Jak napisać CV, które nie trafi do kosza?

Poprawność to nie wszystko

Wiedząc o tym, jak istotny jest pierwszy rzut okiem pracodawcy na nasz życiorys, warto wykorzystać to do przyciągnięcia jego uwagi. Ciekawe, oryginalne cv z pewnością wyróżni się na tle zwyczajnych, powtarzalnych dokumentów, pisanych w najpopularniejszych programach komputerowych. Jak więc zabrać się do napisania atrakcyjnej, jedynej w swoim rodzaju skróconej wersji naszego życiorysu? Po pierwsze, przygotujmy i uporządkujmy potrzebne informacje, które powinny się w nim znaleźć, pamiętając o tym, by były one konkretne i związane ze stanowiskiem, na które kandydujemy. Następnie należy je uporządkować w odpowiedni sposób - opisując wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy zachować kolejność od ostatniego do najstarszego.

Kiedy mamy już przygotowane wszystkie potrzebne dane, możemy zabrać się za tworzenie efektu końcowego. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto znaleźć w internecie przykładowe cv, które posłużą nam jako inspiracja, aby stworzyć własny, oryginalny szablon cv. Jeśli jednak nie czujemy się na tyle pewnie, aby samodzielnie zaprojektować wygląd naszego życiorysu, z pomocą może nam przyjść darmowy kreator cv od https://bananacv.com/. Jest to narzędzie, które pozwala nam na szybkie stworzenie życiorysu o wybranym przez nas wyglądzie, spełniające wszelkie formalne wymogi. Jedyne co musimy zrobić, to wybrać dostępny w nim wzór cv, a następnie wpisać nasze przygotowane wcześniej informacje, które program automatycznie umieści we właściwych miejscach. Wzory cv dostępne w kreatorze różnią się między sobą, proponując niekonwencjonalne rozwiązania, a ich duża ilość umożliwia nam stworzenie cv, które z pewnością przyciągnie uwagę i będzie atrakcyjne dla oka rekrutera. Kreator cv umożliwia również zapisanie utworzonego pliku w formie elektronicznej, bądź wydrukowanie go w tradycyjnej formie papierowej, dlatego możemy nawet od razu wysłać go do potencjalnego pracodawcy.

Zacznij już dziś

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak napisać CV, może wydawać się to trudnym wyzwaniem, zwłaszcza jeśli naszym celem jest dopiero pierwsza praca w życiu. Nie możemy się jednak zniechęcać, gdyż w internecie znajduje się wiele materiałów pomocniczych, takich jak przykładowe cv, szablony, wzory lub kreatory, które z pewnością ułatwią nam to zadanie. Dlatego nawet stojąc dopiero u progu swojej kariery zawodowej, warto ćwiczyć przygotowywanie oryginalnych cv, które zagwarantują nam dobry start na rynku pracy.

