie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydaje 60 mln zł. Pieniądze trafiają do blisko siedmiuset gmin i powiatów, a następnie często do prywatnych ośrodków, z którymi samorządy podpisują umowy. Pieniądze niemałe, bo za całodobową opiekę resort wypłaca 600-800 zł dziennie.

Tak do Pałacu Nałęczów 1 września 2022 trafia 91-letnia pani Adela z Kazimierza Dolnego. Do domu już nie wraca. Dwunastego dnia pobytu w ośrodku karetka zabiera staruszkę do puławskiego szpitala, gdzie tego samego dnia umiera. W szpitalnym wypisie jest mowa m.in. o zapaleniu płuc, zakażeniu układu moczowego, odleżynach II, III i IV stopnia.

Córka pani Adeli składa doniesienie do puławskiej prokuratury, a Kazimierski Ośrodek Pomocy Społecznej kończy współpracę z ośrodkiem w Strzelcach.

Kierownictwo Pałacu Nałęczów odmówiło nam odpowiedzi na pytanie, z którymi MOPS-ami ma jeszcze podpisane umowy. Okazuje się też, że takiej wiedzy nie ma także wojewoda.

Gdzie są teczki pacjentów?

Ośrodek był kontrolowany przez pracowników wojewody pod koniec 2021 roku. Z protokołu wynika, że urzędnicy byli tam dwa razy (10 września i 28 grudnia). Obejrzeli budynek, przejrzeli dokumenty i wysłuchali wyjaśnień Krystyny Daszyńskiej.

Co ustalili?

– Dokumentacja mieszkańców jest bardzo uboga, skąpa w informacje i niekompletna – czytamy w protokołach pokontrolnych.

Urzędniczki wojewody dziwi też to, że nie są prowadzone teczki osobowe obecnych i byłych mieszkańców. Podobnie nie ma teczek zatrudnionych pracowników.

– Niemożliwe było potwierdzenie zatrudnienia personelu i sprawdzenie jego kwalifikacji – stwierdzają kontrolerki, którym dyrektorka ośrodka okazuje jedynie grafiki pracy na jeden miesiąc.

Brakuje też umów na świadczenie usług i dokumentacji byłych pensjonariuszy. Co więcej: nigdy nie zostały im założone karty informacyjne z danymi osobowymi czy karty zdrowia zawierające zalecenia lekarskie nt. dawkowania leków, przeprowadzonych badań czy zalecanych diet. Podobnie nie są prowadzone dzienniki z przebiegiem dyżurów pielęgniarskich, usług higienicznych, kart pomiarów (ciśnienia, temperatury, poziomu cukru) poszczególnych pensjonariuszy czy tzw. kontrolek czystości.

Ile osób tu było? Nie wiadomo

Urzędniczkom z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego szefowa ośrodka nie pokazuje wszystkich umów na pobyt obecnych i byłych pensjonariuszy. Inspektorki zobaczą tylko 23 (we wszystkich stroną umowy jest firma Polmed). Mimo że przechowywanie umów i innej dokumentacji byłych pensjonariuszy to wymagany prawem obowiązek.

Tego, ile osób przewinęło się przez Pałac Nałęczów od początku jego istnienia, nie wie nawet Krystyna Daszyńska, żona właściciela ośrodka, która zarządza obiektem.

– Zdarza się, że przyjeżdżają do nas osoby w ciężkim stanie z odleżynami, bez kontaktu, po udarze, prosto ze szpitala. W takim stanie zdrowia i w mocno podeszłym wieku osoba przeważnie przebywa u nas krótko, ale mieszkają u nas osoby kilka lat, od samego otwarcia placówki. Nie jestem wstanie wszystkich osób na dzień dzisiejszy policzyć – przyznaje Daszyńska.

Jak dodaje, liczba pensjonariuszy „waha się od 50 do 60 osób”, a „liczba personelu i czas pracy są dostosowane do aktualnych potrzeb w zakresie opieki nad pensjonariuszem”.

Ocena „negatywna”. I tyle

Brak dokumentów to nie jedyne zastrzeżenia inspektorek z LUW. Pensjonariusze powinni mieć dostęp do drobnych przekąsek między posiłkami i w nocy. Nie mieli.

W dodatku z parteru budynku „zniknęły” trzy pokoje mieszkalne, gabinet zabiegowy okazał się pomieszczeniem przejściowym, a w pralni zalegały rzeczy po byłych mieszkańcach.

18-stronicowy protokół pokontrolny kończy się długą listą nieprawidłowości i stwierdzeniem, że działalność placówki „oceniono negatywnie”. Dokument nosi datę 18 lutego.

15 kwietnia wychodzi z urzędu kolejny dokument. To „Zalecenia pokontrolne”, w których jest mowa o karze pieniężnej w przypadku gdyby placówka się do nich nie dostosowała. To maksymalnie 12 tys. zł – tyle, ile kosztują dwa miesiące pobytu w Pałacu jednego pensjonariusza.

Poproszona o komentarz do negatywnych wyników kontroli Krystyna Daszyńska zapewnia, że „wszystkie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane”. Na dowód przesyła swoją odpowiedź do urzędu, w której odnosi się do wszystkich zastrzeżeń i zobowiązuje m.in. do używania jednej nazwy ośrodka (a nie trzech różnych – na co zwróciły uwagę inspektorki).

W punkcie dotyczącym organizacji wolnego czasu podopiecznym Daszyńska szczegółowo wylicza, z kim ośrodek współpracuje. Większość to organizacje kościelne: Chór z Parafii na Poczekajce, Parafialna Orkiestra Dęta w Szastarce prowadzona przez ks. Andrzeja Arbaczewskiego, Dom Rekolekcyjny Kurii Metropolitarnej Lubelskiej, a także Związek Kombatantów, Związek Piłsudczyków RP TPJP, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

– Wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane są przez naszego kapelana ks. Piotra Skwirę z Archikatedry Lubelskiej – podkreśla.

– W naszej placówce w tym roku przeprowadzone zostały dwie kontrole przez sanepid, w trakcie których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości – podkreśla Krystyna Daszyńska. I dodaje: – Nasz ośrodek nie zatrudnia pielęgniarki na umowę o pracę, tylko na zasadzie umowy cywilnoprawnej i umowy zlecenia. Domy opieki nie mają obowiązku zatrudniać lekarza, a nawet pielęgniarki.

***

Wszystkie dokumenty z prowadzonej w zeszłym roku kontroli w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiają się dopiero 29 września br. Co dzieje się dalej?

– Placówka ma czas na realizację zaleceń, w związku z ich dużą ilością, do czasu przeprowadzenia następnej kontroli doraźnej, sprawdzającej, kompleksowej lub problemowej – stwierdza rzeczniczka wojewody pytana o to, czy urząd sprawdzał, czy Pałac Nałęczów dostosował się do wytycznych.

Agnieszka Strzępka dodaje, że ubiegłoroczna kontrola była „planowa”. – Odbywająca się minimum raz na cztery lata, wynikająca z rocznego planu LUW.

Jak urząd zmienia zdanie

Daszyńscy zamierzają otworzyć kolejny ośrodek. Tym razem w podlubelskiej Konopnicy.

W styczniu 2022 Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica, odmawia wydania zgody na „rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowo-mieszkalny (usługi medyczne – rehabilitacja dzieci z możliwością pobytu czasowego)”.

W decyzji odmownej jest mowa m.in. o tym, że takiej inwestycji sprzeciwia się trójka okolicznych sąsiadów (zwracają uwagę na brak miejsca na parkingi, zacienienie sąsiednich nieruchomości i spadek ich wartości). Według urzędników planowany budynek jest też za wysoki i zbyt duży na tak małą działkę. Nie bez znaczenie jest też to, że w okolicy są jedynie budynki mieszkalne.

Daszyńscy się nie poddają. W marcu składają nowy wniosek. Tym razem na „usługi nieuciążliwe, publiczne związane z opieką zdrowotną”, a planowany budynek ma być nieco mniejszy. Warunki zabudowy dostają 10 sierpnia.

– To dwa odrębne postępowania administracyjne dotyczące dwóch odmiennych rodzajów inwestycji – tłumaczy wójt Mirosław Żydek. I dodaje, że jego decyzja nie jest ostateczna. – W związku ze złożonym odwołaniem sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podobnie szybko – a nawet jeszcze szybciej – urzędnicy zmieniali zdanie, gdy powstawał obiekt w Strzelcach.

Początkowo spółka Amplus chciała tu budować „budynek opieki – dom seniora”. W pierwszym wniosku o pozwolenie na budowę (z kwietnia 2016) jest mowa o budynku o kubaturze 4341 metrów sześciennych, kategorii XI (budynki służby zdrowia, domy pomocy i opieki społecznej), ale Starostwo Powiatowe w Puławach wydaje decyzję odmowną.

Zaledwie kilka dni później inwestor składa więc nowy wniosek. Tym razem chce budować „pałac zdrojowy”. Zwiększa się też kubatura budynku (do 6154 m sześc.) i zmienia kategoria – na XIV (hotele, pensjonaty). Decyzję – tym razem pozytywną – Amplus dostaje w ciągu dziesięciu dni. Oficjalnie w Strzelcach miał powstać hotel.