Kusmi Tea - Ekskluzywne herbaty

Czarne herbaty - to najbardziej popularny rodzaj herbaty, który charakteryzuje się mocnym smakiem i aromatem. Czarne herbaty Kusmi Tea to mieszanki liściastego, fermentowanego liścia herbaty, które są dostępne w różnych smakach i aromatach, od klasycznych po bardziej egzotyczne.

Infuzje - to mieszanki ziół i owoców, które mogą być dodawane do herbaty lub spożywane same w sobie. Infuzje Kusmi Tea są dostępne w różnych smakach i aromatach, od klasycznych po bardziej egzotyczne. Są one tworzone z naturalnych składników, bez dodatku sztucznych barwników czy konserwantów.