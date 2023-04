Pożyczki dla osób z negatywną historią kredytową – jak je uzyskać?

W jakim celu stworzono bazę BIK?

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która została stworzona, by chronić konsumentów, a także instytucje finansowe. Jeszcze kilkanaście lat temu dochodziło do sytuacji, w której oszuści zaciągali jednocześnie kilka kredytów na wysoką kwotę w różnych bankach. Naturalnie, nie zostawały one zwracane, a banki traciły pieniądze. Z drugiej strony wielu konsumentów podchodziło do zaciągania zobowiązań zbyt lekko. Chętnie korzystali z finansowania zewnętrznego, lecz nie przywiązywali wagi do ich spłaty. W związku z tym nadmiernie się zadłużali i nie byli w stanie spłacić swoich długów.

Komercyjne banki w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich w 1997 roku stworzyły bazę gromadzącą i przetwarzającą informacje o historiach kredytowych konsumentów i podmiotów gospodarczych. Dane te są usystematyzowane i przekazywane każdej instytucji finansowej, do której zgłosił się konsument lub podmiot gospodarczy w celu zaciągnięcia zobowiązania. Dzięki temu chronione są interesy banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych i dba się o bezpieczeństwo finansowe konsumentów.

Raport stworzony przez BIK daje firmom finansowym szanse na bezpieczne pożyczanie pieniędzy. Choć nie wszyscy konsumenci popierają raporty BIK, to jednak Biuro Informacji Kredytowej działa po to, by chronić konsumentów.

Co zawiera raport BIK?

Raport Biura Informacji Kredytowej podzielony jest na dwie części. W pierwszej opisana jest historia spłaty naszych zobowiązań. W drugiej części natomiast znajdziemy scoring BIK, czyli ocena punktowa naszej sytuacji finansowej.

Aby BIK mogło stworzyć i zestawić historię naszych zobowiązań, musi otrzymać informacje o kredytach i pożyczkach z banków, SKOK-ów i firm pozabankowych. Instytucje te przekazują jaki rodzaj kredytu lub pożyczki otrzymał konsument, ile wynosi kwota zobowiązania i jakie są jego koszty. Przekazywana jest również data podpisania umowy i jej zakończenia, a także jak wygląda harmonogram spłat. Jeżeli konsument nie spłaca rat w wyznaczonym terminie, bank lub firma pożyczkowa wysyła o tym fakcie informacje do BIK. Na podstawie otrzymanych danych, BIK tworzy historię spłat, która dzielona jest na trzy grupy. W grupie pierwszej – zielonej, są konsumenci, którzy rzetelnie podchodzą do spłaty zobowiązań, a w ich przypadku nie występują opóźnienia. W drugie – pomarańczowej grupie są konsumenci, którzy spóźniają się ze spłatą, ale po kilku dniach regulują swoje zobowiązania. Natomiast w trzeciej – czerwonej grupie są te osoby i podmioty, które nie wywiązują się ze spłat, a opóźnienia są spore. Inaczej mówiąc, ich zadłużenie jest przedawnione. Na otrzymanie kredytu lub pożyczki zły BIK ma bardzo duży wpływ. Jeśli nasz raport „świeci się na czerwono”, z pewnością nie mamy szans na kredyt.

W drugiej części raportu widnieje scoring BIK, czyli ocena punktowa. Każdy konsument może otrzymać od 0 do 100 punktów. Im ich więcej, tym mamy większe szanse na otrzymanie pożyczki lub kredytu.

Czy są pożyczki dla osób z negatywną historią kredytową?

Wiemy już, że przy negatywnej historii kredytowej nie mamy szans na kredyt w banku. A jak wygląda sytuacja w firmach pożyczkowych? Nie każda firma pożyczkowa jest skora do podpisywania umów z osobami, które w przeszłości nie wywiązywały się ze swoich obowiązków względem innych firm finansowych. Jeżeli zależy nam na pożyczce dla osób z negatywnymi wpisami w BIK, musimy ich poszukać. Na ogół pożyczkodawcy zaznaczają, dla kogo przeznaczona jest pożyczka. Stąd możemy spotkać się z pożyczką bez BIK, pożyczką bez baz lub pożyczką ze złą historią kredytową. Musimy jednak pamiętać, że oprócz historii kredytowej pożyczkodawcy sprawdzają również zdolność kredytową. Jeśli nie wykażemy, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie w określonym terminie, otrzymanie nawet pożyczki bez BIK może stanowić nie lada wyzwanie.

Jak otrzymać pożyczkę ze złą historią kredytową?

Jeżeli historia naszych wpłat pozostawia wiele do życzenia, otrzymanie szansy na zewnętrzne finansowanie jest utrudnione. Należy pamiętać również o tym, że firmy pożyczkowe, tak jak i banki dużą uwagę przykuwają do zdolności kredytowej. Musimy się zatem spodziewać, że pożyczkodawca będzie wymagał od nas udowodnienia, że jesteśmy w stanie spłacić pożyczkę wraz z odsetkami, prowizjami i wszelkimi innymi opłatami. Jak przebiega badanie zdolności kredytowej? Wiele zależy od wymogów danej firmy. Na ogół wnioskodawca wypełnia stosowny formularz, w którym odpowiada na szereg pytań.

Ponadto konieczne jest złożenie oświadczenia o wysokości otrzymywanych dochodów. Niekiedy, przy niższych kwotach wystarczy samo oświadczenie. Jednak w przypadku osób ze złą historią kredytową należy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy, w którym podana jest wysokość naszego wynagrodzenia, zajmowane stanowisko i rodzaj umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni. Innym sposobem na udokumentowanie dochodu jest przedłożenie dokumentu z historią operacji na naszym rachunku bankowym. Niekiedy również pożyczkodawcy sprawdzają poziom naszych dochodów specjalną aplikacją, służącą również do weryfikacji tożsamości.

Dużo większe szanse na pożyczkę mają osoby, które mają zdolność kredytową na wysokim poziomie, a ich zła historia kredytowa wynika z braku spłaty zobowiązania, które zostało de facto kilku lat temu. Zanim złożymy wniosek do firmy pożyczkowej, warto samodzielnie pobrać płatną wersję raportu BIK. Z raportu może wynikać, że od spłaty feralnego zobowiązania minęło już pięć lat. W związku z tym mamy szanse na wymazanie wpisu, który psuje naszą historię kredytową. Aby usunąć negatywny wpis, wystarczy wycofać zgodę na jego ujawnienie – jednak dopiero po upływie wspomnianych pięciu lat od całkowitej spłaty zobowiązania.

Niemniej jednak otrzymanie pożyczki z negatywną historią kredytową może być trudne. Niekiedy w takim przypadku pożyczkodawcy proponują pożyczkę z zastawem lub poręczycielem. Za zastaw może nam posłużyć samochód, którego jesteśmy właścicielami. O poręczenie możemy poprosić członka rodziny lub znajomego.