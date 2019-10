Biżuteria męska kwintesencją elegancji. Jak ją dobrać, aby wyglądać dobrze i z klasą?

Jaka biżuteria jest najpopularniejsza wśród panów?

Mężczyznom szukającym eleganckich dodatków polecamy biżuterię wykonaną z naturalnych materiałów oraz tę charakteryzującą się stonowanymi kolorami. Wielu panów wybiera skórzane bransoletki o delikatnym splocie, z wygodnymi, wytrzymałymi zapięciami. Dzięki takiej biżuterii gentleman może podkreślić swój styl, dodając mu jednocześnie szyku i naturalnej wygody. Takie bransoletki można bez obaw założyć do ulubionej marynarki czy wyjściowej koszuli. Pamiętaj jednak, aby biżuteria nie była zbyt masywna – mogłaby bowiem nie współgrać z pozostałymi dodatkami oraz przyciągać zbyt dużą uwagę podczas rozmowy.

Jeżeli chcemy uczynić naszą stylizację mniej formalną, możemy zamiast skórzanej bransoletki wybrać bransoletkę koralikową, wykonaną z beżowego czy zielonego kamienia. Jej prostota i nieprzeciętna kolorystyka dodadzą strojowi wyrazistości, nie odbierając mu jednocześnie nic z elegancji i klasy. Bransoletki koralikowe będą pasować zarówno do eleganckiej casualowej koszuli, jak i do rozpinanego, cieplejszego swetra. Podczas wyboru idealnej dla siebie biżuterii pamiętaj , aby unikać bransoletek posiadających bardzo dużo zdobień. Twoja stylizacja mogłaby wydać się przesadzona.

Niech biżuteria odmieni Twoją garderobę

Równie wyjątkową ozdobą dla eleganckich panów są spinki do krawatów. Ich fantazyjne kształty są w stanie odmienić każdy, nawet najbardziej nieciekawy krawat. Przykładowo: takie ze wzorami samochodów przypadną do gustu przede wszystkim miłośnikom motoryzacji, a te o kształcie gitary fanom muzyki rockowej. Ponadto klasyczne spinki do krawatów mogą być ciekawym elementem oficjalnej stylizacji, a także eleganckiego stroju do pracy. Idealnie komponują się z gustownymi, bardziej formalnymi garniturami. Spinki do mankietów koszul to także doskonały dodatek do męskiego stroju, zarówno tego charakteryzującego się wysokim stopniem formalności, jak i nieco luźniejszego. Na poważniejsze uroczystości, jak gala wieczorowa czy ślub, polecamy klasyczne, srebrne spinki. Na co dzień jednak, podczas komponowania casualowych stylizacji, można postawić na oryginalność i wybrać ozdobne spinki z ciekawym motywem, np. w kształcie ryb lub rowerów .

Nie przesadź z dodatkami

Zakładając męską biżuterię, pamiętaj jednak, aby nie przesadzić z liczbą dodatków. Ich nadmiar może wprowadzić do Twojej stylizacji niepotrzebny chaos. Zakładaj niewiele biżuterii naraz. Dwa dodatki to optymalny i jednocześnie bezpieczny wybór. Nie zapomnij, że zegarek również wlicza się do akcesoriów. Połączenie go ze stonowaną, plecioną lub koralikową bransoletą będzie wystarczające i świetnie dopełni elegancką stylizację.

Pamiętaj też o tym, aby biżuteria komponowała się z kolorami i materiałami pozostałych części garderoby. Barwę bransoletki możesz dobrać na przykład do barwy poszetki, z kolei pasek od zegarka powinien współgrać z paskiem od spodni, jeśli jest skórzany, lub ze spinkami do mankietów, jeśli jest metalowy. Może się wydawać, że umiejętne skomponowanie dodatków nie jest tak ważne, ale w końcu diabeł tkwi w szczegółach – to właśnie akcesoria są wisienką na torcie w całej stylizacji.

