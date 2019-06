Prezenty komunijne – trendy w 2019 roku

Zorganizowanie przyjęcia komunijnego na 25 osób w restauracji to koszt w granicach 3500 zł, jak wynika z badania portalu Briefly. W Polsce lokale gastronomiczne określają średnią stawkę za jednego gościa na komunii na 123 zł. Więcej trzeba zapłacić w restauracjach hotelowych - tam koszt za osobę może wynieść nawet 250 zł. Jednak przyjęcie komunijne to nie jedyny wydatek, na który muszą przygotować się rodzice. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty stroju. Na albę lub sukienkę, buty i dodatki dla dziewczynki trzeba przeznaczyć od 250 do 600 zł. Natomiast dla chłopca alba, buty oraz garnitur lub spodnie i koszula to wydatek od 200 do 400 zł. Komunia wiąże się również z koniecznością opłacenia różnych składek w kościele, co może pochłonąć kolejne 150 zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty związane z fotografem i kamerzystą. Nie można zapomnieć również o prezencie, który dają nie tylko zaproszeni goście, ale także rodzice. W wielu przypadkach to właśnie prezent przyprawia o duży ból głowy, ponieważ nie zawsze wiadomo, czym obdarować dziecko przystępujące do komunii.

- Komunia to jedna z bardziej rodzinnych uroczystości. Zapraszamy na nią nie tylko babcie, dziadków, chrzestnych, ale także innych członków rodziny. Na komunii nie wypada pojawić się jednak bez prezentu. Wręczają go zarówno goście, jak i rodzice. Przy czym przyjęte jest, że prezenty rodziców i chrzestnych powinny być droższe niż pozostałych osób obecnych na komunii – zauważa ekspert hapipożyczki. – Niestety, trendy związane z prezentami komunijnymi zmieniają się niemal co roku, a wraz z nimi zmieniają się oczekiwania dzieci. Niekiedy prezenty potrafią być bardzo kosztowne i wymagają wsparcia pożyczką. Aby uniknąć skomplikowanej procedury, a do tego szybko i wygodnie pożyczyć pieniądze na prezent, warto wziąć pod uwagę zaciągnięcie pożyczki na raty w firmie pożyczkowej – radzi przedstawiciel hapipożyczki.

Prezenty komunijne wczoraj i dziś

Moda nas prezenty komunijne zmienia się co kilka lat. Wpływają na to różne czynniki, m.in. postęp technologicznym i rosnące oczekiwania dzieci. Upominki, które przed laty były marzeniem wszystkich maluchów, obecnie nie wzbudzają już ich zainteresowania. W okresie PRL-u kultowym prezentem komunijnym był rower. Najpopularniejszym modelem był wówczas Wigry 3 - lekki składak, idealny dla dzieci ze szkoły podstawowej. Potem poczciwy Wigry 3 został wyparty przez rowery BMX z szerokimi oponami i grubą ramą.

Kolejnym prezentem, o którym marzyły wszystkie dzieci przystępujące do komunii, był zegarek. W latach 60. i 70. XX wieku stawiano głównie na modele mechaniczne, nakręcane, z kolorowym paskiem. Później ich miejsce zajął elektroniczny zegarek wyposażony w wiele dodatkowych funkcji jak melodyjki, kalkulator, stoper itd. W latach 90. ubiegłego stulecia niezwykle popularne stały się dwukasetowe radiomagnetofony zwane „jamnikami”. W tym okresie był to najczęściej kupowany prezent na komunię. Dawnej, podobnie jak dziś, dzieci otrzymywały także biżuterię i aparaty fotograficzne.

Rower, a może zegarek?

Rower należy nadal do jednego z najbardziej oczekiwanych prezentów komunijnych. Jednak obecne modele różnią się mocno od tych wręczanych jeszcze w latach 80. XX wieku. Dziś możemy wybierać nie tylko wielkość kół, ale także rozmiar ramy, ilość przerzutek i inne gadżety. Dodatkowo wśród różnych typów rowerów znajdziemy nie tylko jednoślady górskie czy miejskie, ale także całą paletę innych rowerów. Kolejna kwestia to cena. Duży wybór modeli w sklepach sprawia, że bez problemu kupimy tańszy rower za około 500- 600 zł, jak i droższy, markowy za 1000-1500 zł.

Do popularnych prezentów komunijnych należy ciągle zegarek. Jego cena zależy od jakości, funkcji i stopnia zaawansowania technologicznego. Przy wyborze zegarka trzeba jednak wziąć pod uwagę przede wszystkim oczekiwania dziecka, a nawet jego płeć. Inny zegarek wybierzemy dla dziewczynki, a inny dla chłopca. Nie można również zapominać, że dla dzieci w wieku 10-11 lat zegarek musi być nie tylko wytrzymały, wyposażony w wiele funkcji, ale powinien mieć także efektowny wygląd. Obecnie dużą popularnością cieszą się nowoczesne smartwatche z lokalizatorem GPS, monitoringiem snu i innymi funkcjami. Zegarek na prezent komunijny kupimy za 200-1000 zł.

Smartfon czy laptop?

W naszych czasach prawie każde dziecko w wieku szkolnym posiada telefon komórkowy. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że wśród popularnych prezentów komunijnych znalazło się również to urządzenie. Jednak nie może to być zwyczajny telefon komórkowy, tylko nowoczesny smartfon wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji. Przede wszystkim powinien mieć duży, dotykowy ekran o przekątnej co najmniej 5 cali. Byłoby dobrze, gdyby posiadał czytnik linii papilarnych umożliwiający zabezpieczenie danych przed osobami nieupoważnionymi. Telefon powinien być wyposażony w dobry aparat (np. 13-16 Mpix) pozwalający robić zdjęcia wysokiej jakości, a także musi mieć szybki procesor i wytrzymałą baterię. W zależności od marki i ilości funkcji na nowoczesny smartfon trzeba wydać od 1000 do 2500 zł.

Laptop, szczególnie dobrej klasy, to trochę droższy prezent od telefonu, dlatego jest rzadziej kupowany na komunie. Wybierając przenośny komputer, trzeba zwrócić uwagę na procesor, kartę graficzną, wielkość i rodzaj ekranu oraz na dysk twardy i pamięć RAM. Laptop, który ma dziecku służyć do nauki, słuchania muzyki i przeglądania stron internetowych, można nabyć już za około 2000 zł. Jeśli jednak chcemy kupić urządzenie umożliwiające granie w najnowsze gry, wtedy trzeba na prezent przeznaczyć dużo więcej pieniędzy - nawet 4000-5000 zł. Tańszym rozwiązaniem będzie na pewno tablet lub czytnik książek.

Gadżety albo konsole

W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród dzieci cieszą się gadżety elektroniczne. Jednocześnie są one coraz częściej kupowane jako prezenty komunijne. Jedną z takich nowości jest deskorolka, jednak wcale nie klasyczna, ale elektryczna. Taka deskorolka jest napędzana za pomocą akumulatora, a sterowanie odbywa się poprzez przenoszenie ciężaru ciała na stopach. W zależności od modelu deska elektryczna może kosztować do 600 do 2000 zł.

Kolejną gadżetem, o którym marzy każdy chłopak w wieku szkolnym, jest dron. Na rynku znajdziemy duży wybór tego typu urządzeń. Mogą być one sterowane radiowo lub za pomocą smartfonu. Dodatkowo niektóre z nich są wyposażone w kamerkę, co daje możliwość oglądania ziemi z lotu ptaka. W zależności od wielkości i posiadanych funkcji dron może kosztować od 250 do 2000 zł.

Na liście komunijnych prezentów wysoką pozycję zajmują także konsole do gier. Na rynku dostępnych jest kilka modeli tego typu urządzeń. Większość z nich jest unowocześniana co pewien czas. Najnowsze konsole do gier umożliwiają odtwarzanie materiałów 4K Ultra HD, obsługują technologię HDR, łączą się z Internetem. Cena takich urządzeń zależy przede wszystkim od roku wydania, wielkości dysku twardego oraz od tego, co otrzymujemy w zestawie. Koszt takiego prezentu komunijnego waha się w granicach 1000-2000 zł. Szukając tańszego gadżetu technologicznego, możemy zdecydować się na przenośne głośniki Bluetooth lub na gogle VR do wirtualnej rzeczywistości.

Prezenty na komunię - co Polacy wybierają najczęściej?

Z informacji zawartych powyżej wynika, że jest z czego wybierać na rynku, jeśli chodzi o prezenty na komunię. Tyle teoria. A jak wygląda praktyka? Aby to sprawdzić, sięgnęliśmy po raport firmy Smartscope. W 2019 roku Polacy zamierzają przeznaczyć na prezent komunijny średnio 660 zł. Wśród najpopularniejszych upominków znajdują się pamiątki religijne, które planuje podarować 27% ankietowanych oraz rower - ten chce kupić 23% badanych. 13% respondentów planuje kupić zegarek lub tablet. Co czwarty Polak przyznaje, że najlepszym rozwiązaniem problemu z prezentem komunijnym jest ofiarowanie dziecku gotówki, aby samo zdecydowało, co kupić. Wysoko na liście wymarzonych upominków komunijnych są również tzw. urządzenia mikromobilne (np. hulajnogi, deskorolki elektryczne). Zamierza je kupić 7% badanych przez Smartscope.

Sprawdźmy teraz kwestie finansowe, korzystając z tego samego raportu. Oczywiście cena prezentu na komunię zależy od jego rodzaju. Osoby planujące zakup pamiątki religijnej wydadzą około 200 zł, natomiast goście zamierzający podarować dziecku konsolę do gier, laptop lub gadżet elektroniczny muszą przeznaczyć na prezent od 1000 do 3000 zł.

Większość gości komunijnych staje przed trudnym dylematem, czy dziecku z okazji tej uroczystości dać prezent, czy gotówkę oraz ile pieniędzy na ten cel przeznaczyć. Najczęściej więcej pieniędzy do koperty wkładają chrzestny, chrzestna oraz dziadkowie - może to być kwota od 500 do 1500 zł. Natomiast inni goście ofiarują skromniejsze prezenty lub gotówkę w wysokości 300-400 zł.

Zorganizowanie komunii to duże wyzwanie dla rodziców i opiekunów, ale nie można zapominać, że to uroczystość, której głównym bohaterem jest dziecko. Nic dziwnego zatem, że wielu gości stara się sprawić mu jak największą radość także prezentem. Oczywiście ważne, żeby to był upominek trafiony, ale przecież nie mniej ważna jest sama obecność gości w tak ważnym dniu.