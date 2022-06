Co, jak, ile kupują w Internecie kobiety a mężczyźni? Różnice i cechy wspólne

Dane z raportu potrzebne dla Twojego e-commerce

W 2022 roku ukazał się raport nawyków zakupowych w sieci opracowany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej, dotyczący kobiet, mężczyzn oraz seniorów. Omawia on powszechnie przyjęte założenia, którym bliżej do stereotypów, a nie prawdziwych zachowań konsumenckich.

Jeśli prowadzisz sklep na platformie e-commerce, warto, byś przyjrzał się uważnie opublikowanym danym. Opracowywanie optymalizacji i treści na stronę pod kątem danej grupy docelowej będzie dużo prostsze. Zwróć uwagę też na niewielkie różnice w tendencjach zakupowych między kobietami a mężczyznami, nawet w wąskich obszarach, ale również w zachowaniach zakupowych typowych dla danej grupy wiekowej.

Brzmi dość skomplikowanie? W takim razie wszelkie działania SEO powierz agencji, która przeprowadzi audyt, a dalej zaplanuje optymalizację pod kątem pozycjonowania. Coraz częstszym rozwiązaniem jest łączenie działań SEO i UX, polegające na wzbogaceniu optymalizacji o doświadczenia odbiorcy. Dzięki nim poprawie ulega nawigacja na stronie czy wyświetlanie się jej na wszystkich urządzeniach. To tylko garstka przykładów możliwości specjalistów. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź, ile kosztuje SEO i na usługi jakiej firmy warto się zdecydować.

Zaczynamy zakupy internetowe

Zanim klient dokona zakupu, najpierw weryfikuje informacje i opinie o danym produkcie, a także korzysta z cenowych porównywarek. To jeden z pierwszych kroków prowadzących do złożenia zamówienia – ponad 66% ankietowanych w pierwszej kolejności przeprowadza research online. To argument przemawiający za tym, żeby zadbać o odpowiednie treści i sekcje na stronie. Te działania sprawią, że pozycja witryny w wyszukiwarce ulegnie poprawie, a e-konsumenci uzyskają odpowiedzi na pytania i potencjalne wątpliwości.

Raport Mr. & Mrs. E-commerce podaje, że 16% pań ufa rekomendacjom bliskich osób, część z nich - 15% - przegląda sekcje blogowe i vlogi, aby uzyskać więcej informacji o produkcie. 14% spośród panów zagląda w tym celu na fora internetowe, ale równie często decyzje zakupowe wspiera poprzez porównywarki cenowe.

Z perspektywy właściciela e-commerce na pewno warto inwestować na stronie w sekcje poradnikowe, blogowe czy recenzje produktowe, które dostarczą użytkownikom wysokiej jakości treści. To również sposób na wychodzenie naprzeciw ich potrzebom oraz wspieranie w podejmowaniu decyzji zakupowych. To też efektywna forma pozycjonowania stron. Tym zadaniem zajmie się agencja SEO Boo.pl., aby przyniosło ono jak najlepsze owoce.

Co ważne, jeśli grupą docelową są głównie seniorzy, warto pomyśleć o założeniu infolinii lub czatu ze sprzedawcą. Badania pokazują, że aż 33% ankietowanych seniorów zasięga opinii u rodziny i sprzedawców. W głównej mierze stawiają na rzeczywistą rozmowę niż na czytanie treści lub oglądanie vlogów.

Jakie katalogi produktowe odwiedzamy najczęściej?

Zgodnie z wynikami badań, kategorie najchętniej wybierane przez kobiety, to: moda, kosmetyki, produkty dla dzieci. U mężczyzn są to: elektronika, gadżety, produkty z kategorii moda i uroda. Zaskakujące? Z pewnością! Jednak dzięki temu możemy śmiało odrzucić powszechne stwierdzenie, że branża modowa i sektor urody należą wyłącznie do kobiet.

Możliwości, jakie oferują zakupy w Internecie, są coraz swobodniej wykorzystywane przez e-konsumentów. Dotyczy to chociażby darmowych zwrotów. Klienci zamawiają nawet kilka produktów online, żeby dobrać najodpowiedniejszy i odesłać pozostałe. Taka praktyka bliższa jest kobietom – w 44%, a u mężczyzn dzieje się tak w 41%.

Zakupy w Internecie - ale gdzie?

Zakupy internetowe stają się coraz bardziej powszechne wśród wszystkich grup wiekowych. 8/10 osób kupuje w sieci, a ogólne statystyki pokazują, że decydują się na e-zakupy średnio raz lub dwa razy w miesiącu, niezależnie od płci lub też wieku. Kobiety preferują sklepy internetowe, portale aukcyjne i zakupowe - ok. ⅓ badanych internautek wskazała tak przy tworzeniu raportu Mr. & Mrs. E-commerce. Mężczyźni mają podobne tendencje do korzystania z platform zakupowych i aukcyjnych. Odmiennie od kobiet chętniej decydują się jednak na e-zakupy w sklepach obsługiwanych przez aplikacje mobilne, co jest wyraźnym sygnałem dla właścicieli sklepów internetowych - warto optymalizować swój e-commerce pod kątem urządzeń mobilnych!

Czego potrzebujemy, aby kupić online?

Współcześnie - mobilnych urządzeń. Smartfony zdominowały świat e-commerce w obu grupach. Aż 40% transakcji zakupowych robią oni właśnie za pośrednictwem smartfonów, a drugie tyle to zamówienia składane przy użyciu laptopów.

Dla przykładu, wyszukiwania fraz „na sprzedaż” i „na sprzedaż w pobliżu” na urządzeniach mobilnych wzrosło o 250% w latach 2017-2019, co również przemawia za tym, aby w przypadku sklepów online, które działają też stacjonarnie, pozycjonować się lokalnie. Ważne jest zadbanie o działania off-site, np. utworzenie wizytówki sklepu w Google. Jeśli więc chcesz promować swoją markę w konkretnym mieście lub najbliższym regionie, wykorzystaj możliwości, jakie oferuje profesjonalna agencja SEO - https://boo.pl/pozycjonowanie-katowice/ lub na inne miasto w województwie śląskim przebiegnie sprawnie i efektywnie.

Wracając do analizy wyników, duża różnica w przyzwyczajeniach konsumenckich wśród kobiet i mężczyzn występuje w użyciu smartwatcha. Aż 10% mężczyzn zadeklarowało robienie zakupów w Internecie w ten sposób, a tylko 2% kobiet. Reprezentanci grupy seniorów z kolei aż w 83% korzystają z laptopów, a w drugiej kolejności - 41% - ze stacjonarnych komputerów.

E-transakcje - u kogo osiągają wyższy wskaźnik?

Jeśli chodzi o wydatki na zakupy internetowe w skali miesiąca, są niemal takie same w przypadku obu grup. Najczęstszy przedział wydatków to 201-400 zł, co wskazało blisko ⅓ ankietowanych. Zazwyczaj jednorazowa kwota mieści się w 51-100 zł. Rezultaty badań pokazują, że hipotezy mówiące o skłonności kobiet do rozrzutności i większych wydatków w sieci nie są już aktualne. Być może to ujednolicenie spowodowane jest bardzo szybkim rozwojem branży e-commerce, a także zwrotem konsumpcyjnym zauważalnym w okresie trwania pandemii.

Co ważne, za dodatkowe zalety transakcji online przedstawiciele obu grup uznają bezpłatne dostawy, szybką realizację zamówień oraz metody płatności typu BLIK, przelew.

Na zakończenie

Rozbieżność nawyków konsumpcyjnych w grupie kobiet i mężczyzn zdecydowanie się zaciera - potwierdzeniem są zresztą statystyki bardzo podobne dla obu grup. Świadczą o tym też zbliżone kwoty oraz niemal ta sama częstotliwość dokonywania zakupów online. Powszechne stwierdzenie, że rozrzutność jest cechą kobiecą, a zakupy są zdecydowaną domeną kobiet, to zatem już przeszłość.

Wnikliwa analiza nawyków konsumpcyjnych może przydać się do tego, aby określić konkretną grupę własnych odbiorców. Warto mieć na uwadze, że pewne różnice w zachowaniach zakupowych są naprawdę niewielkie w przypadku obu badanych grup. Jeśli targetem Twojego sklepu internetowego mają być tylko kobiety lub mężczyźni, nie zaszkodzi przyjrzeć się modelom zachowań zakupowych dla każdej grupy. Większe rozbieżności zauważalne są przy podziałach na grupy wiekowe, więc dostosowanie e-sklepu także w odniesieniu do wieku klientów jest niezwykle ważne. Prowadząc biznes e-commerce, warto odnosić się do sprawdzonych, aktualnych danych, aby właściwie dobrać grupę klientów. Dzięki temu działania marketingowe przyniosą wymierne korzyści.