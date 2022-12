Prezent dla rodziców na święta

Co kupić rodzicom na święta?

Jeśli Twoi rodzice nie podpowiadają, co chcieliby dostać od Ciebie na święta, masz utrudnione zadanie. W czasie świątecznego zamieszania często bardzo trudno wpaść na dobry pomysł, gdyż zalewa nas mnóstwo produktów o wątpliwej jakości i estetyce. Warto zatem postawić na markę, która jest znana i od wielu lat inspiruje w kwestii wyposażenia domu. Dlatego w naszym zestawieniu prezentów świątecznych dla rodziców znajdziesz produkty ze sklepu DUKA, który oferuje produkty idealne dla każdego!

Prezent dla mamy

Niezależnie od tego, jaki styl wnętrz ceni Twoja mama, czy lubi przedmioty funkcjonalne, czy ozdoby do domu, podpowiemy Ci, co możesz jej kupić. Świąteczny prezent dla mamy to bardzo ważna kwestia. Za jego pośrednictwem możesz przekazać, że jest dla Ciebie ważna. Co można jej podarować?

Świąteczne ozdoby na prezent dla mamy

Jeśli Twoja mama lubi otaczać się ładnymi przedmiotami, to doskonałym pomysłem na prezent świąteczny będą artykuły dekoracyjne. Ich wybór jest bardzo duży i z pewnością uda Ci się znaleźć coś, co przypadnie do gustu Twojej mamie. Nam w tym roku szczególnie się spodobały:

poduszki dekoracyjne DUKA HERITAGE,

świąteczna choinka DUKA GYLLENE,

dekoracja LED miasteczko DUKA LJUS,

uroczy pled świąteczny DUKA HERITAGE.

Funkcjonalne prezenty świąteczne dla mamy

Twoja mama nie jest fanką dekoracji, za to uwielbia dostawać prezenty praktyczne? To otwiera przed Tobą dużo możliwości. Zastawa stołowa, akcesoria kuchenne, tekstylia użytkowe, garnki, zestawy do kawy i herbaty — jak widzisz, wybór jest ogromny, a to tylko kilka możliwości, które jako pierwsze nasunęły nam się na myśl. Bardzo ciekawą opcją na funkcjonalny prezent dla mamy będzie na przykład:

zestaw 2 kubków z jeleniem DUKA HORN,

patera ze szklanym kloszem DUKA ACACIA,

zestaw do przystawek na obrotowej tacy DUKA RIVIERA,

kolorowa torba na zakupy DUKA PASE EDEN,

zestaw 6 kieliszków do likieru DUKA LIQUARE.

Prezent dla taty

Szukasz świątecznego prezentu dla taty? Gwarantujemy, że z naszą przydatną listą pomysłów wybór nie będzie taki trudny. Zanim jednak udasz się na zakupy, zastanów się, co lubi Twój tata. Wielu seniorów zwraca baczną uwagę na to, co je i to właśnie od propozycji dla nich rozpoczniemy tę część zestawienia.

Prezent dla osoby, która zdrowo się odżywia

Jeśli Twój tata dostał zalecenie lekarskie, by odżywiać się w sposób racjonalny lub po prostu zainteresował się w ostatnim czasie tematyką zdrowego żywienia, warto sprezentować mu coś, co ułatwi mu codzienne przygotowanie takich posiłków. Z doświadczenia wiemy, że z pewnością ucieszy go:

bambusowy dwupoziomowy parownik DUKA DIMSUM,

butelka na oliwę z dozownikiem i miarką DUKA OLLI,

marmurowy moździerz kuchenny DUKA MARBLE,

zestaw bambusowych pałeczek do sushi DUKA FUJI.

Pomysł na prezent dla domowego barmana

Twój tata lubi dobre trunki? A może na emeryturze zainteresował się degustacją win lub komponowaniem przepisów na autorskie drinki? Domowy barman z pewnością ucieszy się, jeśli dostanie w prezencie od Ciebie akcesoria do przygotowywania drinków lub zestaw kieliszków. Zobacz, jakimi perełkami możesz zaskoczyć domowego barmana:

złoty shaker barmański DUKA BAR ze stali nierdzewnej,

ceramiczne kostki chłodzące do whisky DUKA BAR,

zestaw kieliszków do czerwonego wina DUKA ELIAS,

niebanalna karafka do wina lub wody DUKA RIMBO,

kolorowe szklanki do napojów DUKA DRIKKE.

Wspólny prezent dla rodziców

A może wolisz kupić rodzicom wspólny prezent? Wiele osób właśnie tak podchodzi do upominków świątecznych i wówczas kupują jeden bardziej wartościowy prezent dla obojga rodziców. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nieco czasu, gdyż musimy znaleźć jeden większy zamiast dwóch małych upominków. Jeśli Twoi rodzice mają wspólne zainteresowania albo upodobania, to znalezienie odpowiedniego dla obojga podarunku nie powinno być problemem.

Prezent dla kawoszy

Twoi rodzice uwielbiają kawę? Nie wyobrażają sobie dnia bez filiżanki tego aromatycznego napoju? Idealny prezent dla kawosza nie jest trudny do znalezienia. Oferta akcesoriów jest bardzo szeroka. Swoim rodzicom-kawoszom możesz kupić na przykład:

przelewowy ekspres do kawy z młynkiem DUKA BOJE,

zestaw prezentowy DUKA: kawiarka ciśnieniowa wraz z uroczymi kubkami,

piękną kremową kawiarkę na indukcję DUKA TRYCK,

młynek ręczny ze stali nierdzewnej DUKA GRIND.

Prezent dla miłośników gotowania

Twoi rodzice spędzają ostatnio sporo czasu na wspólnym przyrządzaniu potraw? Miłośnicy gotowania ucieszą się z pewnością z kilku przydatnych sprzętów lub akcesoriów. Wybór jest ogromny, a na uwagę zasługuą na przykład:

wyciskarka wolnoobrotowa DUKA BOSSE,

wypiekacz do chleba DUKA BAGARE,

żeliwna patelnia z podstawką DUKA MUSN,

ceramiczny kamień z podstawką do pieczenia pizzy DUKA PIZZA,

garnek ze stali nierdzewnej do gotowania na parze DUKA ESKIL.

Świąteczny prezent dla rodziców

Jak widzisz, opcji na prezent świąteczny dla rodziców jest bardzo dużo. Nie musisz kupować im kosza prezentowego ze słodkościami, możesz podarować im coś o wiele bardziej przydatnego. Wystarczy zastanowić się przez chwilę nad tym, co lubią. Musisz też zdecydować czy robisz im prezent wspólny, czy dla każdego oddzielny. Prezent dla rodziców możesz kupić w sklepie stacjonarnym, choć w czasie świątecznej bieganiny polecamy Twojej uwadze sklepy online, które znacznie usprawniają zakupy.