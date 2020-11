JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ZAKUPACH KOSMETYKÓW

Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, ile pieniędzy wydajemy na takie produkty jak szampon, krem ​​do twarzy, krem ​​pielęgnacyjny, balsam do ciała czy kosmetyki i akcesoria do makijażu?

Branża kosmetyczna i branża beauty dynamicznie się rozwijają zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Szacuje się, że łączna wartość rynku kosmetycznego w Polsce przekroczy w 2020 r. 13 mld zł, podczas gdy jego globalna wartość wynosi 500 mld USD. Średnia suma, jaką Polki rocznie przeznaczają na kosmetyki to w przybliżeniu 1400 zł. Dla gospodarstw domowych, przy uwzględnieniu wydatków na kosmetyki i środki higieny osobistej dla całej rodziny, wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.

Tymczasem wystarczy wziąć pod uwagę kilka praktycznych wskazówek dotyczących zarówno kupowania kosmetyków, jak korzystania z nich, aby znacznie ograniczyć swoje wydatki w tej sferze. Poniżej przekonasz się, jakie to proste!

Przemyśl swoje potrzeby i przeprowadź rewizję swojej kosmetyczki

Na początek warto określić nasze podstawowe potrzeby w kwestii kosmetyków i ustalić, które kosmetyki są dla nas absolutnie niezbędne, jak na przykład krem przeciwsłoneczny, szampon czy podkład. Następnie można przejść do rewizji aktualnie posiadanych kosmetyków i przekonać się, czy nie posiadamy po kilka produktów mających takie samo przeznaczenie. Być może korzystamy z dwóch niewiele różniących się podkładów i mogłybyśmy rozważyć rezygnację z jednego z nich? Zamiast ulegać chwytom marketingowym i wpadać w pułapki konsumenckie, które drogo nas kosztują, warto przyjrzeć się swoim faktycznym potrzebom i skonfrontować je z domową kolekcją kosmetyków. Takie podejście umożliwi nam lepsze zaplanowanie przyszłych wydatków.

Poszukaj tańszych odpowiedników

Wiemy, jak trudno jest zrezygnować z ulubionych produktów. Ale jeśli produkt, który kupujemy za 60 zł, posiada swój odpowiednik w cenie 30 zł, dlaczego mielibyśmy przepłacać? Przeświadczenie, że cena świadczy o jakości jest już mocno nieaktualne, w szczególności jeśli chodzi o branżę kosmetyczną. Wraz z rozwojem branży kosmetycznej rośnie również liczba przystępnych cenowo dobrej jakości marek kosmetycznych, które mogą stanowić alternatywę dla liderów rynku. O tańsze alternatywy dla produktów drogich marek możesz zapytać obsługę drogerii lub samodzielnie poszukać ich w sieci.

Na co zwrócić uwagę korzystając z kosmetyków i produktów do makijażu

Z reguły każdy kosmetyk posiada datę ważności (należy zwrócić uwagę również na termin przydatności liczony od momentu otwarcia produktu) oraz określoną wielkość porcji zalecaną do jednorazowej aplikacji. W przypadku niektórych kosmetyków, jak na przykład kremu do twarzy, może się okazać, że niepotrzebnie nakładamy zbyt dużą jego ilość na raz, podczas gdy pożądany efekt można osiągnąć przy mniejszej ilości. Produkty do makijażu, takie jak tusz do rzęs, ze względów higienicznych i zdrowotnych należy wymieniać co najmniej raz na dwa miesiące. Dlatego też zamiast wydawać duże sumy na kosmetyki, których nie będziemy w stanie zużyć w ciągu dwóch miesięcy, warto rozważyć zakup mniejszego opakowania w niższej cenie. W ten sposób unikniemy regularnego wyrzucania do śmieci części niewykorzystanych w porę kosmetyków bądź, co gorsza, potencjalnych dolegliwości związanych z użytkowaniem produktów po terminie przydatności.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas używania materiałów do makijażu, są pędzle. Używając wysokiej jakości pędzli do makijażu, które są odpowiednie dla danego produktu, sprawi że makijaż będzie wyglądał bardziej profesjonalnie, a jednocześnie pozwoli na zużycie mniejszej ilości samego kosmetyku. Na przykład nałożenie niedużej ilości niedrogich cieni do oczu na wysokiej jakości podkład lub bazę pozwoli na uzyskanie trwalszego makijażu.

Bądź na bieżąco z ofertą drogerii internetowych

Zwłaszcza przy okazji różnorakich świąt, kiedy jesteśmy bardziej skłonni wybrać się na zakupy, sklepy internetowe organizują specjalne akcje, oferując bony upominkowe i kupony rabatowe, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Wiele sklepów również chętnie udostępnia kody rabatowe na pierwsze zakupy, aby przyciągnąć nowych klientów. Robiąc zakupy online, zacznij od sprawdzenia aktualnej oferty kodów zniżkowych, dzięki którym zapłacisz mniej.

Sklepy prowadzące sprzedaż za pośrednictwem outletów to niewyczerpane źródła okazji, z których możesz korzystać na co dzień. Chociaż czas dostawy i wysyłki jest nieco dłuższy w porównaniu z innymi sklepami, pod względem cenowym jest to zdecydowanie bardziej korzystna opcja. Sklepy takie jak Douglas czy Sephora posiadają bogatą ofertę produktów kosmetycznych. Promocje w outlecie często można łączyć również z kodami rabatowymi na cały asortyment, a także punktami lojalnościowymi, dzięki czemu na pojedynczych zakupach można zaoszczędzić naprawdę spore kwoty. Żeby dowiedzieć się jak korzystać z kuponów wystarczy zajrzeć na oncecouponatime.com, gdzie również można zapoznać się z aktualizowaną na bieżąco ofertą kodów rabatowych i promocji. Jeśli nie masz jeszcze doświadczenia w korzystaniu z kodów rabatowych, proponujemy rzucić okiem na aktualny kod rabatowy Sephora i dowiedzieć się więcej na ten temat.

Przeglądaj gazetki promocyjne

Sklepy kosmetyczne, takie jak Rossmann czy Hebe oferują cotygodniowe zniżki na niektóre produkty. Aktualną cenę danego kosmetyku do makijażu lub pielęgnacji, można zawsze sprawdzić w gazetkach promocyjnych. Nie musisz iść do sklepu, wszystkie gazetki dostępne są online, również na Once Coupon A Time.

Samodzielnie przygotuj niektóre kosmetyki do pielęgnacji

Jeśli zależy Ci na naturalnym składzie stosowanych przez Ciebie produktów do pielęgnacji twarzy i włosów, możesz samodzielnie przygotować potrzebne kosmetyki pielęgnacyjne w domu. Na przykład, zamiast kupować drogie serum do włosów, możesz użyć oleju kokosowego lub oleju arganowego. Olej kokosowy może mieć również zastosowanie jako balsam nawilżający do ciała, dłoni i ust, a także jako skuteczny środek do demakijażu. Używając olejków o właściwościach hamujących starzenie i naturalnych produktów można przygotować domowej roboty kremy i maski pielęgnacyjne. Przykładowo olej z awokado i olejek wzbogacony witaminą E świetnie sprawdzą się jako składniki do kremu pod oczy. W internecie można odnaleźć całe mnóstwo przepisów na domowe kosmetyki. Naturalne kosmetyki w drogeriach często nie należą do najtańszych. Tymczasem dzięki samodzielnemu przygotowywaniu kosmetyków zapewnisz sobie w pełni naturalną pielęgnację, unikając zbędnych wydatków.