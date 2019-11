Jak zrobić tradycyjną zupę japońską ramen?

Jak przygotować ramen w domowych warunkach?

Oto przepis na ramen, który na pewno wszystkim zasmakuje.

SKŁADNIKI NA BULION:

 1 kg wieprzowych kości

 1 kurzy/indyczy/kaczy korpus

 4 szalotki  korzeń imbiru (ok. 10 cm)

 pół główki czosnku

 2 marchewki

 algi kombu - płat o wymiarach ok. 7 x 20 cm

 ok. 80 - 100 ml japońskiego sosu sojowego (shoyu)

 80 ml sake



MOŻLIWE DODATKI:

 wieprzowina

 grzyby shitake

 dymka/szczypiorek

 jajka  prasowane glony (sushi nori)

 kiełki fasoli

 pak choy/bok choy

 przyprawa shichimi togarashi

MAKARON - gotujemy według przepisu

PRZYGOTOWANIE BULIONU

Kości i korpus zalewamy w całości zimną wodą. Doprowadzamy do wrzenia. Odcedzamy, płuczemy zimna wodą i ponownie wkładamy do garnka. Szalotki i czosnek obieramy i miażdżymy. Dodajemy do garnka wraz z pokrojonym na plastry imbirem i pokawałkowaną marchewką. Na koniec dorzucamy kombu i wszystko zalewamy zimną wodą - tak, żeby składniki były przykryte. Gotujemy na dużym ogniu, wyjmujemy kombu, usuwamy szumowiny. Teraz zmniejszamy ogień do minimum i pozwalamy zawartości garnka powoli pykać na wolnym ogniu pod uchyloną pokrywką, zupełnie jak podczas gotowania naszego rodzimego rosołu. Czas? Ok 6 godzin. Gotowy bulion odcedzamy przez sito.

Przed skomponowaniem ramenu w misce musimy:

 ugotować jajka na półtwardo

 podsmażyć na miękko grzyby shitake

 pokroić wieprzowinę w plastry

Do bulionu dodajemy sos sojowy oraz sake i gotujemy, w razie potrzeby dodając więcej sosu. W miskach układamy wybrane dodatki oraz, oczywiście, makaron i zalewamy całość wrzącym bulionem.

Czy ramen ma właściwości odżywcze?

W ramenie znajduje się białko, kolagen, witaminy z grupy B, witamina A oraz potas i żelazo, wapń i magnez. W zależności od użytych do przygotowania składników możemy uzyskać zupę bardzo tłustą i maksymalnie kaloryczną, jak i lekką, klarowną i niemal dietetyczną.

Sapporo ramen (miso ramen) jest rozgrzewający i bardzo pożywny, doskonały na ostre zimy. Zawiera miso, kukurydzę, masło, siekaną wieprzowinę i czosnek. Szczególnym rodzajem ramenu jest przyrządzone na wieprzowych kościach tonkotsu. Poprzez długie wygotowywanie kości na ostrym ogniu, pozyskuje się gęsty, niemal mleczny bulion, tłusty i bardzo bogaty w kolagen - dlatego lubią go np. sportowcy dbający o stawy.