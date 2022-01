Jakie kolczyki będą hitem w 2022 roku?

Po pierwsze – sięgające ramion ozdoby

Każda fanka biżuterii, która na bieżąco śledzi najnowsze trendy pojawiające się w branży jubilerskiej, musi pamiętać, że w 2022 roku największym uznaniem będą cieszyły się kolczyki wiszące Ditta Zimmermann. Takie ozdoby wyróżniają się dużym rozmiarem, są długie, niekiedy sięgają nawet ramion osoby, która je nosi. Niekiedy mówi się, że są to tak zwane kolczyki-żyrandole stworzone z błyszczących, cienkich łańcuszków; często elementem ozdobnym są tam motywy kwiatowe i roślinne.

Po drugie – geometryczne motywy

Nie sposób nie zauważyć, że biżuteryjne trendy 2022 roku są kontynuacją tego, co było na czasie w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Dlatego również w najbliższej przyszłości będzie można zauważyć swego rodzaju mieszankę rozmaitych tendencji. Nadal na szczycie utrzymają się kolczyki o geometrycznych kształtach. Największą popularność zyskają modele kwadratowe, prostokątne, trójkątne i oczywiście okrągłe. Te ostatnie są prawdziwym hitem. Warto sięgać zarówno po małe, złote kółeczka, jak również po wykonane ze srebra, duże okręgi. Owalne wyroby jubilerskie są dedykowane przede wszystkim posiadaczkom twarzy w kształcie kwadratu – łagodzą rysy i ostre krawędzie oraz dodają lekkości.

Po trzecie – akcesoria z pereł

Perły to synonim klasyki oraz uniwersalności. Nikogo nie powinno więc dziwić, że ten elegancki, szlachetny, wytworny i ponadczasowy element ozdobny jest wykorzystywany również do produkcji kolczyków. Najlepiej prezentują się one w komplecie z naszyjnikiem w postaci sznura pereł albo oraz z bransoletką o podobnym wyglądzie. Tego typu ozdoby uszu sprawdzą się przede wszystkim podczas randki, rodzinnej imprezy, czy innej uroczystości wymagającej założenia nieco bardziej oficjalnej stylizacji.

Po czwarte – dodatki w stylu boho

W tym sezonie będą królowały kolczyki w stylu boho. To świetna wiadomość dla wszystkich pań, które upodobały sobie lekkie, zwiewne i niezobowiązujące dodatki. Piórka, frędzelki oraz koraliki – to elementy ozdobne charakterystyczne dla tego stylu, które oszałamiająco prezentują się właśnie wtedy, gdy dekorują kolczyki.

Po piąte – maksymalizm oraz niepowtarzalność

W 2022 roku bezapelacyjnie rządzą kolczyki w rozmiarze XXL. Należy stawiać na wyraziste, przyciągające wzrok ozdoby uszu, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. Monumentalne dodatki to prawdziwy hit, szczególnie, jeśli są one noszone pojedynczo. Jeden, duży kolczyk to rozwiązanie dla osób odważnych, które lubią bawić się modą.

Kolczyki zgodne z aktualnymi trendami – podsumowanie

Powyższe przykłady doskonale pokazują, że najnowsze trendy biżuteryjne 2022 roku są bardzo oryginalne i różnorodne. W efekcie każda miłośniczka popularnych akcesoriów może wybrać dla siebie dodatki, dopasowane do indywidualnych upodobań oraz dotychczasowych nawyków. Modne kolczyki są teraz ogólnodostępne, a ich zakup jest możliwy zarówno w sklepie on-line, jak i w stacjonarnych punktach sprzedaży.

źródło zdjęć: freepik.com