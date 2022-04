Monitoring wizyjny – co to jest i na czym polega?

Jak działa monitoring wizyjny?

Podczas korzystania z klasycznego monitoringu o wtargnięciu niepożądanej osoby na posesję można dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy włączy się alarm. Zbyt późna reakcja na zdarzenie może przynieść opłakane skutki. Ten typ monitoringu daje najczęściej jedynie szansę na obejrzenie sytuacji i określenie, o której godzinie miała miejsce. Identyfikacja zamaskowanych sprawców jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa. Z kolei monitoring wizyjny umożliwia śledzenie obiektu dzięki precyzyjnie nałożonej siatce i wysyła natychmiast sygnał operatorowi, dzięki czemu ma on szansę na szybką reakcję i zapobiegnięcie przykrym zdarzeniom. Gdy sytuacja dzieje się w czasie rzeczywistym, podejmowana jest interwencja i w razie potrzeby wezwana zostaje policja. Taki sposób monitoringu obiektów jest niezwykle skuteczny dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii i pozwala na optymalizację kosztów w stosunku do tradycyjnej ochrony fizycznej. To rozwiązanie posiada w swojej ofercie m.in. firma SVS. Warto pamiętać o tym, że monitoring wizyjny nie może być wykorzystywany do kontrolowania wydajności pracowników oraz efektów wykonywanej przez nich pracy. Ma on służyć jedynie wykrywaniu zdarzeń, które zagrażają bezpieczeństwu.

Kiedy można zastosować monitoring wizyjny?

Warto pamiętać o tym, że monitoring wizyjny może zostać wykorzystany w określonych przypadkach. Są to sytuacje takie jak:

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,

ochrona mienia (firmy, domu, osiedla mieszkalnego),

kontrola produkcji,

konieczność zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby działać na szkodę pracodawcy.

Nie można jednak wykorzystać tego rozwiązania, jeśli narażałoby ono godność i dobra osobiste pracownika, np. gdyby monitoring został umieszczony przy wejściach pod prysznic lub w pomieszczeniach socjalnych przeznaczonych do spożywania posiłków. Ta opcja nie może też ograniczać zasady wolności i niezależności związków zawodowych – nie wolno więc stosować kamer w pomieszczeniach, w których odbywają się spotkania należących do nich pracowników. Dodatkowo nie umieszcza się ich w pomieszczeniach takich jak szatnie, stołówki czy palarnie.

Podsumowanie

Monitoring obiektów pozwala wykryć wtargnięcie obcej osoby na posesję. W przeciwieństwie do tradycyjnego monitoringu, wizyjny umożliwia szybką reakcję na zdarzenie i zapobiegnięcie przykrej sytuacji. Natychmiastowa interwencja jest niezbędna, by powstrzymać sprawców przed dokonaniem szkód. W przeciwnym razie możliwe będzie jedynie określenie godziny zdarzenia, natomiast zamaskowani sprawcy mogą być trudni do zidentyfikowania. Z monitoringu wizyjnego należy korzystać wedle określonych prawem zasad.