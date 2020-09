Najciekawsze efekty dekoracyjne na ścianach w salonie

Salon industrialny

Wnętrza surowe, industrialne z roku na rok zyskują coraz więcej fanów. Styl industrialny nadaje się nie tylko do przestrzeni użytkowych, ale może być z powodzeniem wykorzystany również w prywatnym domu lub mieszkaniu. Styl ten charakteryzuje się oszczędną estetyką, minimalizmem i surowym klimatem. Niemal obowiązkowy jest też beton, który pojawia się w prawie każdej stylizacji nawiązującej do stylu industrialnego.

By odwzorować ten kierunek we własnym mieszkaniu nie trzeba inwestować w płytki imitujące beton. Tego typu płytki najlepiej sprawdzają się na bardzo dużych powierzchniach ścian, którymi nie każdy dysponuje. Są alternatywy dla tego rozwiązania. Producenci oferują tynk mineralny, za pomocą którego można odtworzyć konkretny efekt dekoracyjny ścian. Tynk mineralny beton pozwala samodzielnie dopracować ostateczne wykończenie i nadać ścianom charakterystyczne przetarcia imitujące beton. Powierzchnia może być gładka lub właśnie wzbogacona o wyżerki i ubytki. Ten efekt dekoracyjny doskonale będzie współgrał z wnętrzami, w których króluje metal, szkło oraz surowe drewno. Produkt MAGNAT Style Beton można zakupić na stronie: https://www.dekoratorium.pl/pl/Produkty/Efekty-dekoracyjne/c/b2c-efekty-dekoracyjne.

Połyskujące ściany

Jeśli jesteś na etapie poszukiwań farby z efektem dekoracyjnym, warto rozważyć MAGNAT Style Stiuk Perłowy. Produkt pozwoli wyczarować efekt ściany z delikatnymi przetarciami, która lekko połyskuje w zależności od kąta padania światła. Stiuk jako struktura trójwymiarowa nadaje wnętrzom głębi oraz niepowtarzalnego uroku. Nadaje się do aranżacji nowoczesnych, pełnych blasku i eleganckich – słowem jest idealny do Twojego salonu.

Dekoracyjne ściany w salonie to marzenie wielu, ale coraz rzadziej decydujemy się na wzorzyste tapety. Choć stiuk nie jest odkrywczą techniką zdobienia ścian, to wraca do łask i staje się coraz modniejszy. Stiuk perłowy pozwoli wyczarować na ścianie efekt perłowego połysku, który w zależności od padania światła będzie mienić się refleksami i tworzyć rozmaite wrażenia optyczne. Stiuk Perłowy MAGNAT Style to cienkowarstwowa masa akrylowa z dodatkiem perłowych wypełniaczy, nadaje powierzchniom charakterystyczne powłoki o szlachetnym połysku.

Salon dla kreatywnych

A co jeśli surowy beton i połyskujący stiuk perłowy nie są w Twoim stylu? Kolejnym produktem pozwalającym stworzyć ciekawy efekt jest farba dekoracyjna o właściwościach magnetycznych. Dzięki niej możesz zmieniać swój salon nawet każdego dnia, zgodnie z obecnym nastrojem.

Farba magnetyczna pozwala za pomocą magnesu przytwierdzać dekoracje. To sposób, by w salonie zaprezentować najciekawsze zdjęcia przywodzące najmilsze emocje, powiesić rysunki najmłodszych domowników lub też dzieła współczesnych artystów. Wszystko to bez użycie kleju, pinezek czy taśm.

Magnetyczna Farba Tablicowa MAGNAT 2w1 to produkt przeznaczony do aranżacji wnętrz, łączący cechy farby magnetycznej oraz tablicowej w 1. To oznacza, że można do niej zarówno przyczepiać magnesy, jak i pisać kredą i zmywać. Farba z efektem magnetycznym i tablicowym ma matowe wykończenie, cechuje się niemal niewyczuwalnym zapachem i jest w pełni bezpieczna dla zamieszkujących domowników oraz pupili. Farbę można nakładać na ścianę pędzlem lub wałkiem malarskim wytworzonym z gąbki. Nie nadaje się ona do metody natryskowej. Nie należy jej także rozcieńczać ani mieszać z innymi farbami, ponieważ to może nieodwracalnie zniszczyć jej wyjątkowy charakter.

Efekt przetartego tynku w Twoim salonie

Szukając efektu dekoracyjnego do własnego salonu warto zainspirować się na różne sposoby. Może się okazać, że technika, o której nie miało się pojęcia jest tą, która będzie najlepiej pasować do danego pomieszczenia. W tym przypadku mowa o efekcie przetartego tynku, który można stworzyć za pomocą glinki weneckiej.

Glinka Wenecka MAGNAT Style jest jednowarstwową, strukturalną farbą wytworzoną na bazie akrylu. Pomoże w prosty sposób stworzyć na ścianie strukturę przetartego tynku, który to efekt chętnie wykorzystywany jest zarówno na ścianach wewnętrznych budynków, jak i na detalach architektonicznych. To rozwiązanie dla osób, które poszukują nietypowych efektów dekoracyjnych do ozdobienia własnego salonu. Produkt dostępny jest w aż 15 kolorach, co daje duże możliwości aranżacyjne. Efekt przetartego tynku to tak naprawdę dwubarwne, kontrastujące ze sobą odcienie, które są nie tylko modne, ale i praktyczne. W mniejszym stopniu widoczne są na nich zabrudzenia, a stworzona z pomocą produktu powłoka jest odporna na zmywanie. Warto rozważyć ten efekt we własnym salonie.