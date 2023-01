Czy pozycjonowanie ma sens?

Na czym polega pozycjonowanie stron WWW?

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że każdy właściciel strony WWW choć raz słyszał o SEO. Nie powinno to dziwić, skoro pozycjonowanie jest jedną z głównych form reklamy w sieci. Wynika to przede wszystkim z faktu, że tego rodzaju praktyki pozwalają trafić do potencjalnych odbiorców w momencie, gdy Ci poszukują konkretnych rozwiązań, produktów czy usług.

Jednak wróćmy na chwilę do podstaw. Pozycjonowanie, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki, polega na prowadzeniu działań, dzięki którym strona staje się widoczna w bezpłatnych wynikach wyszukiwania na określone frazy kluczowe. SEO obejmuje takie praktyki jak np. audyt, marketing treści, budowanie profilu linkowego czy zmiany w warstwie technicznej witryny.

Zapamiętaj, że nawet najatrakcyjniejsza strona internetowa staje się bezużyteczna, gdy nie jest widoczna dla użytkowników. Pozycjonowanie jest zaś tym, co pomaga znaleźć nie tylko Twoją witrynę w Internecie, ale również ofertę, informacje o firmie czy tworzone treści.

Kiedy SEO strony internetowej ma sens?

Pozycjonowanie poleca się zarówno tym, którzy dopiero zaczynają działać w sieci, jak i właścicielom firmowych stron pozyskujących zbyt małą liczbę klientów.

Zastanawiasz się, czy istnieją sytuacje, w których SEO nie ma sensu? Oczywiście trudno wyobrazić sobie skuteczną optymalizację bez choćby niewielkiego budżetu. W przypadku, gdy potrzebujesz szybkich efektów, możesz znaleźć inne skuteczne narzędzia np. Google Ads. To również nie jest opcja dla Ciebie, jeśli nie planujesz długofalowych działań.

To jednak wyjątki od reguły. Co do zasady, pozycjonowanie stron internetowych stanowi skuteczną inwestycję, szczególnie gdy:

działasz w niszowej branży, dzięki czemu nawet podstawowa optymalizacja zwiększy widoczność Twojej firmy wśród klientów;

zależy Ci na strategicznych działaniach, które będą przynosić efekty w dłuższej perspektywie;

chcesz wyciągnąć z prowadzonych już działań marketingowych jeszcze więcej korzyści;

konkurencja Twojego biznesu z powodzeniem prowadzi działania SEO i znajduje się wyżej w rankingu wyszukiwarki;

potencjalni klienci szukają w Google produktów i usług, które zapewnia Twoja oferta;

możesz dostarczyć użytkownikom wyszukiwarki rozwiązań, które rozwiążą ich problemy i odpowiedzą na potrzeby.

Pozycjonowanie strony internetowej – dlaczego ma sens?

Jak już wiesz, SEO – podobnie do wielu innych długofalowych działań marketingowych – jest opłacalne dla większości biznesów. Warto zastanowić się, dlaczego pozycjonowanie, mimo że wymaga czasu, pracy, wiedzy, odpowiednich narzędzi oraz śledzenia aktualizacji, wciąż ma sens zarówno dla lokalnej firmy, jak i marki o krajowym zasięgu. Oto kilka argumentów za!

Użytkownicy szukają informacji w wyszukiwarce

Media tradycyjne np. bilbordy mogą w krótkim czasie zapewnić Twojej marce rozpoznawalność. Jednak decydując się na taki kanał promocji, docierasz do wielu przypadkowych odbiorców. To zupełnie inaczej niż w przypadku pozycjonowania.

Wyszukiwarka stanowi dla internautów najważniejsze źródło informacji. Właśnie dlatego, jeśli Twoja strona WWW jest wysoko w Google, to możesz za jej pośrednictwem dotrzeć do klientów, którzy nie tylko są zainteresowani produktami czy usługami, ale przede wszystkim okazują się bardziej skłonni do skorzystania z oferty.

Widoczność oferty Twojej firmy w sieci zależy od pozycjonowania

Wiesz już, że internauci poszukują w wyszukiwarce informacji o firmach, produktach i usługach. Po wpisaniu zapytania wybierają zwykle te strony internetowe, które znalazły się w Top 10 wyników wyszukiwania. Aby docierać do klientów z ofertą, Twoja witryna musi się znaleźć wysoko w Google.

Jeśli chcesz zadbać o widoczność w sieci, to musisz postawić na pozycjonowanie. Zoptymalizuj stronę zgodnie z wytycznymi i twórz treści, które zostaną docenione przez algorytmy, a Twoja oferta dotrze do szerokiego grona odbiorców znaczenie szybciej i sprawniej.

Lepszy ranking strony w Google to źródło wartościowego ruchu

Musisz wiedzieć, że SEO ma sens, gdy użytkownicy:

korzystają z wyszukiwarki, aby znaleźć Twoje produkty czy usługi lub

szukają w Google rozwiązań, na które Twoja oferta może odpowiedzieć.

W obu sytuacjach dzięki efektywnemu pozycjonowaniu możesz dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, którzy są na różnych etapach ścieżki zakupowej. Trafiając do osób, które już są zainteresowane tym, co zapewnia Twoja firma, zwiększasz szansę na pozyskanie wartościowego ruchu, który będzie miał lepsze przełożenie na konwersję (określone działania ze strony klienta).

Twoja konkurencja już prowadzi marketing w wyszukiwarce

Twoi rynkowi rywale z pewnością są już aktywni w sieci. Dlatego bez względu na to, w jakiej branży działasz, to właśnie SEO może okazać się jedną z najlepszych metod, aby wyprzedzić konkurencję. Prowadząc skuteczną optymalizację strony WWW, możesz przy stałym budżecie budować pozycję swojej firmy w sieci na lata.

Pozycjonowanie jest jeszcze lepszą inwestycją, jeśli dopiero zaczynasz rozwijać działalność online i nie możesz zainwestować w promocję tak dużo, jak większe biznesy.

Czy SEO strony internetowej się opłaca? Podsumowanie

Wciąż zastanawiasz się, dlaczego w pozycjonowanie inwestują zarówno małe lokalne firmy oraz średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje? Otóż SEO (choć nie należy do najłatwiejszych zadań) jest niezwykle opłacalne. Dzięki prawidłowej optymalizacji możesz osiągnąć konkretne cele biznesowe:

dotarcie do użytkowników aktywnie poszukujących produktów i usług,

wzrost bezpłatnego i wartościowego ruchu na stronie z wyszukiwarki,

stworzenie przyjaznej dla internautów i algorytmów witryny internetowej,

zbudowanie zaufania, wizerunku i rozpoznawalności oferty oraz firmy w sieci,

wyprzedzenie konkurencji, pozyskanie klientów i zwiększenie sprzedaży.

W biznesie czas to pieniądz. A pozycjonowanie jest procesem długotrwałym i wymagającym stałej aktualizacji. Dlatego możesz powierzyć swoją stronę WWW specjalistom SEO. W WeNet wiedzą, jak skutecznie optymalizować firmowe witryny. Poza dopasowanym do potrzeb Twojego biznesu pakietem usług otrzymasz również pomoc opiekuna w koordynacji i analizie działań oraz wsparcie w uzyskaniu długotrwałych efektów.

Nie zastanawiaj się dłużej, czy pozycjonowanie ma sens. Zaufaj doradcom internetowym i uwierz, że marketing w wyszukiwarce naprawdę się opłaca. Już teraz zamów darmową konsultację, a zyskasz bezpłatną wycenę i spersonalizowaną ofertę. Zrób kolejny krok w stronę sukcesu i popraw widoczność przedsiębiorstwa w Internecie.