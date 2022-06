ABC lokalnego SEO – wszystko, co powinieneś wiedzieć o pozycjonowaniu małej firmy

Na czym polega lokalne pozycjonowanie stron?

Na wstępie dobrze jest doprecyzować, co kryje się pod hasłem „lokalne pozycjonowanie”. Wszystkie działania search engine optimization, czyli SEO, skupiają się na poprawie widoczności Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Celem pozycjonowania lokalnego jest dotarcie do osób zainteresowanych produktem lub usługą w danym regionie, mieście czy dzielnicy. Wyświetlając się w TOP pozycjach lokalnych wyników wyszukiwania, trafiasz do osób, które przebywają w danej okolicy lub nawet w niej mieszkają, a dzięki temu zyskujesz szansę na zdobycie stałych klientów. Inwestycja w lokalne SEO to klucz do sukcesu dla małych biznesów.

Obszary, o które warto zadbać przy wdrażaniu optymalizacji SEO pod lokalne wyniki wyszukiwania:

Audyt strony i strategia SEO opracowana przez specjalistów z agencji Optymalizacja strony pod lokalne frazy kluczowe i poprawa UX Regularne publikacje treści na blogu z uwzględnieniem linkowania wewnętrznego i fraz kluczowych Zadbanie o wizytówkę Google Linkowanie zewnętrzne, czyli publikacje poza stroną linkujące do witryny Monitorowanie danych i analiza wyników w Google Analytics oraz innych narzędziach SEO

Od czego zacząć działania SEO?

Dobrze opracowana strategia marketingowa, uwzględniająca działania SEO, przekłada się na rozwój Twojego biznesu i zwiększenie zysków. Warto powierzyć te zadania specjalistom z danego zakresu i zdecydować się na stałą współpracę z agencją, która specjalizuje się pozycjonowaniu stron internetowych, zaczynając od audytu i opracowania strategii.. Więcej o SEO dowiesz się tutaj: https://www.grupa-icea.pl/pozycjonowanie-poznan/.

Lokalne SEO to nie tylko tworzenie treści bogatych we frazy kluczowe z nazwą miasta, dzielnicy czy innego rejonu, które będą umieszczone na stronie www. Czasami wystarczy, że osoba zainteresowana daną usługą po wpisaniu w wyszukiwarkę frazy bez określenia lokalizacji i tak otrzyma wyniki związane z miejscem, w którym obecnie się znajduje. Taka możliwość pojawiła się dzięki usłudze Google – geolokalizacji. Wyszukiwarka określa kraj, miasto czy nawet dzielnicę za pomocą adresu IP lub GPS. Aby internauci mogli otrzymywać odpowiednie wyniki bez wpisywania lokalizacji, strona powinna być zoptymalizowana nie tylko pod frazy lokalne, ale również mieć swoją wirtualną wizytówkę Google w sieci. Niezbędne jest zatem połączenie działań on-site i off-site oraz dopilnowanie jakościowych treści, czyli unikanie duplikatów i tekstów przesyconych frazami. Wdrożenie działań SEO wiąże się także z monitorowaniem wyników i analizą danych, dlatego warto zatrudnić ekspertów SEO, którzy profesjonalnie podejdą do procesu pozycjonowania lokalnego, zaczynając od audytu strony przez opracowanie strategii, wdrożenia aż po analizę wyników prowadzonych działań. Dobrym przykładem jest agencja SEO, którą tworzy największy dział techniczny SEO w Polsce. Dzięki wsparciu najlepszych ekspertów SEO z Grupa iCEA Twoją stronę zaczną odwiedzać lokalni użytkownicy. Wieloletnie doświadczenie specjalistów i udział w różnorodnych projektach sprawiają, że Twoja inwestycja w pozycjonowanie szybko się zwróci, a generowane zyski ze sprzedaży pozwolą rozwijać biznes online na szerszą skalę.

Czym różni się on-site SEO od off-site SEO?

Wszystkie działania SEO można podzielić na dwie grupy: on-site i off-site. Do tych pierwszych należą optymalizacje wdrażane w obrębie strony internetowej. Mowa tu o przyjaznych adresach URL oraz odpowiednim UX, czyli czytelnej mapie strony i jej prawidłowym ładowaniu na wszystkich urządzeniach. To także opracowanie treści, które wypozycjonują witrynę pod konkretną lokalizację, dzięki zastosowaniu lokalnych fraz kluczowych i zapytań klientów. Poza opisami na stronie głównej i w sekcji blogowej, lokalne frazy powinny być umieszczone w adresach URL, meta opisach i meta tytułach. Do działań on-site zalicza się także linkowanie wewnętrzne, które polega na umieszczaniu odnośników z jednej podstrony na drugą. Dzięki takim zabiegom internauci intuicyjnie przeklikują się przez stronę i jednocześnie pozostają na niej dłużej. Dla robotów Google, które zajmują się indeksowaniem stron, witryna, która przyciąga internautów, interpretowana jest jako wartościowa dla odbiorców, a tym samym chętniej proponowana innym użytkownikom i osiąga lepsze wyniki w SERPach.

Pozycjonowanie lokalne off-site to wszystkie czynności, które wdrażane są poza samą witryną, ale wciąż podnoszą jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Tutaj mowa o linkowaniu zewnętrznym, a im więcej jakościowych i wiarygodnych odnośników lokalnych do witryny, tym bardziej rośnie jej wartość w oczach robotów indeksujących strony. Przy pozycjonowaniu należy także pamiętać o wizytówce Google, odpowiednich danych adresowych i opiniach wystawianych przez klientów.

SEO lokalne w liczbach

Ponad połowa ruchu w internecie pochodzi z urządzeń mobilnych, których użycie z roku na rok wzrasta również w kontekście e-zakupów. Z danych Think With Google wynika, że 76% internautów, którzy korzystają z wyszukiwań w pobliżu na telefonach komórkowych, odwiedza dany biznes w przeciągu 1 dnia. Decydując się na działania z zakresu lokalnego SEO, zawężasz grupę odbiorców, ale jednocześnie zwiększasz swoje szanse na dotarcie do osób, które skorzystają z Twojej usługi lub odwiedzą Twój sklep w mniej niż 24 h. Inaczej rzecz ujmując, zawężając działania SEO do danej lokalizacji, np. do Piotrkowa, itp., możesz skutecznie zwiększyć swoją sprzedaż.

Lokalne wyszukiwanie jest też charakterystyczne dla przemieszczania się i podróżowania, kiedy użytkownik pojawia się w nowym miejscu i próbuje znaleźć najbliższą wegetariańską restaurację, piekarnię czy mechanika samochodowego. Zgodnie z danymi zebranymi na przestrzeni 2017-2019 przez Google Research Review, wyszukiwanie „Gdzie kupić” i „Znajdź w pobliżu” wzrosło na urządzeniach mobilnych o ponad 200% na przestrzeni tych dwóch lat.

Podsumowanie

Małe lokalne biznesy warto pozycjonować na mniejszą skalę i skupić się na danym mieście, dzielnicy czy województwie. Odpowiednio wdrożona strategia optymalizacji pod kątem lokalnych wyszukiwań może przynieść satysfakcjonujące efekty, czyli zwiększyć ruch na stronie i konwersje. Internauci coraz częściej szukają firm i usług przez urządzenia mobilne, wykorzystując opcję „wyszukaj w pobliżu”. Inwestycja w poprawę widoczności lokalnego biznesu, to inwestycja w rozwój firmy oraz krok do zwiększenia zysków i pozyskania nowych klientów. Nie odkładaj optymalizacji SEO na później i zgłoś się do lokalnej agencji SEO na bezpłatny audyt oraz opracowanie skutecznej strategii pozycjonowania strony w Twoim regionie. Regularne i systematyczne działania w tym obszarze na pewno przybliżą Cię na szczyt listy wyników pochodzących z najbliższej okolicy.