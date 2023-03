Poznaj 3 powody, dla których warto uwzględnić kinkiety w aranżacji wnętrza!

1. Kinkiety jako dodatkowe źródła światła o wielu możliwościach

Każde pomieszczenie zyskuje na atrakcyjności, jeśli jest dostatecznie oświetlone. Zapewnienie odpowiedniej ilości światła może nie być łatwym zadaniem, szczególnie jeśli pokój jest duży. Jeśli chcesz zadbać o to, by nawet najmniejszy zakamarek nie pozostawał ciemny, wykorzystaj kinkiety. Nie zajmują cennej powierzchni użytkowej – jak lampy stojące lub stołowe – i z pewnością nie obniżają komfortu korzystania z pomieszczenia. Co więcej, większość dostępnych na rynku modeli ma możliwość regulacji kąta padania światła – na dół lub na górę. Za pomocą lamp ściennych w prosty sposób można też podzielić pokój na funkcjonalne strefy.

2. Praktyczna i nietuzinkowa dekoracja przestrzeni

Jedną z najważniejszych zalet kinkietów jest ich design. Obecnie dostępne modele mogą stać się ciekawą ozdobą wnętrza i skupiać na sobie uwagę Twoich gości. Aby stworzyć spójną i harmonijną aranżację, warto wybrać kinkiety, które uzupełniają styl, w jakim urządzony jest dany pokój. Ciekawym rozwiązaniem jest wybranie lamp ściennych i sufitowych z jednej kolekcji. Dzięki temu unikniesz chaosu w wystroju. Jeżeli poszukujesz modnych kinkietów, które bez trudu dopasujesz do charakteru wnętrza, zwróć uwagę np. na ofertę e-sklepu ROMIR – w specjalnie stworzonej kategorii: https://romir-lampy.pl/lampy-scienne znajdziesz nieszablonowe projekty, pasujące zarówno do wnętrz klasycznych i industrialnych, jak i nowoczesnych czy glamour. Wybór opraw jest ogromny!

3. Kinkiety – lampy, które budują nastrój

Nie od dziś wiadomo, że subtelne dodatki mogą wprowadzić do wnętrza pożądany klimat. Jeśli zależy Ci na tym, aby pomieszczenie wypełniło się lekkim, nastrojowym półmrokiem, to zrezygnuj z włączania głównego oświetlenia – kinkiety z całą pewnością spełnią to zadanie. Delikatne światło będzie strzałem w dziesiątkę podczas oglądania telewizji, czytania czy wykonywania innych czynności, szczególnie wtedy, gdy główne oświetlenie jest za mocne.

Kinkiety można zamontować w niemal każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego przeznaczenia. Doskonale prezentują się w salonie, gabinecie lub sypialni, choć równie często można je spotkać w holach czy korytarzach – świetnie oświetlają ciągi komunikacyjne. W mniejszych przestrzeniach z powodzeniem mogą pełnić funkcję oświetlenia głównego.